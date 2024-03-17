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64 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Genç ve fit görünmenin sırrını paylaştı… İşte diyet listenizde olması gereken besinler

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#Sağlık#Genç Görünme Sırları#Genç Görünme Tüyoları
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 12:22

Harrah Brown (64), TikTok'ta düzenli olarak her yaşta güzel ve formda kalmakla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Spor yaparken, yüzerken ya da saçına gençlerin çok tercih ettiği stilleri yaptırırken çektiği videolarla takipçilerini kendine hayran bırakıyor. ABD'de yaşayan ve spor yapmaya 61 yaşında başlayan Harrah, genç görünmesinde basit bir gıda kuralının etkili olduğunu açıkladı. İşte Harrah Brown'un sıklıkla tükettiği besinler ve sağlığa faydaları...

1/1064 yaşında olduğuna kimse inanmıyor Genç ve fit görünmenin sırrını paylaştı… İşte diyet listenizde olması gereken besinler

New York Post’a konuşan Harrah, “Diyetimde 90/10 kuralını uyguluyorum. Yani evde yemek yerken yüzde 90 besin değeri yüksek gıdalar tüketiyorum. Geri kalan yüzde 10’u ise dışarıda biraz daha sağlıksız gıdalarda kullanıyorum. Özetle dışarıda biraz kendimi ödüllendiriyorum. Ancak bunu hep yapmıyorum” dedi.

2/1064 yaşında olduğuna kimse inanmıyor Genç ve fit görünmenin sırrını paylaştı… İşte diyet listenizde olması gereken besinler

Harrah, bu plana bağlı kalmanın menopoz döneminde aldığı göbek yağlarını eritmesine yardımcı olduğunu, kendisini daha zayıf ve güçlü yaptığını da söyledi.

Egzersiz rutinine de değinen Harrah, “Sağlıklı beslenmenin dışında düzenli antrenman yapmak çok etkili… Sonuç almak için ağırlık kaldırmanıza da pek gerek yok. Haftada üç kez bir saat antrenman yapıyorum. Düzenli yürüyüşümü de ihmal etmiyorum” ifadelerini kullandı.


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3/1064 yaşında olduğuna kimse inanmıyor Genç ve fit görünmenin sırrını paylaştı… İşte diyet listenizde olması gereken besinler

İşte Harrah Brown’un sağlıklı ve genç görünmesinde etkili olan yiyeceklerden bazıları…

4/10KEMİK YAPISINI KORUYOR, CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR: YABAN MERSİNİ

KEMİK YAPISINI KORUYOR, CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR: YABAN MERSİNİ

Harrah Brown'un en çok tükettiği besinlerden ilki yaban mersini… Mavi veya mor meyveleri olan vaccinium bitkisinden elde edilen yaban mersini; küçük, yuvarlak, tatlı ama asitli tada sahip bir meyve... Antioksidan deposu olarak da bilinen yaban mersini demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içeren sağlıklı bir besin olarak biliniyor.

Diğer birçok meyve ile karşılaştırıldığında, yaban mersini doğal olarak daha az şeker içeriyor. Yapılan çalışmalar yaban mersininin bağışıklığı güçlendirdiğini, hafızaya iyi geldiğini, kemik yapısını koruduğunu ve cildi güzelleştirdiğini gösteriyor.

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5/1064 yaşında olduğuna kimse inanmıyor Genç ve fit görünmenin sırrını paylaştı… İşte diyet listenizde olması gereken besinler

Harvard Üniversitesi TH Chan Halk Sağlığı Okulu’nda epidemiyoloji ve beslenme uzmanı olan Prof. Dr. Eric Rimm, Washington Post'a verdiği demeçte, “Yaban mersini tüketen insanlar biraz daha uzun yaşıyor gibi görünüyor. Mevsiminde günde bir ya da iki fincan yaban mersini iyi bir kılavuz. Ancak tüketimi abartmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

6/10AKDENİZ DİYETİNİN SİHİRLİ İKSİRİ: ZEYTİNYAĞI

AKDENİZ DİYETİNİN SİHİRLİ İKSİRİ: ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin sihirli iksiri olarak biliniyor. Batı toplumlarında popüler olan diyetler, genel olarak hayvansal kaynaklardan gelen doymuş yağlar içeriyor. Ancak Akdeniz mutfağının temelini oluşturan zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri içeriyor.


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7/1064 yaşında olduğuna kimse inanmıyor Genç ve fit görünmenin sırrını paylaştı… İşte diyet listenizde olması gereken besinler

Harrah da zeytinyağını severek tükettiğini söylüyor.  Ayrıca zeytinyağı, kalbe olan güçlü faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın zamanda yaptığı araştırmaya göre zeytinyağının, kanser ve kalp hastalığı gibi birçok önemli hastalığa yakalanma riskini azaltabileceği ortaya çıktı.

8/10VİTAMİN VE MİNERAL DOSTU: BADEM SÜTÜ VE FISTIK EZMESİ

VİTAMİN VE MİNERAL DOSTU: BADEM SÜTÜ VE FISTIK EZMESİ

Harrah Brown’un “vazgeçilmezim” dediği ürünlerinden biri de badem sütü… Yapılan araştırmalara göre badem sütü, kalp dostu ve bağışıklığı güçlendirici bir besin… Sağlıklı beslenmek, metabolizmanın çalışmasını desteklemek ve kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ürünlerden biri…

Fıstık ezmesini de düzenli olarak tükettiğini söyleyen Harrah; “Protein, lif, vitamin ve minerallerle dolu olduğu için günlük beslenmemde oldukça önemli” dedi. Özellikle sporcular, fitness yapanlar veya protein açısından zengin bir diyet arayanlar genelde fıstık ezmesini tüketiyor.

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9/10YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR: SOMON

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR: SOMON

Harrah Brown, paylaşımlarımda genelde akşamları protein açısından balık yemeği sevdiğini söylüyor. En çok tercih ettiğinin de somon olduğunu vurguluyor. Çoğu uzman ise somon için omega 3 yağ asitlerinin alınabildiği güçlü bir besin olduğunu söylüyor. Bu nedenle kalp sağlığından soğuk algınlığına kadar pek çok sağlık sorunu önleyici ve destekleyici bir etkiye sahip olduğu biliniyor.

Diyetisyen Johanna Angman, The Express'e yaptığı açıklamada “Somon yaşlanma belirtilerini yavaşlatarak görünümünüzü iyileştirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlarla dolu. Hafta bir kez tüketmek oldukça fayda sağlıyor” dedi.

 

10/10OLMAZSA OLMAZLAR: SALATALIK, MARUL, LAHANA VE KİŞNİŞ

OLMAZSA OLMAZLAR: SALATALIK, MARUL, LAHANA VE KİŞNİŞ

Yeşillikler Harrah'ın genç görünme çabasının en büyük bir parçası… Özellikle salatalık, marul, lahana ve kişniş bunlardan birkaçı. Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yapılan bir araştırmaya göre, günde üç porsiyon sebze uzun ömürlülüğe katkıda bulunuyor.

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#Sağlık#Genç Görünme Sırları#Genç Görünme Tüyoları

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