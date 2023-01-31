Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sağlıklı ve lezzetli yemek fikirleri

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Tavuk suyu çorba

Çorbanın zamanı, mevsimi olmaz ama kabul etmek gerekir ki bazı çorbaların tadı kışın bir başka olur. Tavuk suyu çorbası yüzlerce yıldır soğuk algınlığına çare olarak kullanıldı. Protein değeri açısından oldukça besleyici olan tavuk suyu çorbası tam bir şifa kaynağı. Bir kase tavuk suyu çorbası size vitamin, mineral, protein ve enerji sağlar.

Yayla çorbası

Yayla çorbası, besin değeri yüksek ve aynı zamanda düşük kalorili bir çorba. İçeriğindeki yoğurtla kolesterol ve şekere karşı koruyucu etki gösteriyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu soğuk havalarda sofranızdan asla eksik etmeyin.

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Et ve tavuk yahnisi

Yahninin dünyanın en eski yemeklerinden biri olduğu söylenir. Et veya tavuk, soğan, havuç, patlıcan, fasulye, domates gibi her birinin insan vücuduna ayrı bir faydası olan bol malzeme ile yapılır. İşin sırrı ise kemik suyunda saklıdır.

Terbiyeli sulu yemekler

Terbiyeli et veya sebze haşlama, terbiyeli sulu köfte, terbiyeli kış türlüsü, terbiyeli etli dolma ve daha çok fazlası… Elinizdeki malzemeler ile kendinize sağlıklı ve lezzetli kış yemekleri hazırlayabilirsiniz. Etten gelen protein ve sebzelerden gelen vitamin, soğuk havaları atlatmanızda size yardımcı olacaktır.

Meyveli, tarçınlı tatlılar

Tarçın yapısında bulunan antioksidan maddeler ve fenolik bileşikler sayesinde vücuda olumlu faydaları bulunan bir besin. Kan şekerinizi dengelemek ve tatlı isteğinizin önüne geçmek için sütlaç gibi tatlılarınızın içine, aralarda aldığınız çayların içine veya suyunuza toz veya kabuk tarçın ekleyebilirsiniz.

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Bol sarımsaklı mezeler

Sarımsak takviyelerinin bağışıklık sisteminin işlevini artırdığı bilinmektedir. Sadece bir diş sarımsaktan günlük ihtiyacınız olan manganez, B6 vitamini, C Vitamini, selenyum ve lifin bir bölümünü almanız mümkün. Sarımsağı bol bol mezelere katarak bu faydayı, lezzetle bütünleştirebilirsiniz.

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