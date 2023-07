İncili Gastronomi Rehberi 2023 ile yeni lezzet noktaları keşfetmeye hazır mısınız?

Haberin Devamı

İncili Gastronomi Rehberi nasıl hayata geçti?

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan İncili Gastronomi Rehberi, sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemine sahip rehberde, gastronomi konusunda bilgili, keşfetme tutkusunu hiç kaybetmeyen, damak tadına ve şeffaf, dürüst değerlendirme yapacağına güvenilen isimler, gönüllülük esasına göre son 1 yıl içinde gittikleri restoranları değerlendirdi.

Rehberde bu yıl hangi yenilikler var?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya, Bursa ve Gaziantep’in yanı sıra rehbere bu yıl Adana da dahil oldu. İncili Gastronomi Rehberi 2023’te 699 restoran ve 482 lezzet noktası bulunuyor. Bu yılın yeniliklerinden biri de proje ortağı olarak projeye katılan Jumbo’nun katkılarıyla 100 yılı geride bırakmış restoran ve lezzet noktalarının da rehberde yer alması oldu.

Türkiye’nin Gastronomi Mirası: Asırlık Mekanlar



Yenilenen İncili Gastronomi Rehberi’nde bu yıl ilk defa gastronomi kültürümüzün gelişiminde ve tanıtımında önemli katkıları olan restoran ve lezzet noktaları, ‘Asırlık Mekanlkar’ başlığı altında tanıtıldı. Proje ortağı olarak rehbere katılan Jumbo adına 100 yılı geride bırakarak geçmişi bugüne taşıyan 11 işletmeye, Jumbo’nun tasarladığı ‘Asırlık Mekanlar’ plaketi sunuldu.

Jumbo Yönetim Kurulu Üyesi Sami Hotak ödül gecesinde yaptığı konuşmasında, İlk günden bugüne aynı kalan ve geleneksel lezzetleri bizlere sunan bu restoranlarımızın; kendi yolunu takip eden bu güçlü duruşları ve zamana meydan okuyarak geleneksel lezzetlerini koruma çabaları, bizlere de ilham kaynağı oluyor. Cumhuriyetimizin zamansız tabaklarının değerli koruyucularına, “Türkiye’nin Gastronomi Mirası” ödülünü takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödülü, zamana meydan okuyan bu asırlık mekanların değerli koruyucularına ithaf ediyoruz.” dedi.

İncili Gastronomi Rehberi 2023'te yer alan Asırlık Mekanlar;

Beyaz Fırın 1836 - 187 Yıl

Cemilzade 1883 - 137 Yıl

Develi 1912 - 111 Yıl

Güllüoğlu Elmacıpazarı 1871 - 152 Yıl

Hacı Abdullah 1888 - 135 Yıl

Kebapçı İskender Tarihi Ahşap Dükkan 1867 - 156 Yıl

Hacıbekir (Ali Muhiddin Hacıbekir) 1777 - 246 Yıl

Kuru Kahveci Mehmet Efendi 1871 - 152 Yıl

Onbaşılar Kebap 1904 - 119 Yıl

Pandeli 1901 - 122 Yıl

Yanyalı Fehmi 1919 - 104 Yıl

İşte yılın 'İnci’li restoranları ve lezzet durakları

İncili Gastronomi Rehberi 2023’ün tanıtım ve ödül gecesinde rehberde yer alan 5 İncili 8 restorana ve 4 İncili 61 restorana ödülleri sunuldu. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla büyüyen rehberde 2023 senesinde 699 restoran ve 482 lezzet noktası yer alıyor. Kategoriler arasında restoranlar, Balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar var. İşte bu yılın 5 incili ve 4 incili restoranları ve lezzet durakları;

