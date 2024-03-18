'Ben bir kanser araştırmacısıyım ve sağlıklı yaşlanmak için şu 2 takviyeyi alıyorum' Hangi faktörler kritik?

Sadece doğru beslenmeyle ya da gıda takviyeleriyle kanserden kaçınmanın mümkün olmadığını en iyi bilenlerden biri diyetisyen ve kanser araştırmacısı Cynthia Thomson.

Aynı zamanda Arizona Üniversitesi'nde dersler de veren Thomson, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Bana kolorektal kanser teşhisi konduğunda maraton koşan bir diyetisyendim ve 40'lı yaşlarımın başındaydım. Önleyemediğimiz ve neden ortaya çıktığına dair hiçbir fikrimiz olmayan pek çok kanser vakası var" diye konuştu.

Ancak bu hepten umutsuz olduğumuz anlamına gelmiyor. Thomson'ınon binlerce kişi üzerinde araştırmalar sayesinde keşfettiği üzere, kalsiyum ve D vitamini takviyeleri, bazı kanserler de dahil olmak üzere ölümcül hastalıklara yakalanma riskinde çok net bir fark yaratıyor.