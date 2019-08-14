Türk-İş beklentiyi yüksek tuttu

TÜRK-İş Koordinasyon Kurulu bir süredir hükümet ile 200 bin kamu işçisi adına 2019-2020 yılları için toplusözleşme görüşmeleri yapıyordu.
İstediği, ücretlerin en az 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, birinci yıl için yüzde 15, ikinci yıl için yüzde 3+3 zam yapılmasıydı. Türk-İş bu isteklerini kırmızı çizgi olarak ilan etmiş ve kabul edilmediği takdirde bu hafta içinde önce oturma eylemi, sonra Güvenpark’a yürüyüş, pazartesi günü de Zonguldak maden işçileri ve Darphane işçileri greve çıkacaklardı. Ne olduysa bayramın birinci günü Türk-İş isteklerinin yarısını bile karşılamayan hükümetin yüzde 8’lik zam önerisini kabul etti.
Sendikacılık folklorunda bir kural vardır: Toplusözleşme görüşmelerinde asla üyelerinin beklentilerini yüksek tutmayacaksın. Bu, asla üyelerine yüksek vaatlerde bulunma anlamına gelir. Türk-İş yüksek vaatlerle kamu çalışanlarını büyük beklentilere soktu, kamu işçilerinde hayal kırıklığı yarattı.
Türk-İş bugüne kadar mücadeleci değil, sürekli uzlaşan bir konfederasyon olmuştur ve gene yanıltmadı.
Türk-İş yöneticileri acilen bir özeleştiri yapmalı, politikalarında radikal bir değişime gitmelidir. -Dr. Engin ÜNSAL Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
GÜNÜN SÖZÜ
“BAYRAMLARIN adaleti, huzur ve mutluluğun asaletidir, karanlıkların aydınlanması demektir. Öncelikle önemli olan sıradan insan olabilmektir. Gerisi boş söz, lafçılık, gafçılık, laf-ı güzaf demektir.” -Nurettin KAPTAN
AHİRET SORULARINI DA MI ÇALDINIZ?
"KOMŞUMUZUN bir horozu vardı. Sabah erken ötüyordu, bir süre sonra sesi kesildi. Komşumuza horoz nerede dedim? Dedi ki: ‘Sabahları bizi erken uyandırdığı için kestik’. Yıllar sonra üniversiteye katıldığımda anladım ki kim insanları uyandırıyorsa, kesilmeye mahkûmdur.” -Metin AKPINAR
*
TAVSİYE: 7 kişi bir danaya değil, 7 kişi bir insana girin. Onun hayatına dokunun, iş bulun, kirasını, borçlarını ödeyin, çocuklarına bayramlık alın...
*
FETÖ’CÜ Doç. Dr. Önder Aytaç buyurmuş: “Mahşer günü yaradanın sorgusuz sualsiz cennete koyacağı tek cemaat Gülen cemaatidir.”
Vatandaşın birisi de güzel cevap vermiş: “Ahiret sorularını da mı çaldınız lan hainler!”
*
VE Nâzım usta diyor ki:
“Sevmek için ‘yürek,’ sürdürmek için ‘emek’ gerek.
Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek.
Ne de pahalı bir pırlanta demek.
Sevgi, bir lokma da iki mutlu insan demek...” -Hilmi DİNÇER
VE KİTAPLAR... GAZETECİ HULUSİ TURGUT CAVİT ÇAĞLAR’I YAZIYOR
BİYOGRAFİ yazarı ve gazeteci Hulusi Turgut, daha önce Süleyman Demirel’in anılarını kitaplaştırdığı gibi eski DYP milletvekili ve bakan Cavit Çağlar’ın 22 yıllık anılarını yazıyor, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak.
Mustafa Gazalcı ‘Köy Enstitülerinin Meclis Süreci’ (Bilgi), Üstün Dökmen ‘Ay Kapanı’ (Doğan), Ahmet Tulgar ‘Lav’ (Can), Pelin Özer ‘Beyaz Ev’ (Kırmızı Kedi), Alp Altınörs ‘İmkansız Sermaye’ (Yordam), Lütfi Özgünaydın ‘Sevda Zamanı’ (Özgünaydın), Ali Özgür Özkarcı ‘Dört Köşeli Kambur’ (Everest), Yaşar Miraç ‘O Güzel İnsanlar’ (Ayrıntı), Dilek Doltaş ‘Esaret Yılları’ (Sözcükler), İdris Baluken ‘Oko’ (Dipnot), Onur Akyıl ‘Dün Gece Çok Gençtim’ (Can), Pelin Batu ‘Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar’ (İnkılap), Berrin Taş ‘Geceyarısı Şiirleri’ (İnsancıl), Mario Levi ‘İçimdeki İstanbul Fotoğrafları’ (Everest)
BİLİYOR MUSUNUZ
- CUMHURİYET gazetesinin 1950-1998 yılları arasında efsane çizeri rahmetli Ali Ulvi Ersoy’un eşi, Azmi ve Tarık’ın anneleri Alev Nükhet Ersoy’un vefat ettiğini, cenazesinin bugün ikindi namazında Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nden kaldırılıp aynı mezarlıkta defnedileceğini...
