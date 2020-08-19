Çocuklukta 9 önemli nokta ve doğru zaman

Çocuklarınızın geçiş dönemlerini en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak için doğru noktaları bulmanıza yardımcı olacak tavsiyeleri sizin için derledik.
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1
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Doğru zamanı yakalayın!
Yeni bir aktivite, beceri veya ayrıcalık tanımak için ideal yaşı bulmak kolay değildir. Ancak uzmanlar, çocuğunuzun bunu yapması için doğru zamanı yakalamanızın önemli olduğunu söylüyor. Çocuğunuzda, bir sonraki çocukluk geçiş dönemine hazır olduğuna dair birkaç işaret arayarak bunu anlamanız mümkün.
2
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Birlikte pratik yapın
Çocuğunuz, 5-6 yaşlarında, sürekli bir sohbet ortamına katılabiliyorsa, yanınızdayken telefonunuzu almaya hazırdır. Çocukların telefon görgü kurallarını öğrenmesi ve yetişkinlerle konuşurken rahat hissetmesi gerekir. Önce birlikte pratik yapabilir, anlaşılır konuşmasına yardımcı olabilirsiniz. 7 yaşına geldiğinde, yanında olmasanız bile herhangi bir aramayı cevaplayabilmelidir. Henüz mesajlara güvenilir bir şekilde cevap veremeyebilir, bu yüzden arayanlardan tekrar aramalarını ve sesli mesaj bırakmalarını istemesini söyleyebilirsiniz.
3
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Ev işlerine yardım etme
Yeni yürümeye başlayan çocuklar yardım etmeyi severler. Bir çocuk 2 yaşına geldiğinde, eğer oynamaya hazırsa, bazı işlere yardımıc olmaya hazırdır. Bu yaşta ona katılmasını sağlamanın cesaretlendirici olduğunu anladığınızda, bunu bir alışkanlık haline getirebilir. Çocuğunuzun yaptığı işi takdir ederseniz, ev işlerine yardım etmenin aile olmanın bir parçası olduğunu öğrenmeye başlayacaktır. Bu şekilde 7- 8 yaşına geldiğinde, banyo aynasını temizleme ve bulaşık makinesini doldurma gibi bazı önemli görevleri üstlenmeye hazır olur.
4
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Ekip çalışması ruhu kazandırın
Ev işleri konusu, çocuklardan çok sizin hazırlığınızla ilgilidir. Tutarlı bir rutin oluşturmak için zamanınız ve enerjiniz varsa, bu yaştaki çocuklar biraz sorumluluk almaktan hoşlanır, aynı zamanda çok sabırlı olurlar. Onlara ekip çalışmasını vurgulamayı unutmayın. Zamanla çocuğunuz işi giderek daha fazla üstlenecektir, ancak bunu doğru şekilde yapması bir veya iki yıl sürebilir.
5
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Tek başına diş fırçalama
Çocuğunuz dişlerini kendi başına fırçalamak istiyorsa, ona yardımcı olun. Dişlerinin daha temiz olması için, günde bir kez fırçalama işleminde ona yol gösterin.
6
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Önce ayakkabısını nasıl bağlayacağını gösterin
Çocuğunuz ayakkabılarını bağlama becerisine sahip olduğunda (6 yaş civarında), tek başına gitmeye hazır olacaktır. Ona ayakkabısını nasıl bağlayacağını gösterdikten sonra, iki dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın ve vakit gelene kadar devam etmesini söyleyin.
7
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Scooter üzerinde denge kurmak işarettir
Denge, güven ve heyecan... Çocuğunuz 4 ile 9 yaşları arasında bu duyguların üçünü birden gösterdiğinde, yedek bisiklet tekerleklerini çıkarmaya hazır olduğunu söylüyor. Bir scooter üzerinde denge kurabilmek kesin bir işarettir.
8
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Bisiklet sürme
"Önce denge" yöntemini uygulayın: Bisikletin pedallarını çıkarın ve koltuğu indirin, böylece ayakları yere değsin. Her seferinde on saniye boyunca itip yanaşmasını sağlayın. Bu şekilde dengeyi sağladıktan sonra (dakikalar veya aylar sürebilir), pedalları tekrar takın ve siz hazırlık yaparken, onun sürüş pratiği yapmasına izin verin.
