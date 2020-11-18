Sağlık Fotoğraflar: iStock-Alamy-Ingimage Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 16:44 | 18 Kasım 2020 - 16:46

Antibiyotik kullanımına dikkat! Faydası zarara dönüşmesin

Covid-19 enfeksiyonunun tüm hızıyla devam ettiği bugünlerde, bir yandan da her sonbaharda olduğu gibi yine mevsimsel grip ve nezle gibi viral hastalıklar da kapıyı çalmaya başladı! Virüslerin neden olduğu hastalıkların en önemli özelliklerinin başında bulaşıcılığının çok fazla olması gelirken, tedavide bilinen bir ilacının olmaması da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Zira bu noktada pek çok kişi antibiyotiğe sarılarak fayda yerine daha fazla zarar görebiliyor!