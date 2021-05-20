Dereotunun faydaları nelerdir, çayı nasıl hazırlanır? Kalsiyum deposu dereotunun yararları

Dereotu çok zengin bir kalsiyum kaynağıdır. 1 çay bardağı inek sütünün 2 katı kalsiyum içerir. 1 çay bardağı inek sütünde 120 mg kalsiyum bulunurken, 100 gr dereotunda bu oran 230 mg’dır.



Magnezyum ve potasyum açısından da zengin olduğu için kemik sağlığına çok faydalıdır. Dolayısıyla osteoporoza karşı vazgeçilmez bir besindir. Özellikle kadınların bol miktarda dereotu tüketmesi, diğer vitaminlerle birlikte kalsiyum takviyesi almalarını sağlayacaktır.



Dereotu sindirim sistemi dostu olarak bilinmektedir. Hazımsızlık ve gaz şikayetlerini azaltan etkilerinin yanı sıra; kusma, hıçkırık ve karın şişmesi gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Dereotunun tohumu, bal ile şerbet yapılarak içildiğinde kusma zorluğu çeken kişileri rahatlatır. Bağırsakları yatıştırıcı özelliği de bulunan dereotu; sindirim ve gaz problemleri olan çocuklarda sindirimi kolaylaştırıcıdır, anason gibi besinlere göre daha hafif bir aromaya sahip olduğu için tavsiye edilmektedir. Tohumlarından yapılan çay; bağırsak yanmaları, karın ağrıları ve idrar yapamama gibi durumlarda faydalı olmaktadır.