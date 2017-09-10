Para girişi de iyimserlik de devam ediyor

Piyasalardaki iyimserliğin kaynağı yabancıların ocak ayından bu yana yaptığı girişler. Ancak 3.90’lı dolar/TL kuru nasıl Türkiye’ye giriş için iyi bir zemin oluşturdu ise düşük kurun da çıkış için uygun şartları barındırabileceğini unutmamalı.

Piyasalarda para girişlerine bağlı iyimserlik devam ediyor. Eski borsacıların “büyük para haklıdır“ sözünü hatırlatan gelişmeler söz konusu. Dışarıdan portföy yatırımları geldikçe, borsada yükseliş, döviz kurlarında ise düşüş eğilimi devam etti. Gösterge faiz oranlarına ise yüksek bütçe açığı ve enflasyondan dolayı yansımaları zayıf kaldı, faizler nispeten yüksek kaldı. Yüksek faizin portföy yatırımlarını diğer anlatımla sıcak parayı çekmekte cazibe oluşturduğu söylenebilir. Ağustos ayında borsada yabancı yatırımcılar 280 milyon dolarlık alım yaptı. Ocak ayından bu yana yabancı girişleri sürüyor. Sıcak paranın belli bir getiri elde ettikten sonra ileriki bir tarihte çıkışı da muhtemeldir. Ocak ayında 3.90’lı dolar/TL kuru nasıl Türkiye’ye giriş için iyi bir zemin oluşturdu ise düşük kurun da çıkış için uygun şartları barındırabileceği konusunu hatırda tutmak gerekir. Zamanlama konusunda ise merkez bankası politikaları ve dış piyasaların seyri ile iç gündem belirleyici olacak. Dolar/TL kurunun düşüşünde, sıcak para girişleri kadar Trump’a olan güvenin azalması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım konusundaki tereddütlerine bağlı olarak doların değer kaybının etkisi var. Tereddütlerin kaynağında ise yükselemeyen enflasyon var. Bilanço küçültme konusunda aynı tereddüt pek görülmüyor. Diğer yandan dolardaki değer kaybı altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı.

GÜVENLİ LİMAN

Altının yükselmesinde diğer etkenler K.Kore füze tehditleri nedeniyle “güvenli liman” özelliğinin tekrar hatırlanması ve 2011 yılındaki fiyatının 1.905 dolar olduğu hatırlanırsa uzun dönem primsiz bir meta olması sayılabilir. Dolar/TL kurundaki düşüş nedeniyle iç piyasalarda altının gram/TL fiyatına dışarıdaki yükseliş aynı ölçüde yansımıyor. Pazartesi günü Türkiye’nin ikinci çeyrekte büyüme verisi açıklanacak. Kredi garanti fonu, küresel ekonomilerdeki büyüme ve ihracat artışlarının etkisiyle yine yüksek büyüme bekleniyor. Piyasalar üzerindeki etkisi diğer gündem nedeniyle sınırlı kalabilir. Avrupa Merkez Bankası toplantısı, enflasyon, 24 Eylül seçimleri öncesi gerilen Türkiye Almanya ilişkileri, ABD’de devam eden Halkbank ile ilgili dava, dış borsaların seyri, geriye düşse de K.Kore gündemin satır başlıkları. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası beklendiği üzere faiz oranını değiştirmedi. Ardından açıklama yapan başkan Draghi, ekonomik büyümenin iyi, enflasyonun düşük kaldığını ve varlık alımlarının tutarı konusunda kararın Ekim’de verileceğini söyledi.

DÜŞÜK ENFLASYON

Avrupa’nın derdi de düşük enflasyon. Değerlenen Euro nedeniyle bir süre daha düşük beklense de ekonomideki büyüme ve yükselen enerji fiyatları enflasyon artışı konusunda umutları biraz canlı tutuyor. Türkiye’de ise gıda fiyatlarında ve kurlardaki düşüşe rağmen Ağustos enflasyonu tekrar çift haneye yükseldi. Bu durum ekonomideki ısınma ve talep artışına bağlandı. Diğer önemli ayrıntı ise yüksek faiz ve merkez bankasının sıkılaştırma politikasına rağmen enflasyonun yükselmesi. Yüksek enflasyon olası faiz düşüşleri için engel teşkil eden bir görünüm. Piyasalarda olumlu hava korunmakla birlikte, dış borsalardaki çıkış hareketlerindeki zayıflama, yeni beklenti ihtiyacı ve olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanması nedenleriyle daha temkinli bir görünüm var.

BORSADA DESTEKLERE DİKKAT ETMELİ

BORSADA kâr satışları görülüyor. Gelen satışlar bu aşamada teknik “düzletme” boyunda. İlk dirençler 110.000-110.500 seviyelerinde. Kısa dönem güç kazanan bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir. Sonraki direnç ise 113.000’de. İlk destekler ise 108.000-107.500 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde ocak ayından bu yana devam eden çıkış trendi korunacak. Aksi takdirde kâr satışlarının devamıyla sonraki destekler 105.000 ve 102.000 seviyelerinde. Endekste çıkış trendi sürmekle birlikte yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURUNDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

DOLAR/TL kurunda düşüş eğilimi devam ediyor. 3.41 desteğinin altına salınım göstermesine rağmen 3.40’ın üzerinde tutunması teknik analizde kaçak-ihmal diye tabir edilen görünümü hatırlatıyor. Sonraki destek 3.35 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru son dönemdeki gevşeme ile önemli destek noktalarına yaklaşmış durumda. Olası tepki yükselişlerinde ise ilk dirençler 3.45 ve 3.48 seviyelerinde. 3.40-3.41 seviyelerinin üzerinde kalınırsa çıkış formasyonlarından “alçalan takoz” olasılığı gündeme gelebilir. Geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşabilir.