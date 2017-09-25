3 soru 3 cevap

Igor Tudor’un kurduğu takım, kreatif özelliklerden ziyade mücadele gücüne ve dirence dayalı bir yapıya sahip. Dün bu kimliği az biraz ikinci yarıda ortaya koydular ve sonuca gittiler.

2.SORU: Galatasaray’ın dünkü maçta eksileri neydi?

Bence Maicon vasat bir savunmacı, Rodrigues de keza çok savruk, Belhanda da vasat. Dün N’Diaye de kötüydü ama yine ikinci yarıdaki gayret galibiyeti getirdi.

3.SORU: Ya ev sahibi Bursaspor tarafından bakarsak?

Geçen sezondan daha iyi oldukları kesin. Beşiktaş maçından da daha iyiydiler. Farkı açacak fırsatı buldular ama değerlendiremediler. İkinci yarı gardları düştü ama doğru yoldalar.