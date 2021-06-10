Apandisit nasıl anlaşılır, neden olur? Çocuklarda apandisit belirtileri ve tedavisi

Apandisit ağrılarının gaz sancısı ağrılarıyla karıştırılabileceğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Apandisit neden olur?
Bu konuda çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. Apendiks içerisindeki bağırsak mevcut su içeriğini kaybederek sertleşip apendiks kökünü tıkarsa apendiks içerisindeki salgılar birikerek apandisit tablosuna yol açabilirler.
Diğer bir varsayım da apendiks duvarındaki normalde de yoğun olarak bulunan lenfatik dokuların vücuttaki herhangi bir enfeksiyon durumunda şişerek gene aynı mekanizma ise apendiks kökünün tıkanmasına yola açabilir.
Karpuz veya ayçiçek çekirdeği gibi bazı gıda parçalarının da apandisit yapabileceği söylense de bu konuda kesin bir kanıt yoktur.
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Apandisit nasıl anlaşılır?
Tipik apandisit tablosunda ağrı göbek çevresinde, hastanın tam olarak yerini gösteremediği müphem bir ağrı ile başlar. Süreç ilerledikçe karnın sağ alt tarafına doğru yer değiştirir.
Bulantı, kusma, iştahsızlık da eşlik edebilir. Kan ve idrar tahlillerinde bazı anormallikler saptanır. Hekim tarafında yapılan fizik muayenede apandisiti işaret eden belli bulgular mevcuttur.
Bunlardan en önemlisi, eli ağrılı bölgeye bastırıp bekledikten sonra aniden çekildiğinde ağrının artmasıdır. Bu bulgu iltihabın karın iç zarına ulaştığının bir göstergesidir.
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Apandisit belirtileri
Genel Cerrahi Uzmanı Abdülkerim Özakay, çocuklarda apandisit belirtileri ve tedavisini anlattı, ailelerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.
Saatlerce geçmeyen karın ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık… Çocuğunuzda bu belirtileri bir arada gözlemliyorsanız, apandisit ile karşı karşıya olabilirsiniz.
Apandisit sıklıkla göbek çevresindeki ağrıyla kendini göstermeye başlar. Ağrıları mide bulantısı, kusma, iştahsızlık gibi şikayetler takip eder. Birkaç saat içerisinde ağrı karnın sağ tarafına yerleşir. Bununla beraber çocuklar, hareket etmekten ve ayakta durmaktan kaçınmaya başlar.
Apandisit ağrısından şüphelenen kişilerin geçmeyen ağrılarla beraber kusma, iştahsızlık, karın bölgesinde hassasiyet gibi belirtileri varsa acilen doktora başvurmaları gerekmektedir.
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Tedavisi
Apandisit olan çocukların fiziki muayenesinde karnın sağ alt tarafına bastırıldığında ağrı ve hassasiyet olur. Ayrıca kan tahlili yapılarak lökositlerinde artma görülüyorsa çocuk için apandisit tanısı konulabilir.En doğru sonuca ise batın ultrasonu ile ulaşılır. Apandisit % 95 oranında bu şekilde tespit edilir.
Ailelerin yapması gerekenler ise şöyle:
Karın ağrısı olan çocuğa doktora başvurmadan ağrı kesici verilmemeli, Yemek yemesi için ısrarcı olunmamalı, Az miktarda sıvı tüketmesi sağlanmalı, Geçmeyen karın ağrısında mutlaka doktora başvurulmalı.