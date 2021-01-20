Aile ilişkilerinizi güçlendirmek için tüyolar

Aile ilişkilerini her zaman canlı tutmak zor olabilir. Günlük hayatın koşturmacası içinde bazen en yakınlarımız olan aile bireylerini dahi ihmal edebiliriz. Oysa birkaç planlama ile aile ilişkini güçlü tutmak bizim elimizde…

Konuşun

Ailede iletişim çok önemli. Eşinizle ve çocuklarınızla vakit buldukça hayalleri ve umutları hakkında konuşun. Onlara merak ettiğiniz sorular sorun. Birbirinize her anlamda dürüst olun. İletişiminiz dolaysız ve net olmalı. Çocuklarınızla konuşurken gözlerinin içine bakın; korku, endişe gibi duygularını anlamaya çalışın. Eğer bunları hissediyorsanız bu duygularının üzerinde durun. Çocuğunuz sizinle konuşurken eleştirilmekten korkmamalı, düşüncelerini rahatça ifade edebilmeli. Bu güveni ona vermelisiniz.

Sofraya birlikte oturun

Ayaküstü yenilen yemekler aile içinde sosyalleşmek için hiç de uygun değil. Gündelik meseleleri ya da mevzuları sofrada yemek yerken konuşabilirsiniz. Cep telefonlarından uzak akşam yemekleri hiç de fena olmaz. Ayrıca sofraya oturmadan önce birlikte hazırlık yapmak, çocukların ev işlerini paylaşmayı öğrenmesi için güzel bir adım da olabilir.

Haftada bir aile gecesi planlayın

Birlikte yemek yemek tüm aile fertlerinin birbiriyle vakit geçirmesi için harika bir zaman… Ancak bunun ötesinde de planlar yapın, ailece vakit geçirmek için aktiviteler düzenleyin. Birlikte spor yapabilir, film geceleri düzenleyebilir, oyun akşamı yaratabilir ya da varsa evcil hayvanınızı yürüyüşe çıkarabilirsiniz. Bu aktiviteler hem size hem de çocuklarınıza çok iyi gelecektir.

Birlikte aile albümü oluşturun

Kağıda basılan fotoğrafların değerini pek çok kişi unuttu. Ancak bu albümler her zaman daha değerli. Son gittiğiniz tatiller, okulun ilk günleri, evde eğlenceli bir akşamdan geriye kalan anılar… Bu fotoğraflara bir göz atın, aralarından en beğendiklerinizi seçip bir albüm oluşturun. Ailece keyifli vakit geçirdiğiniz akşamlarda bu albüme göz atıp beraber zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz.