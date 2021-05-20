Ankilozan spondilit nedir, neden olur? Ankilozan spondilit belirtileri ve tedavisi

Ankilozan spondilit belirtileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Yasemin Soytürk Özseren hastalığın belirtilerini şu şekilde sıraladı;



Hasta kişilerin %30-40'ı en az bir kez iritis (Gözbebeği iltihabı) veya üveit (gözün iç kısmındaki iltihap) adı verilen bir göz komplikasyonuna yakalanır. Ağrı, ışığa duyarlılık ve bulanık görme diğer yaygın semptomlarıdır. Bu belirtiler varsa, hemen bir göz doktoruna ulaşın. İritis'i, steroid göz damlaları ile tedavi etmek kolaydır.



Bağlar ve tendonların kemiğe tutunduğu alanlar iltihaplanır. Bu, pelvis, göğüs ve topuklar gibi bölgelerde “sıcak noktalar” olarak adlandırılan durumlar oluşturur. Genellikle, topuk arkasındaki Aşil tendonu ve topuk tabanındaki plantar fasya etkilenir. Ağrı sert bir zeminde yürümeyi veya ayakta durmayı zorlaştırabilir.



Ankilozan Spondilit bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bu, bağışıklık sisteminizin kendi bedeninize karşı bir saldırı başlattığı anlamına gelir. Sitokin adı verilen enfeksiyon maddelerini serbest bırakır. Vücutta dolaşan bu kimyasallar yorgun hissetmenize neden olabilir.



Çene iltihabı da hastalık belirtilerindendir. Çenenizdeki ağrı ve şişlik yemek yemeyi zorlaştırabilir.