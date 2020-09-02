Diş taşı nedir ve neden olur? İşte diş taşlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Diş taşları diş eti hastalıklarına neden olur mu? Diş taşları; periodontal hastalıklar için primer etken olmamakla birlikte, daha pürüzlü yüzeye sahip olması nedeniyle plak birikimine sebep olarak ikincil bir etkiye sahip görünmektedir. Ayrıca diş taşları, kişilerin oral hijyenlerini sağlamakta zorlandığı bölgelerde birikerek bu bölgelerin temizlenmesini daha da zorlaştırmaktadır. Yine diş taşları bakteriyel plağı diş eti ile yakın kontakta tutarak diş eti hastalıklarının gelişimine katkıda bulunmaktadır.