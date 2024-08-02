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Dünyanın en yaşlı insanlarından biri, 108 yaşında turp gibi sağlıklı olmasının üç sırrını anlattı! En az genler kadar önemli...

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#Sağlık#Yaşam#Uzun Ömür
Dünyanın en yaşlı insanlarından biri, 108 yaşında turp gibi sağlıklı olmasının üç sırrını anlattı En az genler kadar önemli...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 08:52

Dünyanın dört bir yanında ortalama yaşlar yükseliyor, asırlık insanların sayısı günden güne artıyor. Hal böyle olunca, mümkün olduğu kadar uzun süre sağlıklı kalmanın yolları, 100 yaşını aşmış kişilerin sırları çok merak ediliyor. Onlardan biri olan 108 yaşındaki Martin McEvilly, genler kadar önemli üç detayı anlattı.

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Martin McEvilly, İrlanda'nın en yaşlı insanı.

108 yaşındaki McEvilly, ülkenin batısında yaklaşık 300 nüfuslu bir köy olan Rosscahill'de 11 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi.

McEvilly ailesinin üyeleri genel olarak uzun yaşayan insanlar. Martin McEvilly'nin ağabeyleri ve ablalarının tamamı 90'lı yaşlarında hayatlarını kaybetti. Bu durum McEvilly'lerde ömür uzatan genler olabileceğine işaret ediyor. Ancak yaşam süresi söz konusu olduğunda tek belirleyici faktör genler değil; kişinin hayat tarzı da önemli rol oynuyor.

McEvilly'nin hayat tarzının da bir asrı sağlık içinde devirmesinde etkili olduğuna şüphe yok. O kadar ki şu an bakıcılardan yardım alsa da McEvilly, aşağı yukarı üç yıl önceye kadar kondisyon bisikletinde egzersiz yapabilecek denli zindeydi.

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Dünyanın dört bir yanında ortalama yaşlar yükseliyor, asırlık insanların sayısı günden güne artıyor. Pew Araştırma Merkezi'nin ABD'de yaptığı bir çalışma, önümüzdeki 30 yılda 100 yaşını aşmış insanların sayısının dört katına çıkacağını gösteriyor. Hal böyle olunca, mümkün olduğu kadar uzun süre sağlıklı kalmanın yolları da merak ediliyor.

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Sık sık "Sırrın ne?" sorusuyla karşılaşan asırlık insanlardan biri olan McEvilly de geçtiğimiz günlerde GalwayBeo'ya yaptığı açıklamada 100'lü yaşlarını görmesini sağlayan üç şeyi anlattı:

NE OLURSA OLSUN ABARTIDAN KAÇINMAK

McEvilly'nin uzun yaşama şifresi "Her şey kararında".

Saat 19.00'dan sonra yemek yemeyen McEvilly, içkiyi de sadece haftada bir kez tükettiğini söyledi.

Ölçülü olmak, dünyanın dört bir yanında birçok asırlık insanın ortak noktası. Örneğin geçtiğimiz günlerde Business Insider'a konuşan tarihin bilinen en yaşlı ikinci insanı 119 yaşındaki Japon Kane Taneka da her şeyi kararında yaptığını söylemişti.

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Aynı şekilde asırlık insanların oranının oldukça yüksek olduğu Mavi Bölgelerden biri olan Sardinyalılar da benzer bir hayat felsefesine sahip.

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri, 108 yaşında turp gibi sağlıklı olmasının üç sırrını anlattı En az genler kadar önemli...

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HAREKETLİ OLMAK

McEvilly, 108 yıllık hayatı boyunca hiç arabası olmadığını, bunun yerine her yere bisikletle gittiğini söyledi. 99 yaşındayken bisikletle trafiğe çıkmaya son veren McEvilly, egzersiz bisikletini kullanmayı ise 105 yaşına kadar sürdürdü.

Çocukken de çok hareketli olduğunu belirten McEvilly, ailesinin çiftliğinde ateş yakmak için odun kesmek, bahçedeki ağaçları budamak, çeşmeden su getirmek ve ahıra sermek için yosun toplamak gibi işlerin sorumluluğunun kendisinde olduğunu anlattı.

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Bilimsel araştırmalar da hareketli olmakla uzun ömür arasında bağlantı olduğunu gösteriyor. Örneğin 2022 yılında British Journal of Sports Medicine'de yayımlanan bir araştırmada, ağırlık antrenmanları ve kardiyo egzersizlerinin kombinasyonunun, herhangi bir sebeple ölüm riskini yüzde 40'ın üstünde azalttığı görüldü.

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İNANÇLI OLMAK

McEvilly'nin oğlu Pat, GalwayBeo'ya yaptığı açıklamada, "İnancı babam için çok önemlidir. Hayatı boyunca dua etmeden geçirdiği bir gün olduğunu zannetmiyorum" dedi.

Aralarında ABD'nin en yaşlı kişisi Elizabeth Francis'in de bulunduğu birçok asırlık insan da benzer şekilde inançlı olmanın uzun yaşamalarına katkıda bulunduğunu söylüyor. Nitekim çeşitli araştırmalar da inançlı olmakla uzun yaşamak arasında bağlantılar olduğunu ortaya koyuyor.

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Örneğin 2013 yılında Ohio State Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, Iowa eyaletinin Des Moines şehrinde gazetelere verilen ölüm ilanları incelendi ve ölüm ilanında dindarlıkla ilgili ifadeler geçen kişilerin geçmeyenlere kıyasla neredeyse 10 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

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Araştırmacılar, bunun kaynağının dinin kendisi değil, sağladığı sosyal bağlar ve başkalarına yardım etme fırsatları olduğu sonucuna vardı.

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Business Insider'ın "Ireland's oldest man is 108 and cycled everywhere until he was 99. He shared his three-word mantra for staying active into your 100s." başlıklı haberinden derlenmiştir.

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#Sağlık#Yaşam#Uzun Ömür

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