- ESKİŞEHİR Alpu Ovası’ndaki 31 bin hektarlık alanda 2003’te 10 bin tonluk faaliyet için alınmış ‘ÇED gerekli değildir’ kararı gerekçe gösterilerek şimdi de 1 milyon tonluk kapasite için yasal yetki verilmek istenmesi üzerine muhtarların ve bölge halkının kararın iptali için idare mahkemesine dava açtıklarını...
NASIL BİLİM TOPLUMU OLACAĞIZ?
AÇIKLANAN 2019 üniversite sonuçlarına göre, eğitimimizin durumunun her yıl daha da kötüye gittiği anlaşılmaktadır. Matematikte 40 soruda 4.7 doğru; fizikte 14 soruda 1.03 doğru; kimyada 13 soruda 1.29 doğru; biyolojide 13 soruda 1.29 doğru, Türk dili ve edebiyatında 24 soruda 4.9 doğru yanıt ortalaması var. Yani kısaca Türk dili ve edebiyatında yüzde 20, diğer derslerde yaklaşık yüzde 10 doğru yanıt bulunuyor. Bu tablo ülkemizin eğitimdeki durumunu gösteriyor. Bu sonuçlarla bilim toplumu olmamız olanaksızdır. Yıllardır Milli Eğitim politikalarında yapılan yanlışları söyleyen uzmanların görüşü dikkate alınmıyor. Düşünen ve sorgulayan eğitim yerine, biat eden eğitim modeli ile ülkemizin geleceği karartılmaktadır. -Suay KARAMAN
Türk-İş beklentiyi yüksek tuttu
TÜRK-İş Koordinasyon Kurulu bir süredir hükümet ile 200 bin kamu işçisi adına 2019-2020 yılları için toplusözleşme görüşmeleri yapıyordu.
İstediği, ücretlerin en az 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, birinci yıl için yüzde 15, ikinci yıl için yüzde 3+3 zam yapılmasıydı. Türk-İş bu isteklerini kırmızı çizgi olarak ilan etmiş ve kabul edilmediği takdirde bu hafta içinde önce oturma eylemi, sonra Güvenpark’a yürüyüş, pazartesi günü de Zonguldak maden işçileri ve Darphane işçileri greve çıkacaklardı. Ne olduysa bayramın birinci günü Türk-İş isteklerinin yarısını bile karşılamayan hükümetin yüzde 8’lik zam önerisini kabul etti.
Sendikacılık folklorunda bir kural vardır: Toplusözleşme görüşmelerinde asla üyelerinin beklentilerini yüksek tutmayacaksın. Bu, asla üyelerine yüksek vaatlerde bulunma anlamına gelir. Türk-İş yüksek vaatlerle kamu çalışanlarını büyük beklentilere soktu, kamu işçilerinde hayal kırıklığı yarattı.
Türk-İş bugüne kadar mücadeleci değil, sürekli uzlaşan bir konfederasyon olmuştur ve gene yanıltmadı.
Türk-İş yöneticileri acilen bir özeleştiri yapmalı, politikalarında radikal bir değişime gitmelidir. -Dr. Engin ÜNSAL Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
GÜNÜN SÖZÜ
“BAYRAMLARIN adaleti, huzur ve mutluluğun asaletidir, karanlıkların aydınlanması demektir. Öncelikle önemli olan sıradan insan olabilmektir. Gerisi boş söz, lafçılık, gafçılık, laf-ı güzaf demektir.” -Nurettin KAPTAN
AHİRET SORULARINI DA MI ÇALDINIZ?
