2012'de TÃ¼rkiye

OcakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Yeni yÄ±l astro 8. evdeki JÃ¼piter etkisiyle baÅŸlÄ±yor, JÃ¼piter genelde olumlu ve pozitif kabul edilen bir gezegendir ama 2012 baÅŸÄ±nda biraz sert etkiler yayÄ±yor. Bu astro ev, genelde toplumla ilgilidir yanÄ±sÄ±ra da toplu kayÄ±plarÄ± simgeler ama bir diÄŸer anlamda da yenilenme ve yaratma sÃ¼recidir. Toplumun ilgisinin olmasÄ± gerekenden daha da aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rebiliriz yani duygusal katÄ±lÄ±klar geliÅŸebilir, hÃ¼manist dÃ¼ÅŸÃ¼nceler azalabilir. AyÄ±n sonuna doÄŸru yargÄ± veya adalet dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli bir geliÅŸme ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± ama memnun edici olabilir. Ã–nemli kararlar bu ay iÃ§inde doÄŸru zamanda ama daha da Ã¶nemlisi doÄŸru kiÅŸilere danÄ±ÅŸÄ±larak alÄ±nmalÄ± ya da projeler uygulamaya konmalÄ±. AyÄ±n Ã¶nemli negatif etkileri, boÅŸvermiÅŸlik, ihmal ve tutumsuzluk ÅŸeklinde. Bu etki aynÄ± zamanda da Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±nÄ±fÄ±n tepki enerjisinin artÄ±ÅŸÄ±nÄ± da gÃ¶sterir. Ocak 2012'nin bir diÄŸer Ã¶nemli olayÄ± SatÃ¼rn/JÃ¼piter ve kÄ±sa bir sÃ¼re de Ay arasÄ±nda yaÅŸanacak. SatÃ¼rn yÃ¶netim dÃ¼zeyindeki yaÅŸlÄ±larla ilgilidir, ayrÄ±ca metal ve minerallerle ilgili endÃ¼striyi, bankalarÄ± ve borsayÄ± da simgeler. Bu yÃ¼zden JÃ¼piter'le olan zÄ±tlaÅŸma bu konularda yaÅŸanacak sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n habercisidir. Ay ise, bu konumda memnuniyetsizlik, sinirlilik, kararsÄ±zlÄ±k, Ã¶z gÃ¼ven eksikliÄŸi, pesimizm gibi etkiler verebilir. VenÃ¼s/Mars zÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nda ise, beni korkutan konu kadÄ±nlara yÃ¶nelik ÅŸiddetin daha da artabileceÄŸi, yeni vakalar yaÅŸanabilir. Ve Ocak ayÄ±nÄ±n son Ã¶nemli olayÄ± MerkÃ¼r/GÃ¼neÅŸ/JÃ¼piter arasÄ±nda oluÅŸurken olaylar sanat, eÄŸlence ve spor dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸanacak, bu alanlarda yalanlar, abartÄ±lar, saygÄ±sÄ±zlÄ±klar ve erotik saÃ§malÄ±klar dikkat Ã§ekecek. AyÄ±n baÅŸÄ±ndaki yarggÄ± ile ilgili gÃ¶rÃ¼nen etki ay sonunda yine gÃ¼ndemde...

