Aldosteron hormonu nedir, ne işe yarar? Aldosteron yüksekliği neden olur? Aldosteron fazlalığına dikkat

30 yaşından önce veya 50 yaşından sonra yeni ortaya çıkan yüksek tansiyon, buna eşlik eden potasyum düşüklüğü, üçlü ilaç tedavisine rağmen kontrol edilemeyen dirençli tansiyon, ailesinde benzer hastalığı olanlar, ailesinde inme geçirme öyküsü olan kişiler ve tesadüfi olarak adrenal bezinde kalınlaşma veya kitle tespit edilenler hiperaldosteronizm açısından değerlendirilmesi gereken ve risk altında bulunan hasta grubunu oluşturmaktadır.



Primer hiperaldostronizmde en önemli nokta, hastalık konusunda bilinçli olunması ve erken tanı ile uygun şekilde tedavi yoluna gidilmesidir. Bu nedenle aldosteron yüksekliği bulguları olan ve özellikle de genç yaşta başlayan dirençli hipertansiyonu olan hastaların kardiyolojik ve nefrolojik kontrollerin yanı sıra böbrek üstü bezi açısından da değerlendirilmek üzere bir endokrinoloji uzmanına yönlendirilmesi önem taşımaktadır.