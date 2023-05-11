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Amazon.com.tr’de Anneler Günü’ne özel kaçırılmayacak fırsatlar devam ediyor!

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#Sponsorlu İçerik#Amazon#Anneler Günü
Amazon.com.tr’de Anneler Günü’ne özel kaçırılmayacak fırsatlar devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 10:29

Annelerin en özel, en mutlu günlerinden biri olan Anneler Günü yaklaşırken, hediye arayışları için tatlı bir heyecan da devam ediyor. Çocuklar ve eşlerin, annelere duygusal sürprizlerle mutluluk yaşatmaya hazırlandığı bu özel günde nasıl bir hediye alsam diye düşünüyorsanız, Amazon.com.tr'de annelerin mutlu olacağı tüm hediye alternatifleri uygun fırsatlarla sizleri bekliyor. İşte Amazon’un az harcatan çok gülümseten Anneler Günü kampanyasının detayları…

Bu yıl 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü’nün yaklaşması ile anneler için hediye arayışları da devam ediyor. Bu özel günde annenizin yüzünü gülümsetecek, unutmayacağı bir hediye arayışındaysanız Amazon.com.tr, Anneler Günü kampanyasında annenizin her zevkine ve ihtiyacına uygun sayısız ürün alternatiflerini büyük indirimlerle sunuyor. 13 Mayıs’a kadar geçerli olacak kampanya boyunca, sadece kendi annenizi gülümsetecek ürünler değil eşinizi, kız kardeşinizi veya arkadaşınızı da mutlu edecek çeşit çeşit hediye alternatifleri Amazon.com.tr’de sizi bekliyor. 

Kampanya kapsamında Philips, Loreal, Garnier, Maybelline, Logitech, Levi’s, Dockers, Braun ve Oral-B gibi önde gelen markalara ait giyimden kişisel bakıma, güzellikten elektroniğe, her ihtiyaca uygun ürünler, indirimlerle Amazon.com.tr müşterilerine sunuluyor. Elektronik, spor ve outdoor, moda, kitap, hobi, oyun ve oyuncak, sağlık ve bakım, ev ve mutfak gibi onlarca kategori altında yer alan cazip ürünlerinden bazıları şu şekilde: 

Aynı zamanda Amazon Türkiye, Anneler Günü kampanyası kapsamında tüm anneler gülümsesin diye depremden etkilenen aileler için Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) destek sağlıyor. 

“Hediyem zamanında gelecek mi?” endişesi yaşamayın

Tabii anneler gününde dikkat etmeniz gereken bir nokta da hediyenin kendisi kadar aldığınız hediyenin Anneler Günü gelmeden önce elinize ulaşmasıdır. Amazon.com.tr, bu geniş hediye alternatiflerini harika indirimlerinin yanı sıra şu anda Türkiye'deki uygun teslimat adreslerine Standart Teslimat, Randevulu Teslimat, Ekspres Teslimat ve Aynı Gün Teslimat hizmeti sunarak güvenli ve süper hızlı teslimatla da destekliyor. Üstelik Prime üyeleri tüm teslimat seçeneklerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 

https://amzn.to/3nxfy3c

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#Sponsorlu İçerik#Amazon#Anneler Günü

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