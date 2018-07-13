EKSÄ°LDÄ°K... YastayÄ±z... DoÄŸan Hakyemez, alameti farikasÄ± olan hÄ±zlÄ± hücumla hepimizi ters köÅŸeye yatÄ±rarak sonsuzluÄŸa fast break attÄ±.
50 yÄ±llÄ±k dostum, yÃ¼zÃ¼nde kendine Ã¶zgÃ¼ gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ hiÃ§ eksik olmayan â€˜Bay Basketbolâ€™, parkeyi tarifsiz kederle baÅŸ baÅŸa yalnÄ±z bÄ±rakÄ±p gitti. YaÅŸamÄ±nÄ±n son dakikasÄ±na kadar basketbolun hizmetindeydi.
1967â€™de Ankaraâ€™da DSÄ° Sporâ€™da tanÄ±ÅŸtÄ±m bu coÅŸkulu adamla. SÃ¼per yÄ±ldÄ±z oyuncuydu. Rahmetli Baba RÃ¼ÅŸtÃ¼â€™nÃ¼n (YÃ¼ce) Åžekersporâ€™da, topla kaÃ§tÄ± mÄ± tutulamaz oyuncusuydu.
Gerek sayÄ±sÄ±z baÅŸarÄ±larla dolu oyunculuk dÃ¶neminde ve gerekse yÃ¶neticilik dÃ¶neminde TÃ¼rk basketboluna ve milli takÄ±mÄ±mÄ±za hizmetleri saymakla bitmez.
HERKES SEVERDi DOÄžANâ€™I
Son 50 yÄ±lda basketbol tarihinin her sayfasÄ±nÄ±n baÅŸ kÃ¶ÅŸesinde, manÅŸette DoÄŸan vardÄ±r. 12 Dev Adamâ€™Ä±n yaratÄ±cÄ± genel manejeridir. Zor iÅŸleri kolaylayan, perde arkasÄ± kahraman adamdÄ± DoÄŸan. Åžu kadarÄ±nÄ± sÃ¶yleyeyim ki, DoÄŸan olmasaydÄ± basketbolumuz Ã§ok yavan olurdu. Emin olun kimseye nasip olmaz... Basketbol yÃ¶neticisi olacaksÄ±n; zÄ±t kutuplarÄ±, rakiplerini, hakemleri, karÅŸÄ± tarafÄ±n taraftarlarÄ± dahil herkesi gÃ¼ler yÃ¼zÃ¼n ve sempatik davranÄ±ÅŸlarÄ±nla etrafÄ±nda â€˜sevgideâ€™ birleÅŸtireceksin.
EleÅŸtirilerime katiyen gÃ¶nÃ¼l koymazdÄ±. DostluÄŸumuz onun olgunluÄŸu sayesinde kesintisiz sÃ¼rebildi. Basketbolumuz iÃ§in yapacak bir dolu iÅŸi varken, gri saÃ§lÄ± yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± basketbol adamÄ± Ã¶ksÃ¼z bÄ±rakÄ±p gitti bizi.
HayatÄ±nÄ± basketbola vermiÅŸÂDoÄŸanâ€™a parkeye basan herkes borÃ§lu. Salonlara mÄ±, sezonlara mÄ± adÄ±nÄ± veririz onu bilemem ama DoÄŸanâ€™Ä± unutmayalÄ±m, adÄ±nÄ± unutturmayalÄ±m. ÃœÅŸenmeden her yere koÅŸmanla, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nla ve iÅŸine aÅŸÄ±k olmanla hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z seni DODO. Basketbol camiasÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde yerin hiÃ§ dolmayacak...
TÃ¼rk basketbolu DODOâ€™sunu kaybetti
EKSÄ°LDÄ°K... YastayÄ±z... DoÄŸan Hakyemez, alameti farikasÄ± olan hÄ±zlÄ± hücumla hepimizi ters köÅŸeye yatÄ±rarak sonsuzluÄŸa fast break attÄ±.
50 yÄ±llÄ±k dostum, yÃ¼zÃ¼nde kendine Ã¶zgÃ¼ gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ hiÃ§ eksik olmayan â€˜Bay Basketbolâ€™, parkeyi tarifsiz kederle baÅŸ baÅŸa yalnÄ±z bÄ±rakÄ±p gitti. YaÅŸamÄ±nÄ±n son dakikasÄ±na kadar basketbolun hizmetindeydi.
1967â€™de Ankaraâ€™da DSÄ° Sporâ€™da tanÄ±ÅŸtÄ±m bu coÅŸkulu adamla. SÃ¼per yÄ±ldÄ±z oyuncuydu. Rahmetli Baba RÃ¼ÅŸtÃ¼â€™nÃ¼n (YÃ¼ce) Åžekersporâ€™da, topla kaÃ§tÄ± mÄ± tutulamaz oyuncusuydu.
Gerek sayÄ±sÄ±z baÅŸarÄ±larla dolu oyunculuk dÃ¶neminde ve gerekse yÃ¶neticilik dÃ¶neminde TÃ¼rk basketboluna ve milli takÄ±mÄ±mÄ±za hizmetleri saymakla bitmez.
HERKES SEVERDi DOÄžANâ€™I
Son 50 yÄ±lda basketbol tarihinin her sayfasÄ±nÄ±n baÅŸ kÃ¶ÅŸesinde, manÅŸette DoÄŸan vardÄ±r. 12 Dev Adamâ€™Ä±n yaratÄ±cÄ± genel manejeridir. Zor iÅŸleri kolaylayan, perde arkasÄ± kahraman adamdÄ± DoÄŸan. Åžu kadarÄ±nÄ± sÃ¶yleyeyim ki, DoÄŸan olmasaydÄ± basketbolumuz Ã§ok yavan olurdu. Emin olun kimseye nasip olmaz... Basketbol yÃ¶neticisi olacaksÄ±n; zÄ±t kutuplarÄ±, rakiplerini, hakemleri, karÅŸÄ± tarafÄ±n taraftarlarÄ± dahil herkesi gÃ¼ler yÃ¼zÃ¼n ve sempatik davranÄ±ÅŸlarÄ±nla etrafÄ±nda â€˜sevgideâ€™ birleÅŸtireceksin.
EleÅŸtirilerime katiyen gÃ¶nÃ¼l koymazdÄ±. DostluÄŸumuz onun olgunluÄŸu sayesinde kesintisiz sÃ¼rebildi. Basketbolumuz iÃ§in yapacak bir dolu iÅŸi varken, gri saÃ§lÄ± yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± basketbol adamÄ± Ã¶ksÃ¼z bÄ±rakÄ±p gitti bizi.
HayatÄ±nÄ± basketbola vermiÅŸÂDoÄŸanâ€™a parkeye basan herkes borÃ§lu. Salonlara mÄ±, sezonlara mÄ± adÄ±nÄ± veririz onu bilemem ama DoÄŸanâ€™Ä± unutmayalÄ±m, adÄ±nÄ± unutturmayalÄ±m. ÃœÅŸenmeden her yere koÅŸmanla, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nla ve iÅŸine aÅŸÄ±k olmanla hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z seni DODO. Basketbol camiasÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde yerin hiÃ§ dolmayacak...