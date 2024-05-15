Sanata ve sanatçıya NESCAFÉ Gold desteği sürüyor

Migros iş birliği ile NESCAFÉ Gold’un desteklediği ve İstanbul Modern’in hayata geçirdiği program, genç sanatçıların dijital üretimlerinin müze çatısı altında daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. İstanbul Modern küratörlerinin hazırladığı eğitim serisi ile proje zenginleşiyor. Seride yer alan ve birbirinden ilgi çekici içeriklere sahip 6 video, Migros Kadın Akademisi’nde genç sanatçılarla buluşuyor. Migros mağazalarından ve uygulamasından ulaşılabilen NESCAFÉ Gold ürünlerinin satışı, projenin etki alanını genişletmeye devam ediyor.

Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Hüseyin Necdet Kalkan, “Kahve ile sanatı bir platformda buluşturarak, kahve severlerin yanı sıra sanatçılara ve sanatseverlere eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul Modern iş birliği ile yaratıcı, üretken ve yetenekli genç sanatçılarımıza farklı açılardan katkı sağlamaya devam ediyoruz. İstanbul Modern küratörlerinin öncülüğünde 6 videoluk bir eğitim serisini genç sanatçılarla buluşturuyoruz. Böylece çevrimiçi ve fiziksel programlar ile bu alanda öne çıkan kavramların ve başlıkların açılımlarının, farklı kitlelere de duyurulmasını sağlayacağız. Migros Kadın Akademisi’nde gerçekleşecek bu eğitimler ile genç sanatçıları dijital sanat alanında cesaretlendirmeyi hedefliyor, onların yaratıcılıklarını ve yenilikçi fikirlerini desteklerken, gelecek nesil sanatçıların da yetişmesini amaçlıyoruz" dedi.

İstanbul Modern küratörlerinden Nilay Dursun, “Yaşamlarımızda her geçen gün ağırlığını daha çok hissettiğimiz dijitalleşme, İstanbul Modern’in yeni binasına taşınma sürecinde odaklandığı başlıklardan biri oldu. Dijital kültürü mercek altına aldığımız araştırma sürecinde, yeni teknolojiler ve dijital araçların sanatçıların düşünce ve üretim yöntemlerini nasıl etkilediğini kavramaya odaklandık” derken; Ümit Mesci, “Sanat üretiminin nasıl dönüştüğünü, genç sanatçıların yenilikçi bakış açılarıyla kayıt altına almak da temel önceliklerimiz arasındaydı. Önümüzdeki süreçte planladığımız çevrimiçi ve fiziksel programlarla, bu alanda öne çıkan kavramların ve başlıkların açılımlarını ele alacağız. Böylece, dijital üretimlerin ve genç sanatçıların çalışmalarının farklı kitlelerle buluşması hedefimizi somut bir zemine taşıyacağımızı düşünüyoruz” diye ekledi.

Migros Ticaret A.Ş. FMCG Gıda Pazarlama Direktörü Caner Yaman, genç sanatçıların dijital üretimlerini teşvik etmek ve onları daha geniş bir kitleyle buluşturmak amacıyla NESCAFÉ Gold ile güzel bir iş birliği hayata geçirdiklerini belirterek, “Migros mağazalarında satılan ürünlerle bu iş birliğine katkı sağlamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Ayrıca, genç sanatçılara verilecek eğitimler de Migros Kadın Akademisi’nde gerçekleşecek. Bu iş birliğiyle genç sanatçıları dijital sanat alanında cesaretlendirerek, onların yaratıcılıklarını ve yenilikçi fikirlerini desteklemeyi ve gelecek nesil sanatçıların yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Genç sanatçılara yol haritası

Genç sanatçıları dijital sanat alanında cesaretlendirmek, onların yaratıcılıklarını ve yenilikçi fikirlerini desteklemek, gelecek nesil sanatçıların yetişmesine katkıda bulunmak için hayata geçirilen projenin 6 videoluk eğitim serisinde ise dikkat çeken konulara yer veriliyor. Dijital kültürün fiziksel sanat çalışmalarına nasıl yansıdığı, sanatçıların yapay zekâdan nasıl yararlandıkları, üç boyutlu baskı tekniklerinin sanat üzerindeki dönüştürücü etkisi, sanatçıların dijital çağı yorumlamak için verileri nasıl kullandıkları gibi başlıklar; içeriklerde öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Ayrıca, sanatçıların fiziksel dünyayı sanal ortama taşımada kullandığı “fotogrametri” ile oluşturduğu üç boyutlu dijital modelleri sanat yapıtlarına dönüştürmeleri ve algoritmalarla üretimlerini biçimlendirdiği “jeneratif tekniği” sanat dünyası da videolarda işleniyor.

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