5 İnci sahibi mekanlar

7 Mehmet, ENT Restaurant, Maçakızı, Mikla, Neolokal, Od Urla, Sunset Grill & Bar, TURK Fatih Tutak

4 İnci sahibi mekanlar

16 Roof, Aheste, Alaf, Amavi, Antica Locanda, Apartıman Yeniköy, Araka, Arkestra, Avlu Retaurant, Banyan Restaurant, Basta Neo Bistro, Beyti, Casa Lavanda, Dragon, Efendy İstanbul, Fauna, Frankie İstanbul, Gram, Grey Topağacı, Hakkasan Bodrum, Hiç Lokanta, Hışvahan, Hodan, Horasan Balık, Hünkar, İskender Tarihi Ahşap Dükkan, Karaköy Lokantası, Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu, Kitchen Bodrum by Osman Sezener, Kıyı, Lokanta by Divan, Lucca, Malva Restaurant, Mitu Lokanta, Mutfak Sanatları Merkezi, Muutto Anatolian Tapas Bar, Mürver, MYK Restoran by Mehmet Yalçınkaya, Nicole, Ocak, Olea Bosphorus & The Bar, Onbaşılar Kebap, Orfoz Restaurant, Orkide Pastane & Restoran, Pandeli, Paper Moon, Roka İstanbul, Seraf, Seraser, Shang Palace, Spago, Sushi Manga, Şans Restaurant, Terrazza Italia, Teruar Urla, Topaz İstanbul, Trilye, Tuti Restaurant, Ulus 29, Urla Vino Locale, Zuma Restaurant

Şeffaflık ve Tarafsızlık vurgusu

Bir yılı aşkın süredir titizlik ve şeffaflıkla yapılan değerlendirmeler sonucu hazırlanan, ‘İncili Gastronomi Rehberi’ ödül töreni Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlendi. Rehberdeki ‘inci’ alan restoranların açıklandığı geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Tayfun Topal, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları ve Jumbo Yönetim Kurulu Üyesi Sami Hotak ile yeme-içme dünyasının temsilcileri katıldı.

Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, “İklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği bu yaz gününde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Ülkemizi derinden etkileyen deprem ve devamında gelen Seçim, bayram gibi önemli olay ve gelişmeler sonrasında rehberimizi bu tarihte yayınladık. Neden sonbaharda yapmadığımızı düşünenler olabilir. İzmir, Bodrum, Antalya gibi yazlık bölgelerde bulunan incili restoranlarımızın sezon bitmeden bilinmesini istedik” şeklinde konuştu.

"Mutfağımızı tüm dünyaya tanıtan bir rehberimiz var"

Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca gecede yaptığı konuşmada, “Binlerce yıllık gelenekten beslenen zengin bir mutfak kültürüne sahip ülkemizde restoran kültürünün gelişmesi hedefiyle başladığımız İncili Gastronomi Rehberi’yle çok yol katettik. Yolun başından bu yana dünya çapında restoranlarımız, yıldız şeflerimiz, damaklarda yer eden lezzet duraklarımızın sayısında gözle görülür bir artış oldu. Rehberimiz her yıl yeni kentlerimizin eklenmesiyle büyüyor. Ne mutlu ki Hürriyet ve Karaca iş birliğiyle sektörü etik kurallar çerçevesinde değerlendiren, tüm dünyada gastronomi kaşiflerine yol gösteren ve mutfağımızı tüm dünyaya tanıtan bir rehberimiz var. Türkiye’nin en güçlü yeme-içme yazarları, danışma kurulu üyelerinin katkılarıyla hazırlanan İncili Gastronomi Rehberi’nin ülkemizin Yemek kültürünü tüm dünyaya tanıtacağına inanıyoruz” dedi.

"Gastronomi alanında da kendi markalarımızı oluşturmanın gayreti içindeyiz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Batuhan Mumcu yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Değerli misafirler biz her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da kendi markalarımızı oluşturmanın gayreti içindeyiz. Bu ideal doğrultusunda bizlerle aynı yolda yürüyen paydaşların olduğunu bilmek, ulaştıkları başarılara şahit olmak büyük bir mutluluk vesilesidir. Bugün burada bir araya gelmemizi sağlayan İncili Gastronomi Rehberi bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu sebeple Hürriyet ve Karaca ailelerine, yönetici ve çalışanlarına ayrı teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi organizasyonlar, ülkemizin sahip olduğu yüksek standartların bütün dünyada tanıtılmasına vesile olacaktır. 2023 yılında inci alan restoranlarımızı tebrik ediyorum.”

Yenilenen rehberi, seçkin kitabevlerinde ve Karaca mağazalarında bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için burayı tıklayın.

