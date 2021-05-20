Dereotunun faydaları nelerdir, çayı nasıl hazırlanır? Kalsiyum deposu dereotunun yararları
Dereotu, taze ve kuru olarak tüketilen ve oldukça faydalı besinlerden biri. sindirim sistemi başta olmak üzere vücut sağlığı için çok önemli olan dereotu tam bir kalsiyum deposu. Peki dereotunun faydaları nelerdir, çayı nasıl hazırlanır? İşte dereotunun yararları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dereotu, kendine özgü tadı ve aromasıyla salatadan et yemeğine sık sık tercih ediliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Ertuğ, dereotunun faydalarını sıraladı, dereotu çayının nasıl hazırlandığını anlattı.
2
Dereotunun faydaları nelerdir?
Gaz giderici, yatıştırıcı ve hazmı kolaylaştırıcı özellikleri ile böbrek sağlığı için öneminin yanı sıra; kemik gelişimine olumlu etkilerinden dolayı da osteoporoz düşmanı bir besin.
Emzirme döneminde annelerin sofralarından eksik etmemesi gereken bir besin olan dereotu, anne sütünü artırıcı özelliğe de sahiptir. Düzenli tüketimi kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etki sağlar. Damarları rahatlatma ve kan dolaşımını kolaylaştırma gibi özellikleri bulunmaktadır. Temel yağ asitleri bakımından da zengin olan bu besin, antioksidan bakımından zengindir ve 1 çay kaşığı dereotu tohumu çiğnemek, nefesi açar ve kötü kokuları giderir. Dereotu, boşaltım sisteminde enfeksiyonlara neden olan “escherichia coli” bakterisine karşı da savaşır.
Sütün yerini tutmasa da süt içemeyenler veya kokusundan rahatsız olanlar için mükemmel bir alternatiftir.
3
Dereotu çok zengin bir kalsiyum kaynağıdır. 1 çay bardağı inek sütünün 2 katı kalsiyum içerir. 1 çay bardağı inek sütünde 120 mg kalsiyum bulunurken, 100 gr dereotunda bu oran 230 mg’dır.
Magnezyum ve potasyum açısından da zengin olduğu için kemik sağlığına çok faydalıdır. Dolayısıyla osteoporoza karşı vazgeçilmez bir besindir. Özellikle kadınların bol miktarda dereotu tüketmesi, diğer vitaminlerle birlikte kalsiyum takviyesi almalarını sağlayacaktır.
Dereotu sindirim sistemi dostu olarak bilinmektedir. Hazımsızlık ve gaz şikayetlerini azaltan etkilerinin yanı sıra; kusma, hıçkırık ve karın şişmesi gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Dereotunun tohumu, bal ile şerbet yapılarak içildiğinde kusma zorluğu çeken kişileri rahatlatır. Bağırsakları yatıştırıcı özelliği de bulunan dereotu; sindirim ve gaz problemleri olan çocuklarda sindirimi kolaylaştırıcıdır, anason gibi besinlere göre daha hafif bir aromaya sahip olduğu için tavsiye edilmektedir. Tohumlarından yapılan çay; bağırsak yanmaları, karın ağrıları ve idrar yapamama gibi durumlarda faydalı olmaktadır.
4
Dereotu çayı nasıl hazırlanır, nelere iyi gelir?
Ezilmiş 2 çay kaşığı dereotu tohumunu, kaynamakta olan suya atın. 2-3 dakika kaynadıktan sonra, ateşin altını kapatın. 8 dakika demlenmesini bekleyin.
Her yudumda nefes açıcı etkisini gösterecek dereotu çayı, sıvı kısıtlaması ve tansiyon hastaları gibi kişiler hariç günde 2 fincan tüketilebilir. Çocuklara, gaz ve sancı durumlarında sulandırarak dereotu çayından verilebilir.