6. ve 7. Sınıflar için SBS Kalkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre, SBS 6 ve 7. sınıflar için kaldırılacak, orta öğretime geçiş sınavına sadece 8. sınıflar girecek.

Bu yeni sistem, okulun rolünü güçlendiren bir sistem olacak. 6. ve 7. sınıflar için SBS’yi kaldırmak öğrenci ve velilerin okul dışı kaynaklara yönelimini de en aza indirecek. Böylece, 6 ve 7.sınıf öğrencileri ve aileler için SBS kaygısı sona erecek. Fakat okul hayatı SBS ile sınırlanmıyor sınav kaygısı daima çocuklar için var olan bir gerçek.

Her ne kadar sınav kaygısı çocukların sınav sırasında ya da öncesinde gösterdiği belirtiler üzerinden tanımlansa da, ortaya çıkmasının ve azaltılmasının aile sistemi ile yakından ilişkisi vardır. Bu nedenle ailelerin bu konudaki tavır ve tutumları, kaygının oluşması ve ortadan kalkmasında önemli bir güç olarak ortaya çıkar.

Aileler Çocukların Kaygısını Azaltmak İçin Neler Yapabilirler?

• Kaygı bulaşıcı bir duygudur. Çocuğunuzun geleceği konusundaki endişeleriniz çocuğa yansır. Bu nedenle öncelikle kendi kaygınızı azaltmaya çalışın.

• “En az şu kadar net yapmalısın”, başarılı olmalısın’’ vb. türünden zorunluluk ifade eden cümleler, çocukların kaygısının artmasına neden olmaktadır. Bu tür sözleri mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın.

• Bazı anne babalar çocuklarının motivasyonunu artırmak için; “Bu gidişle sen asla kazanamazsın” şeklinde ifadeler kullanır. Negatif motivasyon, çocuklarınızın performansını düşürür. Sürekli olumsuz yanlarını, yapamadıklarını vurgulamak yerine; olumlu yanlarını görmek, onun da kendisine olumlu bakmasını kolaylaştırır.

• Çocuğunuz hakkındaki beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalışın. Beklentileriniz ile çocuğunuzun yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa, daha az kaygı yaşaması muhtemeldir. Ebeveynler çocuk için en iyisini ister ama bu gerçekçi bir beklenti olmalıdır.

• Bu zor dönemde çocuklarınıza anlayışlı ve destekleyici davranın. Kaygının yoğunlaşması ile birlikte çocuklarınız kendilerini daha çaresiz hissedebilir. Bu durumda aile desteği bu duygunun üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır.

• Çocuğunuzu hiçbir zaman başka çocuklarla kıyaslamayın. Her birey kendi donanımıyla özeldir. Kıyaslanmak, özgüveni önemli ölçüde zedeleyen bir faktör olmasının yanı sıra, çocukta ebeveyne karşı öfke doğurur.

• Çocuğun değerini sınavdaki başarısıyla eş tutmak, sonuçlarla ilgili olarak korkutmak, tehdit etmek, onun motivasyonunu değil kaygısını artırır ve sınava gerçek dışı bir anlam yüklemesine sebep olur. Başarılı olsun olmasın her koşulda onu sevdiğinizi söylemeniz çocuğunuzu rahatlatacak ve sınavda daha iyi performans göstermesini sağlayacaktır.

• Sınavlar sadece birer fırsattır. Bu fırsatların bir şekilde telafisi vardır. Sınavın bir ölüm-kalım meselesi olmadığını, yararlanılması gereken bir fırsat olduğunu hatırlayın ve bunu çocuğunuza da hatırlatın.

• Çocuğunuzun başarısı için maddi-manevi fedakarlık yaptığınız doğrudur. Karşılık beklemeniz de doğaldır. Çocuğunuz, gayret sarf ettiği halde eğer sonuç istediğiniz gibi değilse, durumu kabullenin ve çocuğunuzun ilgi duyduğu, mutlu olduğu, yetenekli olduğu diğer alanları destekleyin.

Uzm. Psk. Dan. Elif Ata