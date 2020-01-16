Tarıma, ormana, mera ve balık yataklarına yok edici darbe: Köylüler korumasız kaldı

İSTANBUL Üniversitesi Orman Fakültesi’nde 40 yıl hocalık yaptıktan sonra emekli olan toprak ilmi ve ekoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı çalıştaya sunduğu bildirisinin ‘sonuç’ bölümünde çarpıcı bilgiler veriyor.
Kanal İstanbul (K.İ.) ile İstanbul 3. Havalimanı’nın kaybına sebep olduğu ve olacağı tarım, orman ve otlak arazisinin, bölgedeki köylerin yaşama ve geçim kaynağı, İstanbul halkının da besin kaynağı olduğunu belirten Kantarcı, bu yanlış yapılanmanın sebep olacağı tarım alanı ve üretim kaybını bir temele oturtulup ona göre değerlendirebilmek için son 20 yıllık gelişmeyi incelediğini anlatıyor. Kantarcı, “Bilindiği gibi tarıma desteğin kesildiği ‘serbest piyasa politikası’ çiftçiye önemli bir darbe vurmuştur. Bu politika nedeniyle çiftçi korumasız kalmıştır. Bunun sonucunda da tarım alanları terkedilmeye başlanmıştır. Üretim kaybı ise kimse tarafından dikkate alınmamaktadır” diyor.
“Tarım, otlak ve orman alanları yanında balık yatakları da dikkate alındığında bu darbenin ne kadar yok edici bir tablo ortaya çıkardığını dikkat çekmek istiyorum” diye ekliyor. Bu durumdan etkilenecek 10’a yakın köy halkının Selanik, Kırım, 93 harbi ve Balkan harbi göçmenleri olduğu biliniyor.
ANAYASA’YA RAĞMEN
K.İ.’nin etki alanında 8 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor. Öte yandan satın alınan veya kamulaştırılan tarım arazisi ile devlet ormanlarını ve köy orta malı olan otlakları ‘Anayasa’nın koruyucu hükümlerine rağmen’ imara açıp yeni şehirler kurmaya kalkışmak doğru değildir. İmara açılan bu yerleri yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlarına satmak girişimi ise ‘silahsız bir işgal’ yöntemidir.
‘YENİ ADA’ AVRUPA’YA MI ASYA’YA MI BAĞLI OLACAK?
◾ KANAL İstanbul’un yapımı ile boğaz ve kanal arasında kalacak arazinin nereye bağlı olacağı da soru olarak ortaya çıktı.
Bir mühendisle konuşurken bize şöyle dedi: “Bu ada Avrupa’ya mı, Asya’ya mı bağlı olacak? Yoksa yeni bir kıta mı olacak? Ona ne ad vermeyi düşünürsünüz!” Haydi yanıtlayın!..
TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?
KADİR Has Üniversitesi’nin her yıl geleneksel olarak yaptığı ‘Türkiye Eğilimleri Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarına göre, en çok güvenilen kurum TSK oldu. 2010 yılından bu yana Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen ve Türkiye’nin gündemi ile geleceğe yönelik olası sorunlara kamuoyunun bakışını tespit eden araştırmada ilginç sorular yer aldı. Ülkelerin Türkiye’ye tehdit olarak algılanıp algılanmadıkları sorgulandığında, ABD yüzde 64.5 ile ilk sırayı alırken, yüzde 55.6 ile İsrail ikinci, yüzde 49.2 ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.
26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de halk ülkenin en önemli sorunları olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işsizlik, hayat pahalılığı ve terörü görüyor. En güvenilen kurumlar arasında TSK birinci sırada yer alırken, medyanın bu yıl da en az güvenilen kurum olması dikkat çekiyor.
25 Kasım–13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Prof. Dr. Osman Z. Zaim ve Sabri Deniz Tığlı’dan oluşan araştırma ekibi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz’in katıldığı toplantı ile açıklandı.
Araştırmaya göre, Türk halkının en güvendiği kurumlar arasında 2019’da ilk sırayı TSK aldı. 2018’de ilk sırada yer alan Jandarma 2019’da ikinci sıraya yerleşirken üçüncü polis, dördüncü ise Cumhurbaşkanlığı oldu. TSK, Jandarma, polis, Cumhurbaşkanlığı ve muhalefet partileri gibi kurumlara “Kesinlikle güveniyorum” diyenlerin oranının 2019’da artış göstermesi de dikkat çekiyor. En az güvenilen kurum ise bu sene de değişmeyerek yüzde 35.2 ile medya oldu.