Åžubat

Åžubat ayÄ± gergin bir ortamda baÅŸlÄ±yor, uzun vadeli olmasa da MerkÃ¼r/UranÃ¼s birlikteliÄŸi birÅŸeylerin deÄŸiÅŸiminin gÃ¶stergesi gibi. TÃ¼rkiye ile komÅŸularÄ± arasÄ±nda yeni bir sorun ortaya Ã§Ä±kabilir ya da farklÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ gerekebilir. SatÃ¼rn etkin bir konumda, burada iktidar sÄ±kÄ±ntÄ±da ve soÄŸuk, yalnÄ±zlÄ±k ve yabancÄ±laÅŸma veya dÄ±ÅŸlamalar gÃ¶rÃ¼lebilir. Finans dÃ¼nyasÄ±nda yeni geliÅŸmeler var ve de yeni vergiler gibi. Bir diÄŸer Ã¶nemli etken, kanser ve bÃ¶brek gibi kronik hastalÄ±klarÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kabilir. BeÅŸinci astro evdeki GÃ¼neÅŸ, 11. evdeki Mars ile zÄ±tlaÅŸÄ±yor, parlamentoda ciddi Ã§atÄ±ÅŸmalar ve olabilir, yanÄ±sÄ±ra da Ã¶nemli konumlardaki yÃ¶neticilerle ilgili hukuki sorunlar gÃ¼ndeme olabilir. Mars'a ulaÅŸan bir diÄŸer etki ise 3. evdeki Pluto'dan, bu etki tÃ¼mÃ¼ye iletiÅŸimle ilgili Ã¶nemli ve baÅŸarÄ±lÄ± geliÅŸmelerin olabileceÄŸi ÅŸeklinde. Pluto aynÄ± Ã¶nemli etkiyi 7. evdeki JÃ¼piter ile oluÅŸturuyor, bu da baÅŸarÄ±l bir dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler geliÅŸmesinin habercisi. Sosyal ve dinsel alanda reformist Ã§abalar gÃ¶rÃ¼lebilir.

Mart

Mart baÅŸÄ±nda GÃ¼neÅŸ, MerkÃ¼r ve UranÃ¼s 12. evde buluÅŸuyorlar. Hapishaneler, tutuklamalar, terÃ¶r ve genel refah ile ilgili kararsÄ±zlÄ±klar sorun olacaktÄ±r, haberlere dikkat edilmeli, yanÄ±ltÄ±cÄ± olabilirler. DeÄŸerlendirmeler bu dÃ¶nemde yÃ¼zeyseldir, ikili iliÅŸkilerde daha esnek olunmalÄ±. YÃ¶netim Ã§ok emek verdiÄŸi ve takdir beklediÄŸi bir hizmetten dolayÄ± gergin olabilir ve gereken takdiri alamÄ±yabilir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nemli bir konuk aniden gelebilir. GÃ¼neÅŸ/Pluto iliÅŸkisi sert oluÅŸacak, hapishaneler yine gÃ¼ndemde ve sorunlar bÃ¼yÃ¼yor. Bu ayÄ±n Ã¶nemli uyarÄ±sÄ±, kendini beÄŸenmiÅŸlik ve dikkafalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tÃ¼m iliÅŸkileri bozabileceÄŸi ÅŸeklinde. Otorite yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±lmamalÄ±. NeptÃ¼n 12. evde ve zÄ±t konumda Mars var. Uygulamalar, arzularÄ±n Ã¶nÃ¼nde olmalÄ±, hastalÄ±klarÄ±n artabileceÄŸi bir sÃ¼reÃ§. Grevler ve direniÅŸler gÃ¶rÃ¼lebilir. Buna karÅŸÄ±n NeptÃ¼n'Ã¼ olumlu etkileyen gÃ¼Ã§ SatÃ¼rn olacak, sorunlarÄ± genelde sÄ±radÄ±ÅŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlere ulaÅŸacak. Ay sonuna doÄŸru Mars 11. eve geÃ§tiÄŸinde, Pluto olumlu destek verecek, Parlamento'dan ve yÃ¶netimden olumlu kararlar Ã§Ä±kabilir, onaylar olumlu olacak. Åžubat sonunda etki tekrarlanÄ±yor, bu konumda alÄ±nacak kararlar kalÄ±cÄ± ve memnun edici olabilirler.

