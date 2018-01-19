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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Ağız sulandıran hamburgerlere bakmaya doyamayacasınız

Bu lezzetlere kim karşı koyabilir ki!

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Bu lezzetlere kim karşı koyabilir ki!

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Her tarafından lezzet fışkırıyor.

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Japonya’da ünlü bir hamburger zinciri, menüsüne siyah ekmek, siyah peynir ve siyah sosla yapılmış burger eklemişti.

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Siyah burgerın bir çeşidi de patlıcandan yapılıyor.

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Siyah hamburger

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Monster burger

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Monster burger

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Nar gibi kızarmış susamlı ekmekle yapılmış hamburgerlere

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Monster burger olarak bilinen bu hamburgerler gerçekten koca bir canavarı bile doyuracak kadar büyğk.

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Sosisli hamburger

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Yanında patates olmazsa olmaz

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Soğan halkası ve baharaylı patatesle tadına doyum olmaz

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