Resim Heykel Müzesi BlackBox Salonu’ndaki etkinlikleri kaçırmayın

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox Salonu mayıs ayında da edebiyattan mimariye, operadan resme uzanan sohbetlere ev sahipliği yapıyor. RHM’nin programında bu ay Müzeler Haftası’na özel etkinlikler de yer alıyor.

BlackBox etkinliklerinin biletlerine Biletix’ten ulaşılabiliyor.

Dr. Mimar Sinan Genim, 8 Mayıs Çarşamba (bugün) gerçekleştireceği “İstanbul’un Tarihçesi” başlıklı konuşmasında katılımcıları, çağlar boyu farklı medeniyetleri buluşturarak birçok sanatsal, mimari ve edebi esere ev sahipliği yapan İstanbul’un tarihinde bir gezintiye çıkarıyor.

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin eserleri, anıları ve yaşamlarının incelendiği “Müzede Şiir Var” serisinde bu ayın konuğu Sait Faik Abasıyanık oluyor. Onur Caymaz’ın anlatımıyla edebiyatımızın öncülerinden Sait Faik’in yaşamının kapılarının aralanacağı etkinlik, 16 Mayıs Perşembe ve 17 Mayıs Cuma günleri 16.00’da edebiyatseverleri bir araya getiriyor.

Resim Heykel Müzesi’nin küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, 18 Mayıs Cumartesi 13.00’te müzenin “İstanbul’un Resmi” başlıklı süreli sergisinden hareketle katılımcıları “Resimlerle Beykoz’dan Adalara” doğru sanat dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Resim Heykel Müzesi, kültürel mirasın ve sanatın önemini vurgulayan Müzeler Haftası’na özel bir konuşma programı da hazırladı. BlackBox Salonu, 22 Mayıs Çarşamba 15.00’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Anasanat Dalı’ndan Doç. Özer Aktimur ile Öğr. Gör. Aybüke Tecer’i; 23 Mayıs Perşembe 15.00’te ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu’yu ağırlıyor.

26 Mayıs Pazar günü 14.00’te ise moda editörü ve stilist Ceylan Atınç’ın katılacağı sohbette Türk resminde moda ve tarzlar tartışılacak.

Mayıs ayında Black Box’ta yepyeni bir etkinlik serisi başladı: Opera’nın Perde Arkası. Serinin ilk etkinliğinde sanatseverler W. A. Mozart’ın “Don Giovanni” eseriyle buluştu. Opera tarihinin en tartışma yaratan karakterlerinden biri olan Don Giovanni’nin hikâyesinin, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performanslarıyla takip edildiği etkinlik 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Serinin gelecek etkinlikleri için İş Sanat’ı takip edin!

BlackBox Salonu’ndaki etkinliklerin biletlerine www.biletix.com’dan ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için: issanat.com.tr

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