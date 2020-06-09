Koronavirüs gündeminde önceliğimiz dayanışma

Nestlé Koronavirüs’e karşı hem tüm dünyada hem de Türkiye’de destek çalışmaları ile adından söz ettiriyor. Bu çalışmalar kapsamında neler yapıldı?



Salgın gibi olağanüstü dönemler, daha çevik davranmayı ve gecikmeden aksiyon almayı gerektiriyor. Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde bireyler ve ailelerin, toplulukların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilen bir şirket olan Nestlé, bu süreçte de önemli adımlar attı. Salgının ilk günlerinde global ölçekte Kızıl Haç / Kızılay'a 10 milyon İsviçre frangı bağışladı. Mayıs ayı sonunda ise tüm dünyanın umutla beklediği etkili bir COVID-19 aşısının geliştirilmesi için araştırmalar yürüten, dünyanın saygın bilimsel kuruluşlarından Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu’na 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 7 milyon TL) tutarında destek verdi.



Nestlé Türkiye’de de Ortak Değer Yaratma anlayışımızın rehberliğinde destek çalışmaları yürütüyoruz. Koronavirüs gündeminde önceliğimiz ise dayanışma. İçinden geçtiğimiz zorlu dönemlerden çıkabilmenin anahtarının, çok boyutlu bir dayanışmada yer aldığına inanıyoruz. Bu anlayışla, 114 yıldır bu topraklarda varlık gösteren bir şirket olarak T.C. Sağlık Bakanlığı’na, Kızılay’a ve belediyelere 6 milyon TL değerinde ürün ve medikal malzeme yardımı yaptık. Ayrıca hastanelerden ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden gelen ürün taleplerine yanıt verdik ve vermeye devam ediyoruz.



Nestlé, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalıkla mücadele eden kişilerden oluşan toplumdaki en hassas grupların, sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlama konusundaki sorumluluğa önem verdiğini açıkladı. Bu sorumluluk bilinciyle neler yapıyorsunuz?

Sağlıklı kalmak için vazgeçilmez olan yiyecek ve içecekler, olağanüstü dönemlerde hayati önem kazanıyor. COVID-19 sürecinde de bir gıda şirketi olarak kritik rol üstleniyoruz. Su, bebek beslenmesi, medikal beslenme gibi kategorilerimiz başta olmak üzere, ürünlerimizi tüketicilerimize ulaştırma sorumluluğumuz büyük. Tüketicilerimiz arasında çocuklar, yaşlılar ve ciddi hastalıklarla mücadele eden hassas gruplar bulunuyor. Onların ihtiyaçları doğrultusunda, üretimimizi aksatmadan sürdürmeye gayret ediyoruz. Titiz uygulamalar ve büyük bir ekip çalışması gerektiren bu süreçte, tüm tedarik zincirimiz, dağıtım ve perakende alanındaki iş ortaklarımızla birlikte virüse karşı aşılmaz bir duvar örmeye çalışıyoruz.



Bu süreçte üretmeye devam eden Nestlé, çalışanları için ne gibi önlemler aldı?

Nestlé olarak çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığı en büyük önceliğimiz. Bugün Nestlé Türkiye’nin, 4 fabrikasında emek veren 3 bin kişilik kocaman bir ekibi var. Her bir çalışanımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için çok sıkı tedbirler aldık. Küresel ve yerel sağlık otoritelerinin yönergeleri doğrultusunda seyahat ve ziyaretçi kısıtlamaları, hassas gruplar için izin kullanabilme ve evden çalışma yöntemi gibi uygulamalar başlattık. Fabrikalarımızdaki ortak alanlarda sosyal mesafe kuralları uygulanıyor, iç yüzeyler ve servis araçlarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Çalışanlarımız için maske ve koruyucu malzeme tedariği sağlanırken termal kameralarla ateş ölçümü yapılıyor. Şirket doktorlarımız, beslenme uzmanları ve psikolog uzmanlar ile düzenli şekilde şirket içi bilgilendirme yayınları yapıyoruz. Çalışanlarımızın 7/24 detaylı bilgi ve destek alabileceği Çalışan Destek Hattımız bulunuyor.

Bununla birlikte, Nestlé Türkiye ailesi olarak oluşturduğumuz müthiş takım ruhunu destekleyecek bir uygulamamız oldu. Ürünlerimizin tüketicilerimize güvenli şekilde ulaştırılmasında adeta birer gıda kahramanı gibi görev yapan fabrika ve saha çalışanlarımıza, 3 ay devam edecek şekilde, maaş artışı, alışveriş çekleri ve hediye ürün paketleriyle ek destek sağladık. Çalışanlarımızın fiziksel ve psikolojik sağlığını korumanın ilk görevimiz olduğuna inanıyoruz.

Yardım çalışmalarınız sadece insan odaklı değil. Süreç boyunca besin bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de çeşitli çalışmalar yürüttüğünüzü biliyoruz. Bu konuyu biraz açar mısınız?

Nestlé Türkiye olarak, bu süreçte sokak hayvanları için belediyelere 10 ton PURINA evcil hayvan mamalarımızdan bağışladık. Beslenme tüm canlılar için ortak bir ihtiyaç ve Nestlé dünyanın lider gıda şirketi olarak 154 yıldır, yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Gezegenimizin ve doğal dengenin çok önemli bir parçası olan patili dostlarımızın olmadığı bir dünya hayal edemiyoruz.

Nestlé’nin üretimde emeği olan çalışanları, tüketicileri ve sokak hayvanlarına dönük hassas yaklaşımı ile ilgili salgın sonrası dönemle ilgili planları var mı?

Bu süreçte tüm dünya ile birlikte “yeni normal”i doğru analiz etmeye ve hızlı aksiyon almaya odaklandık. Önümüzdeki dönemde de beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi olarak kurumsal vatandaşlık bilinciyle, yeni değerler yaratmayı, toplumla dayanışmayı sürdüreceğiz. Özellikle de “Gençlere Destek” gibi gençlere dokunan ve yeni kuşağı odağına alan global projelerimize çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.