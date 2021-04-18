Antep fıstığının faydaları nelerdir? Antep fıstığının sağlığa yararları

Antep fısığında bolca bulunan diğer minerallerden kalsiyum ve magnezyum sağlık için elzem elementlerin başında gelir. Kalsiyum vücutta en çok bulunan mineral olmakla birlikte başta kemik ve diş sağlığı olmak üzere vücutta birçok metabolik fonksiyona sahiptir. Bu nedenle osteoporoz riskinin artmış olduğu menopoz dönemindeki bayanların her gün 10-12 adet antep fıstığı tüketmesi önerilir. Kalsiyum kemik ve dişlerin sağlıklı gelişimi, kan pıhtılaşması, hücre zarının taşıma işlevi gibi görevlere sahipken aynı zamanda antep fıstığında bulunan diğer minerallerden magnezyum ve potasyumla birlikte kalp kasının düzenli kasılması ve dinlenmesini sağlar.