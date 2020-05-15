Çare doğada! İşte evde yapabileceğiniz pratik bakım tarifleri
Genetik ve çevresel faktörlere direnen cildimizin hem sağlıklı hem genç kalması için pahalı ürünlere gerek yok. Çare doğada, mutfakta. İşte Dr. Buğra Buyrukçu’dan evde yapabileceğimiz ekonomik ve pratik tonik ve krem tarifleri…
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1
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Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, bebek gibi yumuşacık, temiz ve zamana direnen bir cilt için birbirinden kolay tonik ve krem tarifleri verdi.
2
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Maydanoz ve nane mucizesi
Cildin içine yerleşen toksinlerin, kirlerin ve ölü dokunun atılarak, yaşlanmanın geciktirilmesini sağlıyor. Orta boy bir demet nane (sapıyla birlikte), orta boy bir demet maydanoz, kabuğuyla 1 limon ve 3-4 karanfil tanesi tomurcuğunu katı meyve sıkacağında sıkıyoruz. Üç saat dinlendirdiğimiz bu karışımla yatmadan önce bir pamuk yardımıyla cildimizi güzelce temizliyoruz. Karışım içindeki nane ve nane sapı cildin içindeki oksiden moleküllerin dışarı atılmasını, limon gözeneklerin açılmasını ve cilt içindeki toksinin çekilmesini sağlıyor. Maydanoz ise içindeki C ve A vitaminlerinin de etkisiyle kırışıklık ve ince çizgileri azaltıyor, ciltteki leke, akne, yara ve sivilce izlerinin giderilmesine yardımcı olarak tam bir yenileme sağlıyor.
3
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Sirkeyle cilt temizleme toniği
Sadece çalışan kadınlar değil ev hanımları da çok yoruluyor, bu yorgunluk ciltte yıpranma etkisi yaratıyor. Hele de makyaj yapılıyorsa yıpranma daha fazla. Günün cilt üzerinde yarattığı yıpranmayı, büyük paralar harcamadan, evdeki birkaç malzemeyle hazırlayacağımız cilt temizleme toniği ile azaltabiliriz. Bunun için hazırlayacağımız karışımın tarifi şöyle; İki tatlı kaşığı elma sirkesi ile iki tatlı kaşığı portakal suyunu karıştırıyor, bu karışımı önceden sabunla yıkanmış cildimize pamuk yardımıyla sürüyor, yarım saat bekledikten sonra mutlaka yüzümüzü yıkıyoruz. Malik asit içeren sirke cilt içindeki bakterileri, mikropları yok edecektir.
4
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Yıpranmış cilde zerdeçallı karışım
Yarım demet maydanozu ve yarım demet fesleğeni ince ince doğruyor, içine 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal ve istenilen miktarda gül suyu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Zerdeçal son yüzyılın sarımsağı ve tam bir oksidan. Gülsuyu cildi besleyen eşsiz bir ürün. Hazırlanan karışımı yüzümüze sürüyor ve mümkünse streçle kapatıyoruz. Yarım saat bu şekilde bekledikten sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Cilt bakımında çok etkili olan bu toniği cilt çok yıpranmışsa haftada 5 gün, daha az hasarlı ise haftada 3 gün yapabiliriz.
5
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Gece çalışanların cilt yorgunluğunu gidermek için…
Özellikle gece çalışan sağlıkçılarımız, emniyet görevlilerimiz, vardiya usulü çalışanlarımız için de mükemmel bir tarifim var. Bir demet maydanozu katı meyve sıkacağında su haline getirdikten sonra, bir yumurtayla karıştırıp yüzümüze sürebiliriz. 15 dakika sonra yüzümüzün parladığını, yorgunluk ifadesinin ortadan kalktığını göreceksiniz.