Çocuklarla evde yapılabilecek 12 aktivite

Çocuklar yoğun stres ve kaygı yaşadıklarında farklı tepkiler verebilir, bu davranışlarının stres kaynaklı olabileceğini unutmamalıyız. Bu süreçte anne ve babaların kaygısının çocuğa da geçebileceğini hatırlamakta fayda var. Bu sebeple önce kendi kaygımızı kontrol edebilmeli, duygularımızı regüle edebilmeli ve daha sonra çocuklarımıza daha huzurlu bir ortam sunabilmeliyiz. Çocukların en ihtiyaç duyduğu şey ebeveynleri ile ilişkide olmak ve bağı sürdürmektir. Onları dinlemeli, sevgi ve şefkatla yaklaşmalıyız. Çocukların bu süreçte bizler gibi bilgi kirliliğinden etkilenmemesine özen göstermeliyiz, bu amaçla ekranda geçirdikleri süreyi sınırlandırabiliriz. Evde geçirdikleri bu süreyi pozitif sınırlar koyarak kontrol altına alabiliriz. Gelişim yaşlarına uygun olarak anlayabilecekleri dilde sade ve net bilgiler vermeli ve sadece sordukları soruları cevaplamalıyız. Çocukların beslenme, uyku rutinlerine dikkat etmek ve günlük plan yaparak farklı etkinliklerle zaman geçirmelerini sağlamak beden ve ruh sağlıkları için faydalı olacaktır. Geleceklerine dair umutsuzluk yaşayan çocukların olumsuz haberlere maruz kalmasını önleyebilir ve onlara yaşanan olumlu gelişmelerden bahsedebiliriz. Gelecekle ilgili birlikte hayaller kurabiliriz böylelikle umutlarını korumalarını ve bu sürecin geçici olacağını anlamalarını sağlayabiliriz.

Çocuklarımızla keyifli vakit geçirebileceğimiz etkinlikleri şöyle sıralayabiliriz:

1.El yıkamayı içeren oyunlar oynayabiliriz.

2.Birlikte oyuncakları ayırabilir, temizleyebilir, düzenleyebiliriz.

3.Kıyafetleri birlikte düzenleyebilir, renklerine ve mevsimlerine göre ayırabiliriz.

4.Evde spor yapabiliriz, çocukların yaş grubuna uygun spor videolarına internetten erişebiliriz.

5.Kutu oyunları oynayabiliriz.

6.İnternet üzerinde ücretsiz erişime açılan pek çok dergi ve kitabı okuyabiliriz (Bilim ve Teknik, Meraklı Minik, Bilim ve Çocuk vb).

7.Birbirimize hikâye, masal anlatabilir, hikâye devam ettirme oyunu oynayabiliriz.

8.Resim yapabilir, farklı materyaller kullanarak çeşitlendirebiliriz (patates baskısı, buz boyama vb).

9.Birlikte yemek pişirebiliriz.

10.Çocuğun yaş dönemine uygun, mesajlar içeren film ve animasyonlar izleyebiliriz.

11. İnternetten oyuncak müzesi gibi çocukların ilgisini çekebilecek müzeleri gezebiliriz.

12.Sessiz sinema, şarkı besteleme gibi oyunları tüm aile üyeleri ile birlikte oynayabiliriz.

Küresel ve ulusal olarak etkilendiğimiz bu süreçte, ortak insanlık hallerini yaşarken pek çok ortak duyguyu da birlikte hissediyoruz. Tedbirleri almak ve bu salgın kontrol altına alına kadar evimizde kalmamız çok önemli. Bu süreci en kısa sürede bedensel ve psikolojik sağlığımızı koruyarak atlatabilmeyi ve sağlıklı günlere kavuşabilmeyi diliyoruz.