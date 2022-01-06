Domuz gribi (influenza) belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar? Bu belirtilere dikkat!
Son zamanlarda özellikle çocuklarda oldkça yaygın hale gelen domuz gribi ya da bilimsel adıyla influenza belirtileri merak ediliyor. Domuz gribi hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve bazen ölüme yol açabiliyor. Bu nedenle hafife alınmayacak bir salgın olan domuz gribi belirtileri takip edilmesi tedavi açısından oldukça önemli. Pekiz domuz gribi belirtileri kaç günde ortaya çıkar, tedavisi nasıldır? İşte domuz gribi (İnfluenza) belirtileri, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgiler...
Soğuk algınlığından farklı ve daha ciddi olan domuz gribi (influenza) belirtileri diğer salgınların belirtileriyle benzer olduğundan erken teşhisi hayati önem taşıyor. Son zamanlarda covid-19 ile karıştırılan domuz giribi belirtileri aniden ortaya çıkıyor ve özellikle çocukları etkiliyor. Peki domuz gribi (influenza) nedir, belirtileri nelerdir? İşte domuz gribi hakkında merak edilenler...
Domuz gribi (İnfluenza) nedir?
İnfluenza, burnu, boğazı ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve bazen ölüme yol açabilir. Gripten korunmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır.
Domuz gribi (influenza) nasıl yayılır?
Çoğu uzman, grip virüslerinin esas olarak grip hastaları öksürürken, hapşırırken veya konuşurken oluşan küçük damlacıklar tarafından yayıldığına inanır. Bu damlacıklar yakındaki insanların ağızlarına veya burunlarına düşebilir. Daha az sıklıkla, bir kişi üzerinde grip virüsü bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunup ardından kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak grip olabilir.
Domuz gribi (İnfluenza) belirtileri
Grip olan kişiler genellikle bu semptomların bir kısmını veya tamamını hisseder:
Ateş veya titreme hissi
Öksürük
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı veya tıkalı burun
Kas veya vücut ağrıları
Baş ağrısı
Halsizlik
Bazı kişilerde kusma ve ishal olabilir, ancak bu çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır.
DİKKAT: Grip olan herkesin ateşi olmayacağına dikkat etmek önemlidir.
Ateş veya titreme hissi
Öksürük
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı veya tıkalı burun
Kas veya vücut ağrıları
Baş ağrısı
Halsizlik
Bazı kişilerde kusma ve ishal olabilir, ancak bu çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır.
DİKKAT: Grip olan herkesin ateşi olmayacağına dikkat etmek önemlidir.
Domuz gribi (influenza) belirtileri kaç günde ortaya çıkar?
Kişilerin gribe maruz kaldığı ve enfekte olduğu andan semptomların başladığı zamana kadar geçen süre yaklaşık 2 gündür, ancak yaklaşık 1 ila 4 gün arasında değişebilir.
Hasta olduğunuzu bilmeden önce ve hastayken başka birine grip bulaştırabilirsiniz.
Grip olan kişilerin hastalıklarının başlamasından sonraki ilk 3-4 gün içinde en bulaşıcıdır.
Aksi takdirde sağlıklı olan bazı yetişkinler, semptomlar gelişmeden 1 gün önce başlayarak ve hastalandıktan 5 ila 7 gün sonrasına kadar başkalarına bulaştırabilir .
Özellikle küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, başkalarına daha uzun süre bulaştırabilir.
Hasta olduğunuzu bilmeden önce ve hastayken başka birine grip bulaştırabilirsiniz.
Grip olan kişilerin hastalıklarının başlamasından sonraki ilk 3-4 gün içinde en bulaşıcıdır.
Aksi takdirde sağlıklı olan bazı yetişkinler, semptomlar gelişmeden 1 gün önce başlayarak ve hastalandıktan 5 ila 7 gün sonrasına kadar başkalarına bulaştırabilir .
Özellikle küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, başkalarına daha uzun süre bulaştırabilir.
İnfluenza virüsünün neden olduğu hastalıklar
Domuz gribi olan çoğu insan birkaç gün ila iki haftadan daha kısa bir süre içinde iyileşir, ancak bazı kişilerde grip sonucu komplikasyonlar (zatürre gibi) gelişir, bazıları yaşamı tehdit edebilir ve ölümle sonuçlanabilir.
Sinüs ve kulak enfeksiyonları, gripten kaynaklanan orta dereceli komplikasyonların örnekleridir; pnömoni, tek başına grip virüsü enfeksiyonundan veya grip virüsü ve bakterilerin birlikte enfeksiyonundan kaynaklanabilen ciddi bir grip komplikasyonudur. Grip tarafından tetiklenen diğer olası ciddi komplikasyonlar arasında kalp iltihabı (miyokardit), beyin (ensefalit) veya kas dokuları (miyozit, rabdomiyoliz) ve çoklu organ yetmezliği (örneğin solunum ve böbrek yetmezliği) sayılabilir. Solunum yollarının grip virüsü enfeksiyonu, vücutta aşırı bir inflamatuar yanıtı tetikleyebilir ve vücudun enfeksiyona karşı yaşamı tehdit eden yanıtı olan sepsise yol açabilir . Grip ayrıca kronik tıbbi sorunları daha da kötüleştirebilir. Örneğin, astımı olan kişiler grip olduklarında astım atakları yaşayabilirler ve astımı olan kişiler kronik kalp hastalığı , grip tarafından tetiklenen bu durumun kötüleşmesiyle karşılaşabilir.
Sinüs ve kulak enfeksiyonları, gripten kaynaklanan orta dereceli komplikasyonların örnekleridir; pnömoni, tek başına grip virüsü enfeksiyonundan veya grip virüsü ve bakterilerin birlikte enfeksiyonundan kaynaklanabilen ciddi bir grip komplikasyonudur. Grip tarafından tetiklenen diğer olası ciddi komplikasyonlar arasında kalp iltihabı (miyokardit), beyin (ensefalit) veya kas dokuları (miyozit, rabdomiyoliz) ve çoklu organ yetmezliği (örneğin solunum ve böbrek yetmezliği) sayılabilir. Solunum yollarının grip virüsü enfeksiyonu, vücutta aşırı bir inflamatuar yanıtı tetikleyebilir ve vücudun enfeksiyona karşı yaşamı tehdit eden yanıtı olan sepsise yol açabilir . Grip ayrıca kronik tıbbi sorunları daha da kötüleştirebilir. Örneğin, astımı olan kişiler grip olduklarında astım atakları yaşayabilirler ve astımı olan kişiler kronik kalp hastalığı , grip tarafından tetiklenen bu durumun kötüleşmesiyle karşılaşabilir.
Domuz gribi (İnfluenza) risk grupları
Herkes domuz gribi hastalığına yakalanabilir, sağlıklı insanlar bile olabilir ve griple ilgili ciddi sorunlar her yaşta herkesin başına gelebilir. Ancak bazı insanların griple ilgili ciddi komplikasyonlar geliştirme riski daha yüksektir. Bu, 65 yaş ve üstü kişileri, belirli kronik tıbbi durumları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olan herhangi bir yaştaki kişileri, hamileleri ve 5 yaşından küçük çocukları, ancak özellikle 2 yaşından küçükleri içerir.