BUGÜN SEÇİM OLSA
Ayrıca “Türkiye’de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna katılımcıların, kararsızlar (yüzde 10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40.2’si AKP, yüzde 33’ü CHP, yüzde 9.2’si HDP, yüzde 8.3’ü MHP, yüzde 8.1’i ise İYİ Parti yanıtını verdi. “Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?” sorusuna toplumun yüzde 46.5’i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 19.4’ü hiç etkilenmediği şeklinde cevap verdi. 2018 yılında kendi ekonomik olarak daha kötü durumda görenlerin oranı yüzde 57.1’di.
2019’da FETÖ tehdidi en önemli sorunlar arasında çıktı. AB üyeliğini desteklediğini belirtenlerin oranı ve NATO üyeliğini desteklediğini belirtenlerin oranı 2018’e göre büyük değişiklik göstermeyerek sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 54.8 oldu. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri döneceğine inanılmıyor. En prestijli meslek doktorluk... Türk halkının yarısı kitap okumuyor; yüzde 73.5’i tiyatroya, yüzde 38’i sinemaya gitmiyor. Vaktini sosyal medyada geçirenlerin oranı iki kat arttı. Genel kanaat devletin yeterince bu yönde hazırlık yapmadığı olduğunu söyledi. Mansur Yavaş bütün partilerden destek alıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
◾ CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın maaşları kesilen gazilerimizin durumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Terörle mücadelede, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için kimi kolunu, kimi bacağını, kimi gözünü, kimi kulağını kaybeden Gazilerimize yapılan bu muameleyi reva görüyor musunuz” diyerek sorduğunu...
◾ PROF. Dr. Erol Manisalı’nın 18 Ocak Cumartesi günü Moda’daki Tarihçi Kitabevi’nde, uzmanlık alanları olan Türkiye-ABD ilişkileri, dış ticaret ve uluslararası ekonomi alanında konuşacağını...
◾ İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin fıstık çamı üretimiyle ünlü Kozak Yaylası’nda doğal yaşam parkı kuracağını, turizm, doğa ve kırsal kalkınma faaliyetlerine odaklanan projeyle Bergama, Kınık ve Dikili’yi içine alan Bakırçay Havzası’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini..
Tarıma, ormana, mera ve balık yataklarına yok edici darbe: Köylüler korumasız kaldı
İSTANBUL Üniversitesi Orman Fakültesi’nde 40 yıl hocalık yaptıktan sonra emekli olan toprak ilmi ve ekoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı çalıştaya sunduğu bildirisinin ‘sonuç’ bölümünde çarpıcı bilgiler veriyor.
Kanal İstanbul (K.İ.) ile İstanbul 3. Havalimanı’nın kaybına sebep olduğu ve olacağı tarım, orman ve otlak arazisinin, bölgedeki köylerin yaşama ve geçim kaynağı, İstanbul halkının da besin kaynağı olduğunu belirten Kantarcı, bu yanlış yapılanmanın sebep olacağı tarım alanı ve üretim kaybını bir temele oturtulup ona göre değerlendirebilmek için son 20 yıllık gelişmeyi incelediğini anlatıyor. Kantarcı, “Bilindiği gibi tarıma desteğin kesildiği ‘serbest piyasa politikası’ çiftçiye önemli bir darbe vurmuştur. Bu politika nedeniyle çiftçi korumasız kalmıştır. Bunun sonucunda da tarım alanları terkedilmeye başlanmıştır. Üretim kaybı ise kimse tarafından dikkate alınmamaktadır” diyor.
“Tarım, otlak ve orman alanları yanında balık yatakları da dikkate alındığında bu darbenin ne kadar yok edici bir tablo ortaya çıkardığını dikkat çekmek istiyorum” diye ekliyor. Bu durumdan etkilenecek 10’a yakın köy halkının Selanik, Kırım, 93 harbi ve Balkan harbi göçmenleri olduğu biliniyor.
ANAYASA’YA RAĞMEN
K.İ.’nin etki alanında 8 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor. Öte yandan satın alınan veya kamulaştırılan tarım arazisi ile devlet ormanlarını ve köy orta malı olan otlakları ‘Anayasa’nın koruyucu hükümlerine rağmen’ imara açıp yeni şehirler kurmaya kalkışmak doğru değildir. İmara açılan bu yerleri yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlarına satmak girişimi ise ‘silahsız bir işgal’ yöntemidir.
