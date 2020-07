23 Nisan’ın minik ünlüleri… Onları tanıdınız mı?

Gupse Özay Her sene 23 Nisan vesilesiyle bir adet çocukluk fotoğrafımı koyuyorum. Bu fotoğrafta da kulağıma taktığım kır çiçekleri hoşuma gitti. Sadece çocuklara ait bir bayram olması ne kadar güzel. Hem de bu sene yüzüncü yılı. Ben de kendimden yola çıkarak bütün çocukların gözleri, yüzleri, elleri her şeyleri hep gülsün istiyorum. Danslar eden, resim yapan, müzik dinleyen, doğayı seven, kendini devamlı geliştiren, üreten, hiçbir şeyden korkmayan, cesur çocuklar olsun istiyorum. Anne babaları bu salgın sürecinde evde işleri paylaşsın istiyorum, babalarını evde yemek yaparken görsünler istiyorum, doğanın ne kadar önemli olduğunu, hayvanları sevmeyi çok sevmelerini istiyorum. Ve yine yeniden ve bütün enerjimle yaşasın 23 Nisan diyorum! Not; fotoğraflar dijital dünyada kayboluyor hep, vallahi anne babalar üşenmeyip bastırın bak bu fotoğraf mesela annemlerde. Ekrandan çektim. Gıcık oluyorum teknolojiye bazen.