Costa Brava’da bir hafta

Geçen hafta Figueres’teki Emporda otelinin lokantası El Motel’den bahsettim. Buraya bir haftalık tatilde, Llafranc’tan gittik. Costa Brava’nın incilerinden... Bu bölge de Cote d’Azur kadar güzel. Hatta artıları var. Oteller daha ucuz. Lokantalar da ortalama olarak daha iyi ve fiyatlar makul. İşte size önerilerim...
Her şey kapışılıyor
Toc Al Mar
Civarda yaşayan bir İspanyol arkadaşım, “En iyisi bu” dedi. Denedik. Memnun kaldık ve dört öğlen burada yedik. En hoşuma giden, deniz ürünlerinin taze olması ve kurutulmadan mangalda pişirilmeleri. Günün balıklarını önünüze getiriyorlar. Sürüm çok olduğu için her şey kapışılıyor. Balık dışında midye, ahtapot, olta kalamarı da iyi. Aklımda en çok kalansa taş fırında pişen deniz ürünlü paella. İki kişilik. Üç farklı bileşim vardı. Ben jumbo kırmızı karides (carabinero), minik sübye ve patlıcanlı olanını denedim ve çok başarılı buldum.
Pahalılaşmadan gitmeli
Maran
Girona’da. Michelin yıldızları gelip fiyatlar yükselmeden gitmek lazım. Kötü haber:
Mönüde ilginizi çekip ısmarlamak istediğiniz yemekler bitmiş olabiliyor. İyi haber: Ismarladığınız her şey çok iyi olacak. Dana kelle terin, incirli ve füme yılanbalıklı kaz ciğeri sufle, parmesan kremalı deniztarağı gratine, keklik flan, tunabalığı karnı, steak tartar...
Selamımı söyleyin
Vicus
Mönü 10-12 yemekten oluşuyor. İki ziyarette dörtte üçünü tattık. Tam anlamıyla, ‘az ama öz’. Kullanılan malzeme de, şef de çok iyi. Bileşimler akıllıca düşünülmüş ve orijinal olmaktan çok damak tadına odaklanılmış. Ben bir deniz ürünüyle bir et veya sakatatı birleştiren yemeklere şüpheyle yaklaşırım ama Vicus bu işi çok iyi yapıyor. Bunların dışında gazpaçyo çorbası olağanüstü. Vatoz balığı iyi. Kuzu yemeği çok iyi. Yöreye özgü ‘arroz’ yani paella benzeri ve bomba pirinciyle hazırlanan deniz mahsullü pilav çok çok iyi. Elmalı tart ve kendi bahçelerinin limonuyla yaptıkları limon üçlemesi nefis tatlılar. Şarap listesi çok iyi seçilmiş ve fiyatlar makul. Giderseniz sahibi Gerard’a selamımı iletin.
Çok sayıda yemek deneyin
Rafa’s
Deniz ürünlerini olabildiğince doğal, yalın ve taze seviyorsanız burası garanti adres.
Buzdolabı bile olmayan bir lokanta. Her şey ‘a la plancha’. Rafa bu işin ustası. Allah için kaliteye göre fiyatlar da makul ötesi. Tavsiyem, mümkün olduğu kadar aç gidip mümkün olduğu kadar çok sayıda yemek denemeniz.
Yemeklerin hakkını veriyor
Els Tinars
Katalan ‘fine dining’. Ama merak etmeyin yemeklerin hakkını veriyor. Yaz sonu olduğu için domates üçlemesiyle başladık: Çiğ domates, domates çorba ve domates dondurma. Süperdi çünkü domates kalitesi artık çok çok nadir bulunan düzeyde. Ünlü Palamos kırmızı karides ve ‘fina’ denen kum midyelerinin en iyisi de buradaydı. ‘Kıtır patatesli sakatat yahnisi yazarken basit duruyor ama bir başyapıt. Oğlak yemeğiyse hem sunumu hem bileşenleriyle son derece sofistike ama bende pek bir iz bırakmadı.
