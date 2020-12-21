Evde sabun nasıl yapılır?
Kullandığımız hemen her şeyi evde yapmaya başladık. Sadece yemeği, ekmeği değil artık temizlik ürünlerini de evde yapmaya başladık. Peki günlük temizlikte kullandığımız sabun nasıl yapılır? Sabun yapımındaki püf noktaları da anlatan Derya Baykal ve Sibel Yüksel, herkes evinde kolaylıkla çok farklı sabunlar yapabileceğini belirtti.
Evde kolaylıkla sabun yapabilmek için malzemeler ve tarifi...
Malzemeler
- Sabun bazı
- 2 yemek kaşığı su
- Koku
Sabun bazını kullanacağınız kadar büyüklükte bir parçaya ayırın ve bir şapşağa koyun. Dilerseniz sadece bu iş için kullanacağınız bir tencere de kullanabilirsiniz. Ardından erimesini bekleyin. Sabun bazı eridikten sonra sabunun terlememesi için içerisine de birkaç yemek kaşığı su ekleyin. İçerisine de sevdiğiniz bir kokuyu ekleyin. Ardından bu karışımı şekilli kalıplara dökebilirsiniz. Hatta dilerseniz içerisine kabuk tarçın ya da karanfil koyup doğal koku ve güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz.
Hazırladığınız desenli sabunlar kuruduktan sonra kalıplarından çıkarıp, kullanmaya başlayabilirsiniz. Kendi hazırladığınız sabun, harika bir yılbaşı hediyesi de olabilir. Çam ağacı, kardan adam gibi şekillerde yapıp güzelce süsleyebilirsiniz. Aynı zamanda kendi yaptığınız sabunu da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
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