Böğürtlenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Böğürtlenin kalorisi ve besin değerleri

Kan şekerini dengeleyici özelliğinden dolayı yeme ataklarını azalttığı araştırmalarca desteklenmekte.



Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinden de zengin bir meyve olan böğürtlen sinir sistemini onarıcı, depresyona karşı koruyucu, hafızayı güçlendirici özelliği bulunmaktadır.



Yapılan bir araştırma sonucuna göre böğürtlen yemek borusu kanserine karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır. Ayrıca kolon kanserine karşı da faydası bilinmektedir. İçeriğinde bulunan siyanidin adlı bir madde tümör gelişimini önlemektedir.