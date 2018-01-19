Ağız sulandıran hamburgerlere bakmaya doyamayacasınız

Bu lezzetlere kim karşı koyabilir ki!Her tarafından lezzet fışkırıyor.Japonya’da ünlü bir hamburger zinciri, menüsüne siyah ekmek, siyah peynir ve siyah sosla yapılmış burger eklemişti.Siyah burgerın bir çeşidi de patlıcandan yapılıyor.Siyah hamburgerMonster burgerMonster burgerNar gibi kızarmış susamlı ekmekle yapılmış hamburgerlereMonster burger olarak bilinen bu hamburgerler gerçekten koca bir canavarı bile doyuracak kadar büyğk.Sosisli hamburgerYanında patates olmazsa olmazSoğan halkası ve baharaylı patatesle tadına doyum olmaz