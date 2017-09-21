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Ünal Özüak

Ünal Özüak

Dev adamdan dev başkana

21 Eylül 2017

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım’ı sabote edeni açıkladı: Bütün günahların işlenme adresi ve azmettiricisi FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel.

Türkoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası’ndaki hakem kararlarından yakınarak, “FIBA Avrupa Başkanı’nın haksız hakem kararlarına duyarsız kalması bizi üzdü, kendi ülkesindeki şampiyonada milli takımımıza destek olmasını beklerdik” diye başladığı serzenişini, “Cumhurbaşkanımız 1,5 saat antrenmanda yanımızda olurken Demirel’in, milli takım maçlarına gelmemesi inanılır gibi değildi” diyerek, Turgay Bey’i basketbol tarihinin gri sayfalarına gömdü.

Turgay Demirel’in yıllardır yazdığım yanlışlarının bir kısmının farkına vararak somutlayan Hidayet Türkoğlu, göreve geldikleri günden bu yana, önceki yönetimin pazarlama ajansı Infront ile imzalamış olduğu, kulüpleri 20 milyon dolara yakın zarara sokacak anlaşmayı temizlemekle uğraştıklarını anlattı.

HEDEF ALTIN JENERASYON
TURGAY Bey yangından mal kaçırır gibi Harun Erdenay’a devir teslim sırasında imzalattırmış anlaşmayı. Hiç gereği yokken araya soktuğu ajansa devlet ve kulüplerin sırtından haksız ve fahiş para kazandırmış. Görünen o ki yıldız dev adamımız, dev başkan olmak yolunda kararlı.

Ayrıca, masa başına geçmiş efsane 12 dev adamlar federasyonu; yeniden altın jenerasyon oluşturabilmek için 18 Yaş Gençler Ligi’ni deplasmanlı yapmak, oluşacak 2-2,5 milyon liralık konaklama ve ulaşım masrafını tamamen federasyonca karşılamak, sonunda da play-off ve dörtlü final organize ederek olayı televizyonda yayınlatarak cazip hale getirmek gibi somut adımlar da hazırlıyorlar. Kolay gelsin...

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