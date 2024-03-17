64 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Genç ve fit görünmenin sırrını paylaştı… İşte diyet listenizde olması gereken besinler

KEMİK YAPISINI KORUYOR, CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR: YABAN MERSİNİ

Harrah Brown'un en çok tükettiği besinlerden ilki yaban mersini… Mavi veya mor meyveleri olan vaccinium bitkisinden elde edilen yaban mersini; küçük, yuvarlak, tatlı ama asitli tada sahip bir meyve... Antioksidan deposu olarak da bilinen yaban mersini demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içeren sağlıklı bir besin olarak biliniyor.



Diğer birçok meyve ile karşılaştırıldığında, yaban mersini doğal olarak daha az şeker içeriyor. Yapılan çalışmalar yaban mersininin bağışıklığı güçlendirdiğini, hafızaya iyi geldiğini, kemik yapısını koruduğunu ve cildi güzelleştirdiğini gösteriyor.