'Ben bir kanser araştırmacısıyım ve sağlıklı yaşlanmak için şu 2 takviyeyi alıyorum' Hangi faktörler kritik?

KAN TESTİ SONUÇLARI KRİTİK
Thomson, beslenmesine D vitamini ve kalsiyum takviyelerini eklemeden önce şu üç faktörü dikkate aldığını söyledi:
1) Doktorunun yaptığı kan testleri, D vitamini düzeylerinin düşük olduğunu gösterdi. Günde 400 IU D vitamini almaya başlayan Thomson'ın düzeyleri sonraki testlerde normal aralığa çıktı. Yani stratejisi işe yaradı.
2) Thomson, tofu, kuruyemişler ve somon gibi yiyeceklerden bir miktar kalsiyum alan vegan eğilimli "etten kaçınan" bir kişi olarak beslenmesinde kalsiyumunun yetersiz olabileceğinden şüpheleniyordu. (Kan testleri yoluyla kalsiyum düzeylerini doğru bir şekilde ölçmek mümkün değil. Çünkü gıdalardan yeterli miktarda kalsiyum almayan kişilerde vücut bu minerali kaslardan çekerek dengeyi kurmaya çalışıyor.
3) Son olarak, geçmişte geçirdiği kolorektal kanser, Thomson'ı koroner arterlerinin kireçlenmesi riskinden daha fazla endişelendiriyordu. Thomson, ailesinde böbrek taşı öyküsü olsa önceliklerinin farklı olabileceğini belirtti.