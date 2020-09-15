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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 17:09 | 

Bu bilgiler günlük hayatta işinize yarayacak

Günlük hayatta işinizi kolaylaştıracak birkaç pratik bilgiyi sizin için derledik. Göz atmaya ne dersiniz?

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1
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Ayakkabılarınız genişletmek için bir kilitli paketin içerisine soğuk su koyarsanız, ayakkabınız genişleyecektir.

2
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Kıyafetlerinizin rengi soluyorsa, çamaşır makinenize yarım bardak sirke eklerseniz kıyafetlerinizin rengi daha canlı duracaktır.

3
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Pantolonunuzun ve içindeki astarın elektriklenip birbirine yapışmaması için çengelli iğne kullanabilirsiniz.

4
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Lekelerden kurtulmak için bir miktar bebek pudrası yeterli olacaktır.

5
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Tüylenmiş kazaklarınızı jilet yardımı ile kolayca temizleyebilirsiniz.

6
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Su ve sirke karışımını çantanızda leke olan kısma nazikçe sürün, farkı göreceksiniz!

7
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Limon suyu ve kabartma tozu kullanarak elbiselerinizdeki ter lekelerini kolayca yok edebilirsiniz.

8
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Metal aksesuarlarınızı şeffaf oje sürerek daha canlı hale getirebilirsiniz.

9
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Süet ayakkabılarınızı temizlemek için sıradan bir silgi kullanmanız yeterlidir.

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