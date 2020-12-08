Çoğu kişide görülüyor! Bel ağrıları neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Bel bölgesinde bulunan her ağrıyı bel ağrısının tıptaki karşılığı olan ‘lumbago’ çerçevesinde bakarız. Bunun belli bir sebebi olmadığı gibi çok fazla sebebi vardır. Ağrının ise sabit bir nitelendirmesi yoktur ani küt başlangıçlı olabileceği gibi yavaş ve yayılımcı bir şekilde de başlayabilir. Çoğunlukla ağır bir nesne kaldırma, ani hareketler yapma gibi bel kaslarını zorlama sonucu oluşur ama sadece bununla kalmaz; enfeksiyonlar, omurilik kanseri, fıtık, omur diski yırtılmaları, böbrek hastalıkları gibi çok fazla sebebi bulunabilir.