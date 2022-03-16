Silikon ürünler bebeklerin sağlığını koruyor annelerin hayatını kolaylaştırıyor!

Türkiye’de silikon denince akla ilk OiOi markası geliyor. Gıda sınıfı %100 premium silikondan üretilerek Türkiye’de ve dünyanın 60’tan fazla ülkesinde satışa sunulan OiOi ürünleri, bebekleri için en sağlıklı alternatifi arayan annelerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.



Bilimsel olarak tanımlanması gerekirse gıda sınıfı silikon, iskeletinde karbon yerine silisyum ve oksijen atomları bulunan polimerlerin ortak adıdır. BPA, BPS, PVC, Fatalat ve Lateks içermez. Kanserojen değildir. Yüksek sıcaklıklarda zararlı salınımlar yapmaz. Silikon pek çok şekle sokulabilir; hafif ve esnektir. Silikon ürünler kullanım talimatlarına uyulduğu sürece yıllarca güvenle kullanılabilirler. Bu nedenle uzun ömürlü ve ekonomiktirler. Aynı zamanda biyolojik olarak parçalanabildikleri için çevre dostu ve ekolojiktirler.



Her silikon ürün sağlıklı olmayabilir. Statik elektrik yükü yüksek bir madde olan silikon, ortamdaki maddeleri kendisine çekme özelliğine sahip olduğundan, üretim yapılan ortamın temizlik ve hijyen koşulları, ürünlerin güvenliği açısından belirleyicidir. Türkiye’nin karbon salınımı olmayan ortamda üretim yapan tek silikon tesisinden tüketicisine ulaşan OiOi markalı bebek ürünleri, gıda sınıfı %100 premium silikondan Avrupa standartlarında üretiliyor ve uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlar tarafından düzenli olarak test edilip sertifikalandırılıyor.



OiOi markasının koleksiyonunda, emzik, diş kaşıyıcı gibi ürünlerin yani sıra BLW (Bayb Led Weaning) yönetimi destekleyen pek çok ürün bulunuyor. OiOi Mama Önlüğü’nün ön cebine düşen lokmaları toplamak bebeğin ince motor becerilerini geliştiriyor. Vakum tabanlı OiOi Porsiyon, Puzzle ve Kapaklı Kase mama sandalyesine ve masaya sabitleniyor, böylece bebeklerin aile sofrasına katılımını destekliyor. OiOi Nam Nam ve Bambu Saplı Kaşık’lar minik eller tarafından kolayca kavranabiliyor ve yumuşak dokusu bebeklerin hassas damaklarına zarar vermiyor. OiOi Mini Bardak ve Pipet’ler düşünce, ısırılınca kırılmıyor, bebeğe güvenli bir beslenme saati vaat ediyor. OiOi’de geleneksel beslenme gereçlerinin yanı sıra Püre, Ham+Hüp ve Uyku Arkadaşı gibi yenilikçi ürünlerle de bulunuyor. Bu ürünler annelerin hayatını kolaylaştırırken, bebeklerin ek gıda dönemine keyifli bir başlangıç yapmasını ve beslenme ile doğru ve olumlu bir bağ kurmaları sağlıyor.



OiOi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Seda Güneysu Çelik bu konudaki hassasiyetlerini şöyle özetliyor: “Silikonun biyolojik açıdan insan vücudu ile uyum sağlayabilen en sağlıklı maddelerden biri olduğunu anlatma gayretindeyiz. Silikon bio kaynaklı bir ham maddedir. Bizzat gıdaların içeriğinde bisküvi, kraker ve şekerlemelerin içeriğinde de kullanılmaktadır. Yani aynı zamanda yenebilir bir ham maddedir. Bu özellikleriyle bebek ürünlerinde kullanılabilecek en sağlıklı alternatiflerin başında gelir. OiOi olarak emzikten diş kaşıyıcıya, önlükten tabağa, kaşıktan pipete kadar pek çok ürünü Avrupa standartlarında üretiyor ve tüketicilerle buluşturuyoruz. En büyük önceliğimiz miniklerin sağlığı. Mottomuz anne özeni. Tüm ürünlerimizi bir anne detaycılığı ile tasarlıyoruz. Kendi bebeklerimizde kullanamayacağımız hiçbir ürünü üretmiyor ve satmıyoruz.”



@oioibebekleri

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