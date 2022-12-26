"Geleceği Yakalayan Eğitim" nasıl olmalı? 5 adımda keşfedin!

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Eğitimde bilgiyi içselleştiren ana unsur: Eleştirel düşünme

Asla tek bir doğrunun olmadığı, hızla değişen şartların bazen olaylara daha şüpheci yaklaşmayı ve sorgulamayı gerektirdiği gerçeği, çocukları geleceğe hazırlayan modern eğitimin de temellerinden biri haline geldi. Hayatın sıradan seyircileri değil de, oyun kurucuları olmak için hazırlanan çocuklar, olayları farklı açılardan görüp, çok boyutlu düşünmeyi de öğrerek geleceğe hazırlanıyor.





Geleceği inşa eden çocukların sırrı: İş birliği

Bireyselliğin ön plana çıktığı 21’inci yüzyılda çocuklara ekip halde çalışma ve sorunları yardımlaşarak çözebilme becerisi kazandırmak, onları kolektif bir gelecek inşa etmeye teşvik edeceği gibi, aynı zamanda başarıyı sürdürülebilir kılmanın yolunu da açacaktır. Beraber uyum içinde çalışan ve başarı yolunda hızlı organize olabilen çocuklar yetiştirmek, günümüzde modern eğitim programlarının da vazgeçilmez hedeflerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

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Başarının anahtarı: Çok boyutlu iletişim yeteneği

Yakın zamana kadar sadece sözel ve yazılı anlamda kendini ifade edebilme yeteneği olarak algılanan iletişim, 21’inci yüzyıl gereksinimlerine uygun olarak kapsamını çok boyutlu hale getirdi ve eğitim sistemi içindeki önemi daha da arttı. Çağdaş iletişim araçlarını ve teknolojiyi etkili kullanıp, kendini doğru anlatmanın yanında, dinlemeyi ve başkalarını da anlamayı öğrenen çocuklar, gelecekteki başarının anahtarını da edinmiş olacaklar.





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Sürekli gelişimin yolu: Yaratıcılık ve inovasyon

Sosyal gelişim için ne kadar önemli olduğu artık tüm eğitim programlarında kabul edilen yaratıcılık, hem çocukların hayal dünyasının sınırlarını genişletmek hem de o hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağlayabilmek için, çağdaş eğitim programlarına dahil olan inovasyon ile birlikte geleceği şekillendirmeye başlıyor. Değişimi algılayan ve farklılaşan şartlara göre yeni çözümler üreten çocuklar, doğru planlanan bir eğitim yolculuğunda düşünmekten ve tasarlamaktan korkmadan büyüyorlar.





Hayalleri gerçeğe dönüştüren adım: Geleceği algılayabilme

Teknoloji ve iletişim araçları sayesinde dünyadaki değişimin baş döndürücü bir hıza ulaşması, çocuklarımızı da bugüne göre değil, geleceğin şartlarına göre eğitmeye zorluyor hepimizi. Yaşadığı çağı iyi anlayabilen, algıladıklarını ve öğrendiklerini sentezleyip analitik düşünebilen çocuklar, yakın geleceği şekillendiren tam donanımlı yeni oyun kurucular olarak hayata atılacaklar. Fütüristik gözle çağı okuyabilen ve dünyadaki değişimi öngörebilen bireyler artık lokal değil, global bakış açısı ile planlanan eğitim programlarının eseri olacak.

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Geleceğin yaşam becerilerinden, Eğitim 4.0 ile bilim ve teknoloji üretimine; Genç Yetenekler Akademisinden, girişimcilik, sosyal sorumluluk ve uluslararası kariyer yolculuğuna dair birçok GEN+More programı ile Geleceğin Başarılı Liderleri GEN Koleji'nde yetişiyor. Eğitim hayatının ilk adımından üniversiteye uzanan süreçte; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren GEN Koleji, öğrencilerin sağlam bir geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlıyor. GEN Koleji eğitim programında uygulanan yenilikçi eğitim uygulamalardan bazıları, anaokulu ve ilkokulda GEN Haritası ve GENÇ Yetenekler Akademisi, ortaokul ve lisede EtonX Yaşam ve İletişim Becerisi Programı, 3,4,5,6.sınıflarda girişimcilik, 5,6,9,10.sınıflarda gelecek bilgisi, tüm seviyelerde sürdürülebilir kalkınma amaçları, ilkokulda değerler ve nezaket eğitimi, duygusal zeka gelişimi, 7,8,9,10,12.sınıflarda hızlı okuma, anaokulu 4.yaştan 8.sınıfa kadar eğlenceli bilim ve anaokulu 4.yaştan 8.sınıfa kadar Steam Box olarak uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra sınıf, atölye ve laboratuvarlarda kullanılan yeni eğitim araçları ve son teknoloji ile üretilmiş donanımlar; derslere kaynak sağlayan ulusal ve uluslararası yayıncılıkta önde gelen markaların basılı ve dijital kitapları, dijital üyelikleri ve uygulamalı ürünleri öğrencilere sunulur. Tüm bu ürünler deneyim ve keşfetmeye dayalı ‘’Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Modeli’’ esasına göre seçilir. Tasarlanan eğitim öğretim programında, içeriklerde ve donanımlarda Dijitalleşme ve Yapay Zekadan faydalanılır. GEN Koleji'nde 4-11.sınıflar için 7-8 Ocak'ta GEN Bursluluk Sınavı, 14-15 Ocak'ta Anaokulu ve İlkokul Tanıtım Günü gerçekleşiyor! Erken kayıt avantajları ve başarı bursu ile Ataşehir, Bakırköy, Ümraniye kampüslerine kayıt olmak için hemen başvurun! GEN Koleji'ni ve geleceğin eğitim sistemini buradan keşfedin!

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