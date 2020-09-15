Bu bilgiler günlük hayatta işinize yarayacak

Ayakkabılarınız genişletmek için bir kilitli paketin içerisine soğuk su koyarsanız, ayakkabınız genişleyecektir.Kıyafetlerinizin rengi soluyorsa, çamaşır makinenize yarım bardak sirke eklerseniz kıyafetlerinizin rengi daha canlı duracaktır.Pantolonunuzun ve içindeki astarın elektriklenip birbirine yapışmaması için çengelli iğne kullanabilirsiniz.Lekelerden kurtulmak için bir miktar bebek pudrası yeterli olacaktır.Tüylenmiş kazaklarınızı jilet yardımı ile kolayca temizleyebilirsiniz.Su ve sirke karışımını çantanızda leke olan kısma nazikçe sürün, farkı göreceksiniz!Limon suyu ve kabartma tozu kullanarak elbiselerinizdeki ter lekelerini kolayca yok edebilirsiniz.Metal aksesuarlarınızı şeffaf oje sürerek daha canlı hale getirebilirsiniz.Süet ayakkabılarınızı temizlemek için sıradan bir silgi kullanmanız yeterlidir.