‘YENİ ADA’ AVRUPA’YA MI ASYA’YA MI BAĞLI OLACAK?
◾ KANAL İstanbul’un yapımı ile boğaz ve kanal arasında kalacak arazinin nereye bağlı olacağı da soru olarak ortaya çıktı.
Bir mühendisle konuşurken bize şöyle dedi: “Bu ada Avrupa’ya mı, Asya’ya mı bağlı olacak? Yoksa yeni bir kıta mı olacak? Ona ne ad vermeyi düşünürsünüz!” Haydi yanıtlayın!..
TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?
KADİR Has Üniversitesi’nin her yıl geleneksel olarak yaptığı ‘Türkiye Eğilimleri Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarına göre, en çok güvenilen kurum TSK oldu. 2010 yılından bu yana Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen ve Türkiye’nin gündemi ile geleceğe yönelik olası sorunlara kamuoyunun bakışını tespit eden araştırmada ilginç sorular yer aldı. Ülkelerin Türkiye’ye tehdit olarak algılanıp algılanmadıkları sorgulandığında, ABD yüzde 64.5 ile ilk sırayı alırken, yüzde 55.6 ile İsrail ikinci, yüzde 49.2 ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.
26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de halk ülkenin en önemli sorunları olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işsizlik, hayat pahalılığı ve terörü görüyor. En güvenilen kurumlar arasında TSK birinci sırada yer alırken, medyanın bu yıl da en az güvenilen kurum olması dikkat çekiyor.
25 Kasım–13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Prof. Dr. Osman Z. Zaim ve Sabri Deniz Tığlı’dan oluşan araştırma ekibi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz’in katıldığı toplantı ile açıklandı.
Araştırmaya göre, Türk halkının en güvendiği kurumlar arasında 2019’da ilk sırayı TSK aldı. 2018’de ilk sırada yer alan Jandarma 2019’da ikinci sıraya yerleşirken üçüncü polis, dördüncü ise Cumhurbaşkanlığı oldu. TSK, Jandarma, polis, Cumhurbaşkanlığı ve muhalefet partileri gibi kurumlara “Kesinlikle güveniyorum” diyenlerin oranının 2019’da artış göstermesi de dikkat çekiyor. En az güvenilen kurum ise bu sene de değişmeyerek yüzde 35.2 ile medya oldu.
BUGÜN SEÇİM OLSA
Ayrıca “Türkiye’de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna katılımcıların, kararsızlar (yüzde 10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40.2’si AKP, yüzde 33’ü CHP, yüzde 9.2’si HDP, yüzde 8.3’ü MHP, yüzde 8.1’i ise İYİ Parti yanıtını verdi. “Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?” sorusuna toplumun yüzde 46.5’i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 19.4’ü hiç etkilenmediği şeklinde cevap verdi. 2018 yılında kendi ekonomik olarak daha kötü durumda görenlerin oranı yüzde 57.1’di.
2019’da FETÖ tehdidi en önemli sorunlar arasında çıktı. AB üyeliğini desteklediğini belirtenlerin oranı ve NATO üyeliğini desteklediğini belirtenlerin oranı 2018’e göre büyük değişiklik göstermeyerek sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 54.8 oldu. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri döneceğine inanılmıyor. En prestijli meslek doktorluk... Türk halkının yarısı kitap okumuyor; yüzde 73.5’i tiyatroya, yüzde 38’i sinemaya gitmiyor. Vaktini sosyal medyada geçirenlerin oranı iki kat arttı. Genel kanaat devletin yeterince bu yönde hazırlık yapmadığı olduğunu söyledi. Mansur Yavaş bütün partilerden destek alıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
◾ CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın maaşları kesilen gazilerimizin durumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Terörle mücadelede, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için kimi kolunu, kimi bacağını, kimi gözünü, kimi kulağını kaybeden Gazilerimize yapılan bu muameleyi reva görüyor musunuz” diyerek sorduğunu...
◾ PROF. Dr. Erol Manisalı’nın 18 Ocak Cumartesi günü Moda’daki Tarihçi Kitabevi’nde, uzmanlık alanları olan Türkiye-ABD ilişkileri, dış ticaret ve uluslararası ekonomi alanında konuşacağını...
◾ İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin fıstık çamı üretimiyle ünlü Kozak Yaylası’nda doğal yaşam parkı kuracağını, turizm, doğa ve kırsal kalkınma faaliyetlerine odaklanan projeyle Bergama, Kınık ve Dikili’yi içine alan Bakırçay Havzası’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini..