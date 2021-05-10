Düşük tansiyona ne iyi gelir? Evde tansiyon düşüklüğüne iyi gelen yöntemler

Basınçlı çoraplar giyin. Özellikle uzun süre ayakta kalacağınızı bildiğiniz durumlarda ya da varis sorununuz varsa bunlardan çok fayda görebilirsiniz.



Balon şişirme, üflemeli müzik aletleri gibi ıkınma gerektiren hareketler de göğüs içindeki basıncı artırarak, kalbe kanın dönüşünü azaltır ve kan basıncını düşürebilir.



Yatağınızın baş kısmını yükseltin: Yatağınızın baş kısmını 10-15 cm kadar yükseltmek, beyne ve böbreklere kan akımını etkileyen bazı kompleks mekanizmalar ile düşük kan basıncı ve buna bağlı yakınmalarda iyileşmeye neden olur. Burada önemli olan yalnız başı değil, gövdenin üst kısmını yükseltmektir.



Özellikle ağırlık kaldırmak ve uzun süreli ağır egzersizler yapmaktan kaçının; bunlar tansiyonunuzu düşürebilir.