Nisan

Nisan baÅŸÄ±nda Pluto 2. evde ve Mars 9. eve yani ekonomi, ticaret, mahkemeler, Ã¼niversiteler ve ulaÅŸÄ±m alanlarÄ±na geÃ§iyor. Bu oluÅŸum, yÃ¶netimin ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kendine gÃ¼venini arttÄ±rÄ±yor, hÄ±rslar ve gayretler olumlu sonuÃ§lar getirecek. Pluto aynÄ± konumda GÃ¼neÅŸ'le de olumlu iliÅŸkide, amaÃ§lar doÄŸru ve bilinÃ§li olÄŸu takdirde sonuÃ§lar baÅŸarÄ±lÄ± olacak. En Ã¼stteki Ã¼Ã§ yÃ¶neticiden birisinin yeni bir sorumluluk almasÄ± gerekebilir. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ evdeki NeptÃ¼n'Ã¼n Mars ile zÄ±tlaÅŸmasÄ±, bazÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± getirebilir. Bir yangÄ±n Ã¼lkeyi Ã¼zebilir. TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik gÃ¶Ã§ler artabilir. Nisan ayÄ±nÄ±n Ã¶nemli olayÄ±, aynÄ± konumdaki Mars'a sert bir etkinin JÃ¼piter'den gelmesi ÅŸeklinde. Kurallar ve yasalar Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lacak, aÅŸÄ±rÄ± eÄŸilimler artabilir, acele kararlar Ã§oÄŸu zaman doÄŸru olmayacaktÄ±r. Ve ekonomi dÃ¼nyasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar var, Ã¶nemli ve tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir iÅŸ adamÄ± Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸe geÃ§ebilir.

MayÄ±s

Pluto/Mars MayÄ±s ayÄ±nda olumlu bir iliÅŸki iÃ§inde olacaklar. Ã–zellikle BaÅŸbakan iÃ§in iyi ve saÄŸlÄ±klÄ± bir konum bu, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± daha iyi olabilir. Buna karÅŸÄ±n 2. evdeki NeptÃ¼n, 5. evdeki GÃ¼neÅŸ'le sert etkiler iÃ§inde, Ã¶nemli insanlar etkilenmeye aÃ§Ä±k olacaklar, negatif kiÅŸilikler sergilenmemeli. AyÄ±n sonuna doÄŸru, yine Ã¶nemli insanlar kendilerini kandÄ±rmamalÄ±lar, kolay hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± yaÅŸayabilirler ve bunlar yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan yaÅŸatÄ±labilir. Ä°laÃ§lara bu sÃ¼reÃ§te, dikkat edilmeli. AyÄ±n ortasÄ±nda, UranÃ¼s/Ay beraberliÄŸi zÄ±tlaÅŸÄ±yor. Ani gerilimler olabilir, kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde iÃ§sel huzursuzluk ve sinirlilikler gÃ¶rÃ¼lebilir, hisler ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceler karÄ±ÅŸabilir. TanÄ±nmÄ±ÅŸ bir isim Ã¶nemli bir ameliyat geÃ§irebilir. MayÄ±s ayÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir olayÄ± ise, Mars'Ä±n 8. evden 5. ve 6. evlerde bulunan GÃ¼neÅŸ, MerkÃ¼r ve VenÃ¼s'Ã¼ etkilemesi. Trafikte ciddi bir kaza yaÅŸanabilir, dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde gereksiz bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÄ±kÄ±ntÄ± olabilir, bir deprem yaÅŸanabilir, Ã¼nlÃ¼ bir kadÄ±nla yine Ã¼nlÃ¼ bir erkek arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma gÃ¼ndemde olacak.

Haziran

Haziran ayÄ±, birinci evdeki NeptÃ¼n'Ã¼n, 4. evdeki JÃ¼piter ile sert bir konuma girmesiyle baÅŸlÄ±yor. Bu Ã¶ncelikle medyatik bir etki, basÄ±n, yayÄ±n ve tv dÃ¼nyasÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± geliÅŸmeler olabilir. YanlÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±mlar, bazÄ± Ã¼mitlerin boÅŸa Ã§Ä±karacaktÄ±r. Politika dÃ¼nyasÄ±nda birisinin ismi kirlenebilir, iftiralar atÄ±labilir, yalanlara Ã§ok dikkat edilmeli ve Ã¶n yargÄ±lÄ± olunmamalÄ±. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir haksÄ±zlÄ±k toplumu Ã§ok Ã¼zebilir. UranÃ¼s/Pluto ikilemi de ciddi, bu etki hemen her partide iÃ§ sorunlar yaratabilir, hatta Ã¼lkesel veya Ã¶rgÃ¼tsel alternatifsiz seÃ§imlere "evet yada hayÄ±r" denilmesi gerekebilir. Bu bir kriz, soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla atlatÄ±lÄ±rsa gelecek daha olumlu sonuÃ§lar iÃ§erecektir. Ama bu etkinin en ciddi yanÄ± yanÄ± toplu bir felaket olabilir. YalnÄ±z JÃ¼piter ile Mars arasÄ±ndaki olumlu konum, bu sert etkiyi bir oranda azaltacaktÄ±r. Ve askeri bir sorun ay sonunda gÃ¼ndeme dÃ¼ÅŸecek ve ÅŸaÅŸÄ±rtacak. Fanatizmden kaÃ§Ä±nmalÄ± ve yine otorite aÅŸÄ±rÄ± kullanÄ±lmamalÄ±.

