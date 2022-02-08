B12 eksikliği belirtileri nelerdir, neden olur? İşte, B12 eksikliğini gösteren 9 işaret!

9. B12 eksikliğinin diğer belirti ve semptomları

Yukarıdaki semptomlara ek olarak, B12 eksikliği aşağıdaki sorunlara da yol açabilir:



Kas krampları ve kas zayıflığı: B12 eksikliği motor ve duyusal sinir fonksiyonlarını olumsuz etkiler, bu da kas kramplarına ve güçsüzlüğe neden olabilir.



Koordinasyon bozukluğu: Ataksi veya bozulmuş denge ve koordinasyon, B12 eksikliğinden kaynaklanabilen nörolojik bir semptomdur. Hal böyle olunca da B12 eksikliği olan bir kişi yürümekte ve dengede durmakta zorluk çekebilir.



Erektil disfonksiyon: B12 eksikliği olan erkekler, vücuttaki artan homosistein düzeylerinin bir sonucu olarak erektil disfonksiyon yaşayabilir.



Görme bozuklukları: B12 eksikliği, muhtemelen optik sinire verilen hasar nedeniyle görme bozukluklarına neden olabilir.