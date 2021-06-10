Apandisit nasıl anlaşılır, neden olur? Çocuklarda apandisit belirtileri ve tedavisi

Apandisit neden olur? Bu konuda çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. Apendiks içerisindeki bağırsak mevcut su içeriğini kaybederek sertleşip apendiks kökünü tıkarsa apendiks içerisindeki salgılar birikerek apandisit tablosuna yol açabilirler.



Diğer bir varsayım da apendiks duvarındaki normalde de yoğun olarak bulunan lenfatik dokuların vücuttaki herhangi bir enfeksiyon durumunda şişerek gene aynı mekanizma ise apendiks kökünün tıkanmasına yola açabilir.



Karpuz veya ayçiçek çekirdeği gibi bazı gıda parçalarının da apandisit yapabileceği söylense de bu konuda kesin bir kanıt yoktur.