Temmuz

AyÄ±n baÅŸÄ±nda GÃ¼neÅŸ/MerkÃ¼r buluÅŸmasÄ±, pratik sonuÃ§lara getirecektir, aÃ§Ä±k bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce sistemi ile hareket edilmeli bu da amaÃ§larÄ±n daha bilinÃ§li olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Ticaret, ekonomi ve turizm iÃ§in olumlu bir ay. Temmuz ayÄ±nÄ±n ilginÃ§ bir olayÄ± da bir dÄ±ÅŸ temsilcilikte yaÅŸanabilecek olan bir sorun olabilir. Haziran'daki tehlikeli UranÃ¼s/Pluto oluÅŸumu sÃ¼rÃ¼yor ve 1. evdeki UranÃ¼s'Ã¼, Pluto bu kez 10. evden etkiliyor, bu doÄŸal afetler aÃ§Ä±sÄ±ndan daha dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼. AyÄ±n sonunda Devlet ile finans dÃ¼nyasÄ± arasÄ±nda Ã¶nemli bir buluÅŸma saÄŸlanacak ve kararlar alÄ±nacak.

AÄŸustos

AÄŸustos ayÄ± 2. evdeki JÃ¼piter'in, 5. evdeki GÃ¼neÅŸ ile olan iliÅŸkisiyle baÅŸlÄ±yor. Bu etki daha Ã§ok ekonomi, finas ve para dÃ¼nyasÄ±yla ilgili, iddialar, Ã§atÄ±ÅŸmalar ve kaprisler yaÅŸanabilir. Bu konularda ciddi kararlar belki ertelenmeli. Ã–te yandan GÃ¼neÅŸ aynÄ± konumda, 11. evdeki NeptÃ¼n ile zÄ±tlaÅŸmasÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼, Ã¶nemli kararlarÄ±n etki altÄ±nda kalÄ±nmadan alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Aldatmalar ve aldatÄ±lmalar artabilir. AyÄ±n sonundaki Pluto/UranÃ¼s ikilemi de sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±, Ã¶zellikle dÃ¼ÅŸÃ¼nce dÃ¼nyasÄ±ndan Ã¶nemli bir isme yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olabilir. Veya tutuklu bulunan Ã¶nemli birisi Ã§ok aÄŸÄ±r bir saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸayabilir. AÄŸustos 2012'nin olumlu etkeni ise yine GÃ¼neÅŸ ile Pluto arasÄ±nda, bu etki daha Ã§ok bilimsel geliÅŸmelere yÃ¶nelik, sevindirici geliÅŸmeler yaÅŸanabilir.

