Böğürtlenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Böğürtlenin kalorisi ve besin değerleri
Böğürtlen kalsiyum, magnezyum, potasyum ve çeşitli vitaminleri içeren bir besin. Ayrıca zengin bir antosiyanin kaynağı... Peki böğürtlenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte böğürtlenin kalorisi ve besin değerleri...
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Diyetisyen Özlem Sert Aydın, hastalıklara karşı koruma özelliği yanında diyet ve yaşlanma etkilerini azaltma gibi birçok konuda etkisi bulunan böğürtlenin faydalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Böğürtlenin faydaları nelerdir?
Antioksidan oranı yüksek olan böğürtlen bağışıklık sistemini güçlendiren bir besin.
Böğürtlen C vitamininden zengin bir meyvedir. Yaşlanmaya karşı koruyucu, belirtileri azaltıcıdır.
İçeriğindeki antosiyaninlerden dolayı şeker hastalığına da karşı koruyucu, belirtileri azaltıcı özelliği vardır.
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Pektin içeriği yine yüksek olan böğürtlen kolesterol seviyesinin de azalmasında faydalıdır.
Potasyumdan zengin olması nedeniyle kan basıncını, tansiyonu düzene sokar.
Yüksek oranda K vitamini içermesi özellikle bayanlarda osteoporoza karşı korumakta.
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Kan şekerini dengeleyici özelliğinden dolayı yeme ataklarını azalttığı araştırmalarca desteklenmekte.
Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinden de zengin bir meyve olan böğürtlen sinir sistemini onarıcı, depresyona karşı koruyucu, hafızayı güçlendirici özelliği bulunmaktadır.
Yapılan bir araştırma sonucuna göre böğürtlen yemek borusu kanserine karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır. Ayrıca kolon kanserine karşı da faydası bilinmektedir. İçeriğinde bulunan siyanidin adlı bir madde tümör gelişimini önlemektedir.
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Böğürtlenin kalorisi ve besin değerleri
Kalori miktarının da düşük olması, yaklaşık 1 avuç kadarı 60 kalori, diyet yapanların da rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir.
Ayrıca potasyum, kalsiyum ve magnezyumun yanı sıra A,C,E ve B vitaminlerini içermektedir.