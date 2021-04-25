Alerjik rinit nedir, neden olur? Alerjik rinit belirtileri ve tedavisi
Alerjik rinit, halk arasında saman nezlesi olarak da biliniyor. Hapşırma, geniz akıntısı ve boğazda kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik rinit günlük yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor. Peki alerjik rinit nedir, neden olur? Alerjik rinit belirtileri ve tedavisi...
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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik rahatsızlıklarla ilgili şikayetler de artıyor. Özellikler alerjik yatkınlığı olanlarda görülen alerjik rinit, gözlerde sulanma, burun akıntısı ve boğazda kaşıntı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Kanan Abbaslı da alerjik rinitle ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Alerjik rinit nedir?
Alerjik rinit, burun içinde yer alan mukozanın alerjiye bağlı olarak iltihaplanması durumudur. Yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebilen bu rahatsızlık daha çok hapşırma, su gibi burun akıntısı, kaşıntısı ve geniz akıntısı şeklinde kendini gösterir.
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Alerjik rinit neden olur?
En sık karşılaşılan alerjik sorunlardan biri olan alerjik rinit, havada dolaşan alerjenlere karşı vücudun verdiği bir tepkidir. Genel olarak şikayetler burun bölgesinde yoğunlaşsa da boğaz, gözler ve sinüsler de saman nezlesinden etkilenir.
Alerjik rinite neden olan faktörler ise şu şekilde sıralanabilir; Polen, sigara dumanı, bazı ağaçlar, küf, kuru ve rüzgarlı hava, toz, hayvan tüyü ve bazı parfümler.
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Alerjik rinit belirtileri
Bahar aylarında sık karşılaşılan bu rahatsızlığın belirtileri ise; Gözlerde sulanma ve kızarıklık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma duyusunda azalma, boğazda kaşıntı, sinüslerde görülen baskı ve bu baskının yüzde yarattığı ağrı, gözaltlarında şişlik, yorgunluk ve halsizlik, uyku düzeninin bozulması, hırıltılı solunum ve dikkati toplamada zorlanma.
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Tedavisi
Alerjik rinit'ten korunmanın en önemli adımı alerjiye neden olan faktörlerden uzaklaşmaktır. Uzaklaşmanın yetmediği durumlarda ise ilaç tedavisine başvurulur. Her hastada rahatsızlığın boyutu ve etkisi farklı olduğundan tercih edilen ilaçlar da farklılık gösterebilir. Genel olarak spreyler ve antihistaminik ilaçlar kullanılır. Çok ileri vakalarda ise kortizon iğneler tercih edilir.
Eğer belirtiler veya şikayetler şiddetli bir hal aldıysa, belli bir süre değil, tüm yıl devam ediyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. Bunun yanı sıra doktorun verdiği alerji ilaçları etki etmiyor veya yan etkilere yol açıyorsa doktor kontrolünde olmak önemlidir.