Antep fıstığının faydaları nelerdir? Antep fıstığının sağlığa yararları

Antep fıstığı, sakız ağacıgiller familyasından olan kabuklu bir meyve. Özellikle Gaziantep'te yetiştiği için adı da Antep fıstığı olarak geçmektedir. Ancak bazı yörelerde şam fıstığı olarak da biliniyor. Kuruyemiş olarak tüketilen Antep fıstığının sağlığa çeşitli faydaları var. Peki Antep fıstığının faydaları nelerdir? İşte Antep fıstığının sağlığa yararları...
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1
Antep fıstığı sakız ağacıgiller familyasından gelen kabuklu bir meyve. Fakat, kabuklarıyla birlikte tuzda yüksek ateşte kavrulduktan sonra kuruyemiş olarak da tüketiliyor. B6 vitamini yönünden oldukça zengin olan Antep fıstığının vücut için çeşitli yararları var. Diyetisyen Nihal Durukan Keleş, Antep fıstığının faydalarını anlattı.
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Antep fıstığının faydaları nelerdir?
Antioksidan içeriğiyle vücutta biriken toksinleri uzaklaştırıcı etkisi vardır.
Antep fıstığı potasyum açısından zengin bir besindir. Bu sayede sinirlerin uyarılması ve kas dokusunun sağlıklı bir şekilde çalışmasında etkilidir.
Zengin demir içeriğinden dolayı anemi (kansızlık) problemi yaşayanlara ve özellikle anemi açısından risk grubunda bulunan kadın ve gelişme çağındaki çocuklara önerilir.
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Antep fısığında bolca bulunan diğer minerallerden kalsiyum ve magnezyum sağlık için elzem elementlerin başında gelir. Kalsiyum vücutta en çok bulunan mineral olmakla birlikte başta kemik ve diş sağlığı olmak üzere vücutta birçok metabolik fonksiyona sahiptir. Bu nedenle osteoporoz riskinin artmış olduğu menopoz dönemindeki bayanların her gün 10-12 adet antep fıstığı tüketmesi önerilir. Kalsiyum kemik ve dişlerin sağlıklı gelişimi, kan pıhtılaşması, hücre zarının taşıma işlevi gibi görevlere sahipken aynı zamanda antep fıstığında bulunan diğer minerallerden magnezyum ve potasyumla birlikte kalp kasının düzenli kasılması ve dinlenmesini sağlar.
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Magnezyum içeriği ile yine kemik ve dişlerinize yatırım yapmış olursunuz. Yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinde büyümede gerilik gibi klinik belirtiler saptamıştır. Bu nedenle antep fıstığına çocuklarınızın günlük beslenmesinde yer vermeniz önemlidir.
Ara öğünlerde tüketilen kuru meyveler yanında antep fıstığı ile hem lezzetli bir atıştırma yapacak hem de metabolizmanızı hızlandırmış olacaksınız.