Sevdikleriniz için en güzel yılbaşı hediyesi önerileri

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Modası hiç geçmeyen yemek takımları…

Her yıl değişen ve farklılaşan modanın etkisini, mutfaklarda ve sofralarda da hissediyoruz. Ancak bazı yemek takımları var ki her yılın modası! Uzun ömürlü kullanımı gözetilerek dayanıklı malzemeden yapılan bu yemek takımları; şık ve zarif çizgileriyle hem günlük hem de özel günlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Siz de annenize, eşinize ya da yakın bir arkadaşınıza böyle bir yemek takımı hediye ederek sofralarına şıklık katabilirsiniz.

Birbirinden şık ve zarif yemek takımlarını keşfet!

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Oldukça gelişmiş bir kahve kültürüne sahibiz. Öyle ki bu konuda söylenmiş pek çok atasözümüz bulunuyor. En çok bilineni ise bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olduğuna dair… O kadar yıl hatırı var mıdır bilinmez ama çok şık ve zarif bir fincan takımı, herkesin beğenisini mutlaka kazanır. Özellikle sizin için çok özel bir yere sahip birine 2’li fincan takımı almanızı öneririz. Böylelikle aranızdaki güçlü sevgiyi sembolize edebilirsiniz.

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Şık bir sofranın en tamamlayıcı parçalarıdır bardaklar… Özellikle davet sofralarında bardakların ikram edilecek içecekle estetik ve form açısından uyumlu olması beklenir. Dolayısıyla özenli seçilmesi gerekir. Siz de sevdiklerinize, normal camdan 5 kat daha güçlü ve çok daha ince bir yapıya sahip olan kristal camdan üretilen bardak setlerinden hediye ederek, sofralarına zarafet katabilirsiniz.

Yüksek kaliteyi yenilikçi tasarım anlayışıyla birleştiren Koleksiyon, hayatın her anında olmaya devam ediyor. Sofra ürünlerinde geçerli, yılbaşına özel ve 31 Aralık tarihine kadar Koleksiyon online web sitesi ve mağazalarında geçerli yüzde 25’e varan indirim kampanyası yaşam alanlarına farklılık katmak isteyenleri bekliyor.

Tüm tasarımları Faruk Malhan imzası taşıyan sofra ürünlerinde; Mislina Yemek Seti, Mislina Çay Seti, Sufi Yemek Seti, Eseri İstanbul gibi birçok ürün bulunuyor. Tüm bu özel tasarımlara ve çok daha fazlasına Koleksiyon Mağazaları ve koleksiyononline.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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Size en yakın Koleksiyon Mağazasını öğrenmek için web sayfasını incelemenizi tavsiye ediyoruz.

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