Costa Brava’da bir hafta
Geçen hafta Figueres’teki Emporda otelinin lokantası El Motel’den bahsettim. Buraya bir haftalık tatilde, Llafranc’tan gittik. Costa Brava’nın incilerinden... Bu bölge de Cote d’Azur kadar güzel. Hatta artıları var. Oteller daha ucuz. Lokantalar da ortalama olarak daha iyi ve fiyatlar makul. İşte size önerilerim...
Her şey kapışılıyor
Toc Al Mar
Civarda yaşayan bir İspanyol arkadaşım, “En iyisi bu” dedi. Denedik. Memnun kaldık ve dört öğlen burada yedik. En hoşuma giden, deniz ürünlerinin taze olması ve kurutulmadan mangalda pişirilmeleri. Günün balıklarını önünüze getiriyorlar. Sürüm çok olduğu için her şey kapışılıyor. Balık dışında midye, ahtapot, olta kalamarı da iyi. Aklımda en çok kalansa taş fırında pişen deniz ürünlü paella. İki kişilik. Üç farklı bileşim vardı. Ben jumbo kırmızı karides (carabinero), minik sübye ve patlıcanlı olanını denedim ve çok başarılı buldum.
Pahalılaşmadan gitmeli
Maran
Girona’da. Michelin yıldızları gelip fiyatlar yükselmeden gitmek lazım. Kötü haber:
Mönüde ilginizi çekip ısmarlamak istediğiniz yemekler bitmiş olabiliyor. İyi haber: Ismarladığınız her şey çok iyi olacak. Dana kelle terin, incirli ve füme yılanbalıklı kaz ciğeri sufle, parmesan kremalı deniztarağı gratine, keklik flan, tunabalığı karnı, steak tartar...
Selamımı söyleyin
Vicus
Mönü 10-12 yemekten oluşuyor. İki ziyarette dörtte üçünü tattık. Tam anlamıyla, ‘az ama öz’. Kullanılan malzeme de, şef de çok iyi. Bileşimler akıllıca düşünülmüş ve orijinal olmaktan çok damak tadına odaklanılmış. Ben bir deniz ürünüyle bir et veya sakatatı birleştiren yemeklere şüpheyle yaklaşırım ama Vicus bu işi çok iyi yapıyor. Bunların dışında gazpaçyo çorbası olağanüstü. Vatoz balığı iyi. Kuzu yemeği çok iyi. Yöreye özgü ‘arroz’ yani paella benzeri ve bomba pirinciyle hazırlanan deniz mahsullü pilav çok çok iyi. Elmalı tart ve kendi bahçelerinin limonuyla yaptıkları limon üçlemesi nefis tatlılar. Şarap listesi çok iyi seçilmiş ve fiyatlar makul. Giderseniz sahibi Gerard’a selamımı iletin.
Çok sayıda yemek deneyin
Rafa’s
Deniz ürünlerini olabildiğince doğal, yalın ve taze seviyorsanız burası garanti adres.
Buzdolabı bile olmayan bir lokanta. Her şey ‘a la plancha’. Rafa bu işin ustası. Allah için kaliteye göre fiyatlar da makul ötesi. Tavsiyem, mümkün olduğu kadar aç gidip mümkün olduğu kadar çok sayıda yemek denemeniz.
Yemeklerin hakkını veriyor
Els Tinars
Katalan ‘fine dining’. Ama merak etmeyin yemeklerin hakkını veriyor. Yaz sonu olduğu için domates üçlemesiyle başladık: Çiğ domates, domates çorba ve domates dondurma. Süperdi çünkü domates kalitesi artık çok çok nadir bulunan düzeyde. Ünlü Palamos kırmızı karides ve ‘fina’ denen kum midyelerinin en iyisi de buradaydı. ‘Kıtır patatesli sakatat yahnisi yazarken basit duruyor ama bir başyapıt. Oğlak yemeğiyse hem sunumu hem bileşenleriyle son derece sofistike ama bende pek bir iz bırakmadı.