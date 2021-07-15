Çörek otu yağı nelere iyi gelir? Çörek otu yağının faydaları ve sağlığa etkileri
Mutfaklardan eksik olmayan çörek otu ve yağı yararlarıyla da ön ön plana çıkıyor. Peki çörek otu ve çörek otu yağı nelere iyi gelir? İşte çörek otu yağının faydaları ve sağlığa etkileri...
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Vücuttaki zehirlerin atılmasını sağlayan çörek otu, kan şekerini de düşürmeye yardımcı bir bitkidir. Mikrop ve virüslere karşı savunma aracı olan çörek otunun diğer faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca anlattı.
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Çörek otunun yararları
Sindirime yardımcıdır. Mide ağrılarını azaltır.
Gaz ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir.
Astımda etkilidir.
Öksürüğü azaltmaya yardımcı olur.
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Yüksek tansiyon tedavisinde faydalıdır.
Saf çörek otu yağı özellikle alerji, egzama ve sedef hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.
Araştırmalarda çörek otunun meme kanseri ve fibrokistik meme hastalığı gibi bazı kanserler için etkili bir anti-kanser özelliği olduğu görülmüştür.
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Çörek otu yağının faydaları nelerdir?
Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, çörek otu yağının alerjik hastalıklara karşı olumlu etkileri ve doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.
Çörek otuna alerjisi olmayan kişiler doğru oranlarda olmak koşuluyla, çörek otunu her gün tüketebilirler. Çörek otu yağının da bilinçli bir şekilde ve doğru formda kullanılması önemlidir.
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Yapılan araştırmalar çörek otu yağının özellikle alerjik hastalıklar üzerindeki olumlu etkisini iyice kuvvetlendirmiştir. Soğuk sıkım çörek otu yağının vücuttaki yangı-iltihaplanmaya karşı koruyucu, alerji önleyici ve ağrıyı azaltıcı etkisi vardır. Amerika’da yayınlanan bir çalışmada, çörek otu yağının burun tıkanıklığı, burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırmayı azalttığı belirlenmiştir.
Bağışıklık sistemi üzerine yapılan başka bir çalışmada da 4 hafta süresince her gün çörek otu tohumu tüketen kişilerin, vücudu hastalıklara karşı koruyan total akyuvar değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir artış olduğu görülmüştür.
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Çörek otu yağı nasıl tüketilmeli?
Çörek otu, yağ şeklinde kullanılacaksa; formunun korunması için soğuk sıkım şeklinde tüketilmesi gerekmektedir. Günde 1 çay kaşığı, aç karnına tüketilebilir. Çörek otunun kokusundan rahatsız olanlar geceden veya tok karna tüketebilirler. Bu tarz tohum yağları güvenilir bir şekilde kullanılabilse de, bazı özel durumlarda hassas bir yaklaşım gerekmektedir. Böyle durumlarda tüketimi kesmekte fayda vardır.
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Hamileler için kullanımı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, doktora danışarak tüketilmesi önemlidir. Çörek otu yağı, kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir ve kanama riskini artırabilir. Kanama bozukluğu veya kanın pıhtılaşmasını etkileyen bir ilaç kullanılıyorsa, yine mutlaka bir hekime danışılarak tüketilmelidir. Kistik yapısı fazla olanların da çörek otu yağını dikkatli kullanmaları gerekmektedir.