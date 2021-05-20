Ankilozan spondilit nedir, neden olur? Ankilozan spondilit belirtileri ve tedavisi
Ankilozan spondilit, diğer adıyla iltihaplı bel romatizması, genç yaşlarda ve özellikle de erkeklerde görülebiliyor. Bu rahatsızlığı olan kişiler genellikle sabah bel ağrısı ve eklem ağrıları ile uyanırlar ama yaşanılan ağrıları hareketle azalabilmektedir. Peki ankilozan spondilit nedir, neden olur? Ankilozan spondilit belirtileri ve tedavisi...
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Ankilozan spondilit, temel olarak omurga, diz, kalça, el ve ayak bileklerini tutabilen ağrılar ve şişlikler ile kendini gösteren bir hastalıktır. Halk arasında iltihaplı bel romatizması olarak bilinen bu rahatsızlıkta ağrılara ishal ve yorgunluk gibi çok çeşitli belirti ve bulgular eşlik etmektedir.
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Ankilozan spondilit belirtileri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Yasemin Soytürk Özseren hastalığın belirtilerini şu şekilde sıraladı;
Hasta kişilerin %30-40'ı en az bir kez iritis (Gözbebeği iltihabı) veya üveit (gözün iç kısmındaki iltihap) adı verilen bir göz komplikasyonuna yakalanır. Ağrı, ışığa duyarlılık ve bulanık görme diğer yaygın semptomlarıdır. Bu belirtiler varsa, hemen bir göz doktoruna ulaşın. İritis'i, steroid göz damlaları ile tedavi etmek kolaydır.
Bağlar ve tendonların kemiğe tutunduğu alanlar iltihaplanır. Bu, pelvis, göğüs ve topuklar gibi bölgelerde “sıcak noktalar” olarak adlandırılan durumlar oluşturur. Genellikle, topuk arkasındaki Aşil tendonu ve topuk tabanındaki plantar fasya etkilenir. Ağrı sert bir zeminde yürümeyi veya ayakta durmayı zorlaştırabilir.
Ankilozan Spondilit bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bu, bağışıklık sisteminizin kendi bedeninize karşı bir saldırı başlattığı anlamına gelir. Sitokin adı verilen enfeksiyon maddelerini serbest bırakır. Vücutta dolaşan bu kimyasallar yorgun hissetmenize neden olabilir.
Çene iltihabı da hastalık belirtilerindendir. Çenenizdeki ağrı ve şişlik yemek yemeyi zorlaştırabilir.
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Hastalık, kaburgalarınız ile omurganız arasındaki ve göğsünüzün önündeki eklemleri şişirebilir. Bu bölgedeki olumsuzluklar, derin bir nefes almayı zorlaştırır. Akciğerlerde iltihaplanma ve yaralanmalara da neden olabilir. Göğüs gerginliği ve akciğerde yaralanmalar, özellikle egzersiz yaparken nefes darlığı ve öksürük gelişebilir.
Kaburgaların etrafındaki iltihap ve yara dokusu göğüste bir sıkılığa veya ağrıya neden olabilir. Öksürük veya nefes almada ağrı daha da kötüleşebilir. Göğüs ağrısı anjin gibi hissedebilir, bu da kalbinize çok az kan akışı geldiğinde ortaya çıkar. Anjina kalp krizinin erken bir uyarı işareti olduğundan, bu belirtiyi yaşıyorsanız hemen bir doktora gidin.
İştah kaybı da bir diğer belirtidir.
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Ankilozan spondilit neden olur?
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Özkan Yükselmiş, ankilozan spondilit nedenlerini ve tedavisini anlattı.
Hastalığın genetik olarak aktarıldığı bilinmektedir ancak hastalığın ortaya çıkmasında çevresel etkiler de rol oynamaktadır. Bu hastalarda yapılan çalışmalarda HLA-B27 adındaki genin hastalık üzerinde etkili olduğu öğrenilmiştir. Bu hastalığa genetik yatkınlığı olan kişilerde hayatlarının genellikle erken dönemlerinde omurgalarında bulunan kemikleri birbirini bağlayan dokularda iltihaplanma sonucu sürtünmeye bağlı hareket kaybı sonucu hastalık kendini göstermeye başlar.
Aynı zamanda vücudun diğer eklemlerinde de bunun gibi iltihaplanmalar sonucu ağrı ve şişlikler olabileceği bilinmektedir.
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Tedavisi
Bu hastalığın öncelikli tedavisi hastada görülen ağrı ve şişliği gidermek olacaktır. Kişiler yaşamı etkileyen bu derece şiddetli olan ağrılardan kurtulmak isteyecektir. Ancak ne yazık ki bu hastalığın kesin tedavisi olmadığı için günümüzde olabildiğince kişilerin hayat kalitesini arttırmaya yönelik tedaviler verilmesi amaçlanmalıdır.
İlaç tedavisi dışında bireylerin hareketlerini geliştirmeye ve olabildiğince esnemeye yönelik egzersizler yapılabilmektedir. Bu hastalıkta herhangi bir cerrahi tedavi yöntemi ise uygulanmamaktadır.
Tedavi süresince hasta kişiye önemli sorumluluklar düşmektedir. Hastalar olabildiğince verilen egzersizleri uygulamalılar ve kişiler uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınmalıdırlar. Kişiler sert eklemlere ve ağrılı alanlara sıcak havlu uygulamaları gibi sıcak baskı uygulayarak bu belirtilerden bir süreliğine uzaklaşabilirler. Ayrıca hastalar sıcak su banyosunun iyi geldiğini belirtmektedirler. Şiş ve iltihaplı bölgelere ise buz torbaları belirli süre uygulanabilir. Ayrıca bu kişiler sigaradan kesinlikle uzak kalmalıdırlar. Bu hastalığa sahip kişiler üzerine sigara etkisi hastalığa sahip olmayan kişilerden daha fazla nefes alış verişini zorlaştırmaktadır.