9
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Bardaktan içme
Çocuğunuz 1 yaşına geldiğinde, ebeveynler akıtmayan suluk kullanmaya başlar. Bu bir el becerisi sorunundan daha ziyade suluğun daha taşınabilir olmasından kaynaklanır. Uzmanlar, gün boyunca meyve suyu ve süt gibi içecekleri sulukla yudumlamanın, dişlerdeki çürük riskini artırdığına dikkat çekiyor.
10
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Cam bardak kullanmayın
Bardak alışkanlığına yemeklerde çocuklara uygun boyda bardak sütle başlayabilir veya banyo sırasında daha fazla eğlenerek pratik yapabilirsiniz. Küçük, kırılmayan bir bardağı yarısına kadar çocuğunuzun en sevdiği içecekle doldurun ve bardaktaki içeceğin dökülme ihtimaline karşı uygun zemin hazırlayın.
11
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Pijama partisine gitme
Çocuğunuzun, arkadaşlarıyla birlikte kalmasına izin vermenizi bekliyorsa, bunu harika bir ipucu olarak düşünün. Uzmanlar, "Bu durum çocuğunuzun hazır olduğunun ilk işaretidir. Ancak aynı zamanda, çocuğunuz gece sorunsuz uyku alışkanlığını edinmiş olmalı, karanlıktan korkmamalı ve diğer yetişkinlere neye ihtiyacı olduğunu rahatça söylemeli" diyor. Bazı çocuklar 6 yaşında hazır olabilir; bazıları da 7 hatta 8'e kadar hazır hissetmeyebilir. Kendi duygularınızı da göz önünde bulundurmayı unutmayın: Gecenin geç saatlerinde “gel beni al” çağrısına cevap vermeye hazır mısınız? Tüm soruları olumlu yanıtladığınızda, siz de çocuğunuz gibi gece arkadaşlarıyla kalmasına hazırsınız demektir.
12
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Enstrüman çalma
Biraz teşvikle, düzenli olarak pratik yapacak mı? Yarım saat kadar bir sanat projesi veya ev ödevi gibi diğer görevlere odaklanabilir mi? Çocuğunuzun okuyabilmesi de en azından biraz yardımcı olur. Uzmanlar, kelimeleri okumakla müzik arasında güçlü bir bağlantı olduğunu, okumanın enstrüman öğrenmeye katkı sağladığını söylüyor. 6 yaşındaki bir çocuğun piyano, gitar ve keman gibi enstrümanlara başlaması için en iyi zamandır.
13
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Ağız kasları ve nefes kontrolünü geliştirir
Beşinci sınıfa kadar çocuğunuz çello veya trompet gibi daha ağır enstrümanlar için hazır olur. Aynı zamanda, flüt, obua veya klarnet gibi nefesli bir enstrüman çalmaya başlaması, ağız kasları ve nefes kontrolünün gelişimine yardımcı olur.
14
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Harçlık biriktirme
Buradaki soru paranın temellerini kavrıyor mu? Uzmanlar, “Bu anlayış 6 veya 7 yaşlarında başlıyor” diyor. Çocuğunuza biraz cep harçlığı vermeye başlamak, çocukların parayla ilişki kurma yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Onlarla birlikte kumbara yapabilirsiniz. Her gün verdiğiniz parayı biriktirdiğinde, istediği oyuncağı, kitabı ya da herhangi bir şeyi alabileceğini söylemeniz, onun parayla olumlu ilişki kurmasını sağlar. Zamanla daha büyük bir hedef için tasarruf etmek gibi finansal kararlar almayı öğrenmeye başlar.
15
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Kulaklarını deldirme
Çocuğunuzun ilk küpelerini ne zaman takacağı son derece kişisel ve genellikle kültürel bir karardır. Doktorlar, "Yeni yürümeye başlayan çocuklar, kulakları deldirildiğinde yeni küpeleriyle oynama eğilimindedir, bu nedenle 2-10 ay aralığı, küçükler için iyi bir zaman," diyor. Aksi takdirde çocuğunuzun kendi hijyeniyle ilgilenmeye hazır olmasını beklemeniz, duş alma ve saçını yıkama sorumluluğunu üstlenmeniz gerekir. Her iki aşamada da, doktorunuza prosedürü uygulayıp uygulamayacağını ve çocuğunuzun metal alerjisi geliştirmesini önlemek için ilk küpelerinin nikel içermediğinden emin olun.