"KOMŞUMUZUN bir horozu vardı. Sabah erken ötüyordu, bir süre sonra sesi kesildi. Komşumuza horoz nerede dedim? Dedi ki: ‘Sabahları bizi erken uyandırdığı için kestik’. Yıllar sonra üniversiteye katıldığımda anladım ki kim insanları uyandırıyorsa, kesilmeye mahkûmdur.” -Metin AKPINAR
*
TAVSİYE: 7 kişi bir danaya değil, 7 kişi bir insana girin. Onun hayatına dokunun, iş bulun, kirasını, borçlarını ödeyin, çocuklarına bayramlık alın...
*
FETÖ’CÜ Doç. Dr. Önder Aytaç buyurmuş: “Mahşer günü yaradanın sorgusuz sualsiz cennete koyacağı tek cemaat Gülen cemaatidir.”
Vatandaşın birisi de güzel cevap vermiş: “Ahiret sorularını da mı çaldınız lan hainler!”
*
VE Nâzım usta diyor ki:
“Sevmek için ‘yürek,’ sürdürmek için ‘emek’ gerek.
Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek.
Ne de pahalı bir pırlanta demek.
Sevgi, bir lokma da iki mutlu insan demek...” -Hilmi DİNÇER
VE KİTAPLAR... GAZETECİ HULUSİ TURGUT CAVİT ÇAĞLAR’I YAZIYOR
BİYOGRAFİ yazarı ve gazeteci Hulusi Turgut, daha önce Süleyman Demirel’in anılarını kitaplaştırdığı gibi eski DYP milletvekili ve bakan Cavit Çağlar’ın 22 yıllık anılarını yazıyor, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak.
Mustafa Gazalcı ‘Köy Enstitülerinin Meclis Süreci’ (Bilgi), Üstün Dökmen ‘Ay Kapanı’ (Doğan), Ahmet Tulgar ‘Lav’ (Can), Pelin Özer ‘Beyaz Ev’ (Kırmızı Kedi), Alp Altınörs ‘İmkansız Sermaye’ (Yordam), Lütfi Özgünaydın ‘Sevda Zamanı’ (Özgünaydın), Ali Özgür Özkarcı ‘Dört Köşeli Kambur’ (Everest), Yaşar Miraç ‘O Güzel İnsanlar’ (Ayrıntı), Dilek Doltaş ‘Esaret Yılları’ (Sözcükler), İdris Baluken ‘Oko’ (Dipnot), Onur Akyıl ‘Dün Gece Çok Gençtim’ (Can), Pelin Batu ‘Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar’ (İnkılap), Berrin Taş ‘Geceyarısı Şiirleri’ (İnsancıl), Mario Levi ‘İçimdeki İstanbul Fotoğrafları’ (Everest)
BİLİYOR MUSUNUZ
- CUMHURİYET gazetesinin 1950-1998 yılları arasında efsane çizeri rahmetli Ali Ulvi Ersoy’un eşi, Azmi ve Tarık’ın anneleri Alev Nükhet Ersoy’un vefat ettiğini, cenazesinin bugün ikindi namazında Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nden kaldırılıp aynı mezarlıkta defnedileceğini...
- ESKİŞEHİR Alpu Ovası’ndaki 31 bin hektarlık alanda 2003’te 10 bin tonluk faaliyet için alınmış ‘ÇED gerekli değildir’ kararı gerekçe gösterilerek şimdi de 1 milyon tonluk kapasite için yasal yetki verilmek istenmesi üzerine muhtarların ve bölge halkının kararın iptali için idare mahkemesine dava açtıklarını...
NASIL BİLİM TOPLUMU OLACAĞIZ?
AÇIKLANAN 2019 üniversite sonuçlarına göre, eğitimimizin durumunun her yıl daha da kötüye gittiği anlaşılmaktadır. Matematikte 40 soruda 4.7 doğru; fizikte 14 soruda 1.03 doğru; kimyada 13 soruda 1.29 doğru; biyolojide 13 soruda 1.29 doğru, Türk dili ve edebiyatında 24 soruda 4.9 doğru yanıt ortalaması var. Yani kısaca Türk dili ve edebiyatında yüzde 20, diğer derslerde yaklaşık yüzde 10 doğru yanıt bulunuyor. Bu tablo ülkemizin eğitimdeki durumunu gösteriyor. Bu sonuçlarla bilim toplumu olmamız olanaksızdır. Yıllardır Milli Eğitim politikalarında yapılan yanlışları söyleyen uzmanların görüşü dikkate alınmıyor. Düşünen ve sorgulayan eğitim yerine, biat eden eğitim modeli ile ülkemizin geleceği karartılmaktadır. -Suay KARAMAN