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Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sağlıklı ve lezzetli yemek fikirleri

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#Sponsorlu İçerik#İncili Gastronomi Rehberi#Kış Yemekleri
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sağlıklı ve lezzetli yemek fikirleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 18:32

Havaların soğuması ile, grip, nezle, soğuk algınlığı ve halsizlik baş göstermeye başladı. Kendimizi bu halsizlik ve virüslere karşı korumak için beslenmemize daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Vitamin ve mineraller açısından zengin, antibiyotik etkili bazı besinler ile hazırlayacağınız yemekler vücut direncinizi korurken, bağışıklık sisteminizin de iyileşmesine yardımcı olabilir. İşte kışın yemek menülerinize dahil edebileceğiniz sağlıklı ve lezzetli tarifler.

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Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sağlıklı ve lezzetli yemek fikirleri

Tavuk suyu çorba

Çorbanın zamanı, mevsimi olmaz ama kabul etmek gerekir ki bazı çorbaların tadı kışın bir başka olur. Tavuk suyu çorbası yüzlerce yıldır soğuk algınlığına çare olarak kullanıldı. Protein değeri açısından oldukça besleyici olan tavuk suyu çorbası tam bir şifa kaynağı. Bir kase tavuk suyu çorbası size vitamin, mineral, protein ve enerji sağlar.

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sağlıklı ve lezzetli yemek fikirleri

Yayla çorbası

Yayla çorbası, besin değeri yüksek ve aynı zamanda düşük kalorili bir çorba. İçeriğindeki yoğurtla kolesterol ve şekere karşı koruyucu etki gösteriyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu soğuk havalarda sofranızdan asla eksik etmeyin.

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Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sağlıklı ve lezzetli yemek fikirleri

Et ve tavuk yahnisi

Yahninin dünyanın en eski yemeklerinden biri olduğu söylenir. Et veya tavuk, soğan, havuç, patlıcan, fasulye, domates gibi her birinin insan vücuduna ayrı bir faydası olan bol malzeme ile yapılır. İşin sırrı ise kemik suyunda saklıdır.

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sağlıklı ve lezzetli yemek fikirleri

Terbiyeli sulu yemekler

Terbiyeli et veya sebze haşlama, terbiyeli sulu köfte, terbiyeli kış türlüsü, terbiyeli etli dolma ve daha çok fazlası… Elinizdeki malzemeler ile kendinize sağlıklı ve lezzetli kış yemekleri hazırlayabilirsiniz. Etten gelen protein ve sebzelerden gelen vitamin, soğuk havaları atlatmanızda size yardımcı olacaktır.

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sağlıklı ve lezzetli yemek fikirleri

Meyveli, tarçınlı tatlılar

Tarçın yapısında bulunan antioksidan maddeler ve fenolik bileşikler sayesinde vücuda olumlu faydaları bulunan bir besin. Kan şekerinizi dengelemek ve tatlı isteğinizin önüne geçmek için sütlaç gibi tatlılarınızın içine, aralarda aldığınız çayların içine veya suyunuza toz veya kabuk tarçın ekleyebilirsiniz.

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Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sağlıklı ve lezzetli yemek fikirleri

Bol sarımsaklı mezeler

Sarımsak takviyelerinin bağışıklık sisteminin işlevini artırdığı bilinmektedir. Sadece bir diş sarımsaktan günlük ihtiyacınız olan manganez, B6 vitamini, C Vitamini, selenyum ve lifin bir bölümünü almanız mümkün. Sarımsağı bol bol mezelere katarak bu faydayı, lezzetle bütünleştirebilirsiniz.

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 İlandır.

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#Sponsorlu İçerik#İncili Gastronomi Rehberi#Kış Yemekleri

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