Domuz gribi (influenza) belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar? Bu belirtilere dikkat!

İnfluenza virüsünün neden olduğu hastalıklar

Domuz gribi olan çoğu insan birkaç gün ila iki haftadan daha kısa bir süre içinde iyileşir, ancak bazı kişilerde grip sonucu komplikasyonlar (zatürre gibi) gelişir, bazıları yaşamı tehdit edebilir ve ölümle sonuçlanabilir.



Sinüs ve kulak enfeksiyonları, gripten kaynaklanan orta dereceli komplikasyonların örnekleridir; pnömoni, tek başına grip virüsü enfeksiyonundan veya grip virüsü ve bakterilerin birlikte enfeksiyonundan kaynaklanabilen ciddi bir grip komplikasyonudur. Grip tarafından tetiklenen diğer olası ciddi komplikasyonlar arasında kalp iltihabı (miyokardit), beyin (ensefalit) veya kas dokuları (miyozit, rabdomiyoliz) ve çoklu organ yetmezliği (örneğin solunum ve böbrek yetmezliği) sayılabilir. Solunum yollarının grip virüsü enfeksiyonu, vücutta aşırı bir inflamatuar yanıtı tetikleyebilir ve vücudun enfeksiyona karşı yaşamı tehdit eden yanıtı olan sepsise yol açabilir . Grip ayrıca kronik tıbbi sorunları daha da kötüleştirebilir. Örneğin, astımı olan kişiler grip olduklarında astım atakları yaşayabilirler ve astımı olan kişiler kronik kalp hastalığı , grip tarafından tetiklenen bu durumun kötüleşmesiyle karşılaşabilir.