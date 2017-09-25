1.SORU: Dünkü oyunu nasıl yorumlamak lazım?
3 soru 3 cevap
25 Eylül 2017
Igor Tudor’un kurduğu takım, kreatif özelliklerden ziyade mücadele gücüne ve dirence dayalı bir yapıya sahip. Dün bu kimliği az biraz ikinci yarıda ortaya koydular ve sonuca gittiler.
2.SORU: Galatasaray’ın dünkü maçta eksileri neydi?
Bence Maicon vasat bir savunmacı, Rodrigues de keza çok savruk, Belhanda da vasat. Dün N’Diaye de kötüydü ama yine ikinci yarıdaki gayret galibiyeti getirdi.
3.SORU: Ya ev sahibi Bursaspor tarafından bakarsak?
Geçen sezondan daha iyi oldukları kesin. Beşiktaş maçından da daha iyiydiler. Farkı açacak fırsatı buldular ama değerlendiremediler. İkinci yarı gardları düştü ama doğru yoldalar.