EylÃ¼l

EylÃ¼l 2012 VenÃ¼s ile NeptÃ¼n'Ã¼n zÄ±tlaÅŸmasÄ±yla baÅŸlÄ±yor, bu konum hÃ¼kÃ¼mette bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye neden olabilir, biraz da ruhsal bir Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼nÃ¼n habercisi gibi. Yorgunluklar daha belirginleÅŸecektir. GÃ¼neÅŸ/UranÃ¼s zÄ±tlaÅŸmasÄ±na biraz da Ay katÄ±lÄ±nca yine yÃ¶netimsel anlaÅŸmazlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lecektir, bu etki biraz da teknolojik sorunlarÄ±n artabileceÄŸinin habercisi. ÃœnlÃ¼ bir Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtabilir. Bu etki daha Ã§ok kadÄ±nlara yÃ¶nelik, ruhsal sorunlarÄ±n da iÅŸareti, dengesizliklere dikkat edilmeli. Ã–te yandan SatÃ¼rn, NeptÃ¼n'Ã¼n sert etkilerini yumuÅŸatÄ±yor ama yanÄ±sÄ±ra deneyimlerin hatÄ±rlanÄ±lmasÄ±nÄ± ve kullanÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Ay sonundaki Mars/NeptÃ¼n iliÅŸkisi ise, saÄŸlÄ±k konusunda yeni tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸinin habercisi, bu ayda Devlet'in en Ã¼st dÃ¼zeylerinde veya iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼st dÃ¼zeyinde Ã§ok ciddi bir Ã§atÄ±ÅŸma hatta bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸanabilir, gizli dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ve yine ay sonunda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan olumlu bir haber gelecek.

Ekim

AyÄ±n baÅŸÄ±nda GÃ¼neÅŸ ve SatÃ¼rn 5. evde olacaklar. Daha Ã§ok eÄŸlence, magazin, spor ve sosyete ile ilgili geliÅŸmeler gÃ¼ndemde. BazÄ± kronik ve bÄ±kkÄ±nlÄ±k getiren alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n zararlÄ± gittikÃ§e daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼lecek. Bu dÃ¼nyadaki alÄ±ÅŸkanlÄ±klar gittikÃ§e daha Ã§ok toplumsal zararlara neden olacaklar. BazÄ± saklÄ± ve ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± gerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±karÄ±lacak. VenÃ¼s, 10. evdeki UranÃ¼s'le zÄ±tlaÅŸÄ±rken kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra daha yumuÅŸak olunmalÄ±s gereken tÃ¼m konularda sertlikler getiriyor. Ã‡ok Ã§arpÄ±cÄ± bir ahlaksÄ±zlÄ±k veya yolsuzluk olayÄ± gÃ¼ndemi sarsabilir. Mars/JÃ¼piter zÄ±tlaÅŸmasÄ± gizem dolu, bir inanÃ§ tartÄ±ÅŸmasÄ± veya ilahiyatla ilgili bir sorun ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rabilir. Adli bir hata Ã¼zÃ¼cÃ¼ olabilir. Acele ile yapÄ±lan tÃ¼m iÅŸlere dikkat edilmeli, ve herÅŸey tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmeli. Bunlara karÅŸÄ±n, 9, evdeki NeptÃ¼n, 5. evdeki GÃ¼neÅŸ ile SatÃ¼rn'Ã¼ olumlu olarak destekliyor. Bunlar daha Ã§ok mistik ve rahatlatÄ±cÄ± etkiler ÅŸeklinde, sanat dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok yaratÄ±cÄ± bir dÃ¶nem, baÅŸarÄ±lÄ± ve kalÄ±cÄ± yapÄ±tlara imza atÄ±labilir. Bu etki iÃ§inde,Â tecrÃ¼beler geliÅŸir ve yeni tecrÃ¼beler edinilir, iÅŸlerde bazÄ± zorlamalar olacaktÄ±r fakat sabÄ±rla yavaÅŸ yavaÅŸ ilerlemeler olacaktÄ±r. DoÄŸaÃ¼stÃ¼ olaylar iÃ§in Ã§ok uygun bir dÃ¶nem, sÃ¼rprizler yaÅŸanabilir.

