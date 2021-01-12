Beyazları daha beyaz tutmanın 6 basit yolu

Giysilerinizin ömrünü uzatmanın ve daha uzun süre yeni görünmesini sağlamanın en popüler ve etkili yolları…

İnatçı lekelerin çıkarılması

Her evde bulunan basit malzemeler kullanacağınız bu püf noktası en çok tercih edilenler arasında bulunuyor. Büyük bir tencereye 2 litre su dökün ve ısıtın. Ardından bir çorba kaşığı tuzu sıcak suda karıştırın. Daha sonra sıktığınız 3 limonun suyunu ve yarım çay bardağı çamaşır deterjanı ekleyin. Bu karışımı giysilerinizin üzerine dökün ve yaklaşık 40 dakika bekletin. En sonunda ise birkaç kez temiz suyla yıkayıp kurumaya bırakın.

Bu karışım özellikle de koltuk altı ve yaka bölgelerinde oluşan ter lekelerinden kurtulmanın da en harika yolu.

Beyaz gömlekleri daha da beyazlaştırın

Beyaz gömlek çok sık lekelenen kıyafetlerden biri ve üzerindeki lekeleri çıkarmak oldukça zor. Doğrudan lekeli alana bir çorba kaşığı karbonat dökün. Ardından bir limonu ikiye bölün ve kesin tarafı lekenin üzerine sürün. Yaklaşık 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Çok amaçlı temizleyici

Beyaz kıyafetlerinizde leke olmasa bile sararmasını önlemek için mutlaka bir şeyler yapmalısınız. Bunun için iki limonu dilimleyip bir kova içerisinde bulunan kaynamış suya ekleyin. Yaklaşık yarım saate çamaşırlarınızı bu suyun içinde bırakın ve daha sonra çamaşır makinesinde her zamanki gibi yıkayın. Limon en sevdiğiniz giysiler için çok amaçlı bir temizleyici olmakla birlikte kumaşlara da zarar vermez.

Narin giysilerin yıkanması

Yünlü ve hassas kumaşların yıkanması için de bu formülü mutlaka denemelisiniz. Yarım çay bardağı çamaşır deterjanını, yarım çay bardağı hidrojen peroksitle karıştırın ve üzerine2 litre sıcak su ekleyin. Elde ettiğiniz solüsyonda giysilerinizi yaklaşık 30 dakika bekletin ve ardından iyice durulayın.

Giysilerinizin kalitesini korumak için çamaşır deterjanınızı özenle seçmeniz gerekir. Bu karışım yün ve diğer hassas kumaşların yıkanması için uygun.

Yoğun yıkama

Daha yoğun lekeler için kullanabileceğiniz bu yöntem çok etkili. Bir litre suyu yarım fincan hidrojen peroksit ve 4 damla amonyak ekleyin. Giysilerinizi bu karışımda 10 dakika bekletin ve ardından durulayın. Bu çözüm diğerlerinden güçlü ve dolayısıyla daha etkili. Kullanırken eldiven takmayı unutmayın.

Doğal çamaşır yumuşatıcı

Giysilerinizi 1 litre ılık su ve yarım su bardağı sirke koyarak oluşturduğunuz solüsyonda 40 dakika bekletin. Ter lekelerinden kurtulmak istiyorsanız, lekeli bölgeye sirke dökün ve üzerine bir parça sabun sürün.

Sirke sadece çamaşırları beyazlatmakla kalma, aynı zamanda doğal bir yumuşatıcı görevi de görür.