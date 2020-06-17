Babalar Günü için el yapımı hediye fikri: Fotoğraflı anahtarlık nasıl yapılır?

Materyaller



Fotoğraf



Delgeç



Yapıştırmak için ütü



Evimizde varsa şeffaf asetat kağıdı yoksa karton bardakların şeffaf yuvarlak kapakları o da yoksa sebze meyve konulan şeffaf plastik kapların alt kısımları. Hiç biri mi yok? Siz yeter ki yapmak isteyin! Bildiğimiz koli bandı da olur. Önemli olan fotoğrafımızı dayanıklı hale getirmek.



Dilerseniz bir de Babalar Günü için görsellerdeki gibi yazıların çıktılarını alabilir ya da siz yazılar yazıp çocuğunuzdan boyamasını isteyebilirsiniz.