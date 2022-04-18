GIGABYTE Z690 AERO D ve Z690 AERO G Motherboards Red Dot tasarım ödüllerini kazandı

“Z690 AERO D ve Z690 AERO G anakartlarımızın, GIGABYTE tasarımının doğru yolda olduğunu kanıtlayan 2022 Reddot ödüllü ödülünü kazanmasından onur duyuyoruz. GIGABYTE Kanal Çözümleri Ürün Geliştirme Bölümü Direktörü Jackson Hsu ise şunları belirtti:



“Günümüzde içerik oluşturucular giderek daha fazla performans, ısı dağılımı ve estetik talep ediyor. Z690 AERO D ve AERO G bu alanda hemen yerini aldı ve kullanım rahatlığını da artırdı. Özellikle VisionLINK işlevi, içerik oluşturuculara daha kolay kullanım deneyimi sunabilir ve çalışmalarının sunumuna daha fazla odaklanmalarına olanak tanır. Gelecekte, içerik oluşturuculara en üst düzeyde çözümler sunmak için bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Red Dot Tasarım Ödülü değerlendirme komitesinden gelen açıklama ise şu şekilde. “Yalnızca son teknoloji ürünler, tasarım ve yenilik potansiyeline sahip ürünler bu ödülü kazanabilir. Z690 AERO D ve Z690 AERO G yenilikçi nitelikleri, tasarımı, performansı ve özellikleri temelinde değerlendirme komitesinin onayını aldı. GIGABYTE, Ar-Ge, üretim ve tasarımı birleştiren olağanüstü yeteneğinin yanı sıra yenilikçi anakart geliştirmeye olan bağlılığını kanıtlamıştır.”



Z690 AERO D ve Z690 AERO G ile ilgili detaylara Gigabyte'ın resmi internet sitesinden göz atabilirsiniz.





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