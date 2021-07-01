Düşük tansiyona ne iyi gelir, nasıl yükselir? Ani tansiyon düşüklüğü neden olur, belirtileri nelerdir? Düşük tansiyona iyi gelen yiyecekler
Tansiyon düşüklüğü, genellikle aç karnına ya da sıcak havalarda rastladığımız tansiyon sorunlarından biridir. Anlık baş dönmesi, göz kararması şeklinde etkisini gösteren düşük tansiyon, pek önemsenmese de uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlık olarak görülüyor. Peki, düşük tansiyona ne iyi gelir, küçük ve yüksek tansiyon nasıl yükseltilir? Ani tansiyon düşmesi neden olur, belirtileri nelerdir? İşte, düşük tansiyona iyi gelen yiyecekler
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Stresli bir gün, yorgunluk, açlık gibi nedenlerle tansiyon düşüklüğü yaşayan kişiler, düşük tansiyona ne iyi gelir merak ediyor. Evde de tansiyon düşüklüğüne iyi gelen yöntemler bulunmaktadır. Peki, tansiyon düşmesine ne iyi gelir? İşte, ani tansiyon düşüklüğüne iyi gelen evde doğal yiyecek ve içeceklerle tedavisi...
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Düşük tansiyon nedir, neden olur?
Atardamarların içerisinde kanın yaptığı basınçla ilgilidir. Bulantı ve bayılma gibi belirtileri bulunan düşük tansiyon, her yaştan bireyin yaşayabileceği bir rahatsızlık olarak bilinir. Uzun süre ayakta ve aç kalınması gibi durumlarda meydana gelmektedir. Kan basıncının sabit bir değeri bulunmamaktadır. Hareket etme heyecanlanma gibi durumlarda; artar, uzun süre ayakta durma ve aç kalındığında; düşer. Tansiyonu normal olan kişiler, kan basıncında yaşadığı düşüklükleri kolay tolere ederken, devamlı olarak düşük tansiyon taşıyan kişiler için bu durum büyük problemlere yol açar.
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Ani tansiyon düşmesine ne iyi gelir?
Tuz kısıtlaması: Yüksek tansiyon sorunu olanlarda tuz kısıtlaması önerilir; çünkü tuz vücutta su tutulmasına neden olarak kan basıncını yükseltir. Bunun tersi de doğrudur: Düşük tansiyonlu kişiler de tuz alımını artırarak, tansiyonlarının biraz daha yüksek seyretmesini sağlayabilirler.
Ayakta durmayın: Uzun süre ayakta durmaktan kaçının. Uzun süre ayakta ve özellikle de hareketsiz, kalmak kanın bacaklarda göllenmesine, kalbe az kan dönmesine, kalbin pompaladığı kan miktarının azalmasına ve dolaysı ile de kan basıncının düşmesine neden olur.
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Alkol kullanmayın: Alkol kullanımından kaçının. Alkol damarları gevşettiği için tansiyonu düşürecektir. Bu nedenle alkol tüketiyorsanız sınırlı olmaya ve yanında bol su almaya özen gösterin.
Sıcaktan kaçının: Sıcak hava, sauna-hamam gibi sıcak ortamlar, sıcak duş, çok sıcak tutacak şekilde giyinmek... Bunlar damarlarınızı gevşeterek ve aynı zamanda terle vücuttan sıvı kaybına neden olarak tansiyonunuzu düşürür.
Dar giysileri tercih etmeyin: Korse gibi göğsünüzü sıkan kıyafetler göğüs içindeki basıncı arttırarak; beli sıkan kıyafetler bacaklardan kanın rahat dönmesine engel olarak kalbe dönen kan miktarını azaltabilir.
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Basınçlı çoraplar giyin: Özellikle uzun süre ayakta kalacağınızı bildiğiniz durumlarda ya da varis sorununuz varsa bunlardan çok fayda görebilirsiniz.
Nefes hareketleri: Balon şişirme, üflemeli müzik aletleri gibi ıkınma gerektiren hareketler de göğüs içindeki basıncı artırarak, kalbe kanın dönüşünü azaltır ve kan basıncını düşürebilir.
Yatağınızın baş kısmını yükseltin: Yatağınızın baş kısmını 10-15 cm kadar yükseltmek, beyne ve böbreklere kan akımını etkileyen bazı kompleks mekanizmalar ile düşük kan basıncı ve buna bağlı yakınmalarda iyileşmeye neden olur. Burada önemli olan yalnız başı değil, gövdenin üst kısmını yükseltmektir.
uzun süresi egzersizler yapmayın: Özellikle ağırlık kaldırmak ve uzun süreli ağır egzersizler yapmaktan kaçının; bunlar tansiyonunuzu düşürebilir.
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Tansiyon düşüklüğü belirtileri
Aşağıda paylaşacağımız belirtilerden birine ya da bir kaçına sahipseniz mutlaka bir doktora görünmenizde fayda var.
Bulanık görme.
Baş dönmesi.
Yorgunluk, halsizlik hissi
Mide bulantısı
Susuzluk
Soluk ve soğuk cilt
Hızlı nefes alıp vermek
Kalp atışlarının hızlanması
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Düşük tansiyon nasıl yükseltilir? Tansiyon düşüklüğüne iyi gelen yiyecek ve içecekler
Tuzlu ayran için. Halk arasında düşük tansiyona karşı en çok bilinen ve kullanılan yöntemlerden biri tuzlu ayran yapıp içmek bildiğiniz gibi. ...
Ayakta iseniz oturun ya da daha iyisi çömelin.
Oturabilecek durumda değilseniz bacaklarınızı çapraz yaparak bacak, kalça ve karın kaslarınızı sıkın, ellerinizin parmaklarını kıvırıp kanca durumuna getirin, birbirine geçirerek kenetleyin ve ayırmaya çalışır gibi iki yana çekin. Şikayetler geçinceye dek birkaç kez bu manevraları tekrarlayın.
Zeytin yemek tansiyon düşüklüğüne iyi gelen başka besinlerdendir.
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Biberiye de pek bilinmemekle birlikte tansiyon düşüklüğüne iyi gelir.
Ballı su içmek hem ferahlatır hem tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
Kuru üzümde bulunan resveratrol sayesinde besin değeri açısından enerji verir ve halsizlik şikâyetlerinden kaynaklanan düşük tansiyona iyi gelir.
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Sert bir kahve ya da çay için.
Bol soğuk su için.
Şikayetler şiddetli ise ve yukarıdaki önerilere rağmen sürüyorsa uzanın, bacaklarınızı altına destek koyarak yükseltin.
Düşük tansiyon sıklıkla tekrarlayan bir durumsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.