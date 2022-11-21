Yeni yıla İtalya’da girmeniz için geçerli 5 neden

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Tüm Avrupa’nın gözdesi…

Kent meydanlarına kurulan Noel pazarları, ışıl ışıl caddeler ve dükkanlar, yılbaşı konseptiyle organize edilen etkinlikler… Aslında tüm bunlar neredeyse Avrupa’nın tamamında görmeye alışkın olduğumuz görüntüler… Fakat Avrupalılar bile yılbaşında genelde İtalya’da olmayı tercih ediyor. Çünkü İtalya’daki kutlamalar çok daha farklı ve özel oluyor. Bu nedenle başta Roma ve Napoli olmak üzere İtalya’nın tüm kentleri, yılbaşında hem Avrupalıların hem de dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin ilgi odağı oluyor.



Eğlence günler öncesinden başlıyor!

Pandemi döneminde bile balkonlarda verdikleri konserlerle eğlenmeyi ne kadar çok seven bir millet olduğunu kanıtlayan İtalyanlar, yeni yıl kutlamaları ayrıca önem veriyor. Evlerde ve sokaklarda günler öncesinden hazırlıklar başlıyor. Yılın bu çok özel günlerinde, İtalya baştan aşağı masalsı bir ülkeye dönüşüyor. Yılbaşı günü ise büyük caddelerde trafik erken saatlerde duruyor, caddeler konserler ve dans gösterilerinin olduğu büyük bir eğlence merkezine dönüşüyor.

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Panoramik şehir turları…

Asıl amaç eğlenmek ve bir yılın stresini geride bırakmak olsa da İtalya sokaklarını gezmeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Özellikle Roma’da Hristiyanlığın merkezi olarak kabul edilen Cem Sultan’ın hapsedildiği Castel Sant’Angelo, Mussoli’nin halka seslenmiş olduğu Venedik Meydanı ve II. Vittorio Emmauele anıtı, Gladyatör savaşlarına ev sahipliği yapan Kolezyum, Tatlı Hayat filmiyle ünlenen Âşıklar Çeşmesi, 135 basamaktan oluşan ve batık gemi çeşmesini bulunduran İspanyol merdivenleri, Caracalla Hamamları, Circo Massimo, Vatikan, Adalet Sarayı, Navona Meydanı, 4 Nehir Çeşmesi, İtalyan Senato Binası ve Pantheon görülmeye değer yerlerin başında geliyor.



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Eşsiz yemek kültürleri

Akdeniz ülkesi olma avantajını sonuna kadar değerlendiren İtalya, dünyaca ünlü bir mutfak kültürüne sahip… Çeşit çeşit makarna ve pizzalar, tabii ki bu kültürün en önemli parçasını oluşturuyor. Bunun yanı sıra zeytinyağlı gurme lezzetler de turistlerin oldukça beğenisini topluyor. Kahve kültürü olarak da geniş bir yelpazeye sahip İtalya, özellikle kahve severler için de ilgi çekecek yeni lezzetler sunuyor.





Alışverişin tam zamanı!

İtalya denildiğinde akıllara hemen modaya yön veren dünyaca ünlü markalar geliyor. Her biri birbirinden özgün ve tarz koleksiyonlara sahip bu markalar; yeni yılla birlikte kısıtlı süreli çılgın indirimler yapıyor. Böylelikle sezonun hit ürünleri, çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor. Özellikle İtalya’nın en ünlü Outlet’i olan Castel Romano Outlet, alışveriş tutkunları için mutlaka uğranması gereken lokasyonların başında geliyor.

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İtalya’da yılbaşı bir başkadır!

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