KasÄ±m

KasÄ±m 2012 ayÄ±, 6. evdeki MerkÃ¼r/Mars buluymasÄ±yla baÅŸlÄ±yor.Â SaÄŸlÄ±k, ordu ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle ilgili bir konumdan sÃ¶z ediyoruz. YanÄ±sÄ±ra ticari iliÅŸkiler iÃ§in olumlu bir sÃ¼reÃ§, planlanan dÃ¼ÅŸÃ¼nceler gerÃ§ekleÅŸtirilmeli ama gereksiz ve egosal tartÄ±ÅŸmalardan da kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±. En yavaÅŸ ve en hÄ±zlÄ± iki astro Ã¼ye KasÄ±m iÃ§inde bir ara kÄ±sa bir sÃ¼re karÅŸÄ±laÅŸÄ±p zÄ±tlaÅŸacaklar, bu nedenle tÃ¼m duygular patlamaya hazÄ±r olacaklardÄ±r. Anayasa ile ilgili geliÅŸmeler bu ay iÃ§inde gÃ¼ndemi etkileyebilir. Bu ya da benzeri geliÅŸmeler, GÃ¼neÅŸ/JÃ¼piter zÄ±tlaÅŸmasÄ±yla da dikkat Ã§ekiyor, geliÅŸmeler aynÄ± doÄŸrultuda, uzun ve ciddi tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanabilir. BÃ¼yÃ¼k patronlar iÃ§in zor bir dÃ¶nem, anlaÅŸmalarda ve hukuki olaylarda anlaÅŸmazlÄ±klar gÃ¶zlenebilir. AyÄ±n sonunda ise, 9, evdeki UranÃ¼s, 6. evdeki MerkÃ¼r ve Mars bileÅŸimini zorluyor. Yine parlamento bu etki altÄ±nda yanÄ±sÄ±ra da yÃ¼ksek eÄŸitim, ulaÅŸÄ±m ve mahkemeler. Karar verici konumunda olan insanlarÄ±n baskÄ± altÄ±nda olmamalarÄ± gerekiyor, gerilimlerden dolayÄ±, geri dÃ¶nÃ¼lmesi Ã§ok zor yanÄ±lma ve hatalara aÃ§Ä±k olunacak gibi. Ã‡alÄ±ÅŸan kesim sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve gergin.

AralÄ±k

Ve 2012'nin son ayÄ±, 5. evdeki Pluto/GÃ¼neÅŸ buluÅŸmasÄ±yla baÅŸlÄ±yor. Bu bileÅŸim finansal spekÃ¼lasyonlarla, meclisten geÃ§ecek olan ekonomik kararlarla ilgili, biraz da yurtdÄ±ÅŸÄ± ticari ve yatÄ±rÄ±msal geliÅŸmelerde dikkati iÅŸaret ediyor. BazÄ± fÄ±rsatlara Ã¶nem verilmeli ve kaÃ§Ä±rÄ±lmamalÄ±. Yeni fikirler ve uygulamalara aÃ§Ä±k olunmalÄ±, destek verilmeli. Toplumsal saÄŸlÄ±k iÃ§in dikkat dÃ¶nemi. SatÃ¼rn kÄ±sa bir sÃ¼re Ay ile zÄ±tlaÅŸacak, tÃ¼m iletiÅŸim alanlarÄ±nda bu etki Ã§Ã¶zÃ¼lebilir sorun getirebilir. Hukuki bir suÃ§lama Ã¶nemli birisinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozabilir. Ay'Ä±n bu kÄ±sa sÃ¼reli etkisi Mars'la da zÄ±t konumda, gizli planlarÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ve ayÄ±n ve de yÄ±lÄ±n sonunda UranÃ¼s 6. evden, 4. ve 5. evlerdeki VenÃ¼s, Pluto ve GÃ¼neÅŸ'i sert bir biÃ§imde etkileyecek. TarÄ±ma yÃ¶nelik sorunlar, doÄŸal sÄ±kÄ±ntÄ±lar, maden kazalarÄ± yaÅŸanabilir, MayÄ±s ve Haziran'daki olasÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±, AralÄ±k ayÄ±nda da olasÄ±. Ã–nemli finansal kararlar bu ay iÃ§inde alÄ±nmamalÄ± ve yinu yÄ±la ertelenmeli. Bir seÃ§im olayÄ± gÃ¼ndeme gelip, heyecan yaratabilir. 2012 bu etkilerle sona eriyor. Kolay bir yol olmayacak gibi...

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