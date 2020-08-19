Çocuklukta 9 önemli nokta ve doğru zaman

Pijama partisine gitme Çocuğunuzun, arkadaşlarıyla birlikte kalmasına izin vermenizi bekliyorsa, bunu harika bir ipucu olarak düşünün. Uzmanlar, "Bu durum çocuğunuzun hazır olduğunun ilk işaretidir. Ancak aynı zamanda, çocuğunuz gece sorunsuz uyku alışkanlığını edinmiş olmalı, karanlıktan korkmamalı ve diğer yetişkinlere neye ihtiyacı olduğunu rahatça söylemeli" diyor. Bazı çocuklar 6 yaşında hazır olabilir; bazıları da 7 hatta 8'e kadar hazır hissetmeyebilir. Kendi duygularınızı da göz önünde bulundurmayı unutmayın: Gecenin geç saatlerinde “gel beni al” çağrısına cevap vermeye hazır mısınız? Tüm soruları olumlu yanıtladığınızda, siz de çocuğunuz gibi gece arkadaşlarıyla kalmasına hazırsınız demektir.