Kuzey Kıbrıs’ta konut yatırımı yapmak için 5 neden!

Yurt dışında konut sahibi olma ayrıcalığı

Yurt dışında yaşamak veya yatırım yapmak için çok uzaklar gitmeye gerek yok; Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti hem konumu hem de sunduğu imkanlar ile ihtiyacınız olan değişimi size rahatlıkla sunabilir. KKTC'den konut satın alarak hem yatırımınızı Türkiye dışında bir piyasaya yapabilir hem de Ada'ya has ekonomik avantajlardan kolayca yararlanabilirsiniz.

Maliyetini çok daha hızlı geri ödeyen bir yatırım

Konuta yatırım yapmak isteyenler için en önemli kriter, ödenen miktarın kira geliri ile kaç yılda geri ödeyebileceğidir. Örneğin bazı yurt dışı piyasalarda bir gayrimenkulün amortisman süresi 25 yıla kadar uzayabilirken, aynı süre Türkiye'de 18-10 yıl, KKTC piyasasında ise 10-12 yıl kadardır. Yani Kuzey Kıbrıs'ta satın alacağınız bir mülkün yatırım maliyeti, diğer yurtdışı piyasalardan, hatta Türkiye'den çok daha hızlı geri dönecektir.

Mülkünüzü dövizle kiralayacağınız bir piyasa

Kuzey Kıbrıs'ı gayrimenkul yatırımı açısından Türkiye'ye göre avantajlı kılan belki de en önemli piyasa şartı, dövizle kiralama alışkanlığıdır. Ülkedeki mülk kiralama ve satış işlemleri, çok eskiden bu yana İngiliz Sterlini üzerinden işlem gördüğü için, yapılacak bir yatırımın döviz üzerinden getirisi olacaktır. Ada'da şu an yeni konutlarda kira bedellerinin 800 Sterlin seviyesinden başladığı düşünülürse, piyasanın değeri daha net anlaşılabilir.

Ada’nın büyüyen konut pazarına erken girme avantajı

Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tahmin edilebileceği gibi coğrafi olarak sınırlı sayıda arsa ve konut üretebilir. Özellikle Akdeniz turizminde el değmemiş doğası ve denizi nedeniyle öne çıkan Ada'ya sadece Türkiye'den değil, Asya ve Avrupa pazarından da çok sayıda yatırımcı ilgi duyuyor. Akdeniz havzasındaki diğer oturmuş piyasaların aksine, henüz büyüme aşamasında olan KKTC konut piyasası işte tam da bu yüzden geç kalmadan girilip yatırım yapılacak bir pazar olarak yoğun ilgiyi üzerine toplamayı başarıyor.

KKTC’de yepyeni hayata başlama şansı!

Kuzey Kıbrıs'tan konut alarak sadece iyi bir yatırım yapmakla yetinmek istemezseniz, bu güzel Akdeniz ada ülkesinin tadını yaşayarak da çıkarabilirsiniz. Türkçe konuşarak ve Türkiye'den çok da uzaklaşmadan güvenli bir ortamda, Kıbrıs insanının eşsiz kültürünü daha yakından tanımak, sakin ve huzurlu akan günlük yaşamın keyfine varmak size bir yatırımın çok ötesinde kazanımlar sağlayabilir.

Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul alanında önemli işlere imza atan The Best Invest, KKTC'de yatırım yapacak alıcı adaylarına, geleceklerini planlayabilmeleri için gayrimenkul mülk yönetimi ve hukuku hakkında danışmanlık yapıyor. Yatırımcıları, beklentilerine en uygun gayrimenkul ile buluşturan The Best Invest, ülkenin en köklü inşaat firmalarının münhasır temsilcisi olarak da hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerden gelen yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor. Azerbaycan, Hollanda, Almanya, Belçika, İran ve Rusya Federasyonu gibi birçok ülkede etkili bir yatırım ağına sahip olan ve aynı zamanda hem Türkiye hem de KKTC ofisleriyle faaliyet gösteren The Best Invest ile hemen tanışıp, Kuzey Kıbrıs'taki konut yatırımı ile ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayın!

