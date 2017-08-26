1.SORU: Ciğerci’den 3 hafta 4 gol. Sihirli değnek mi değdi?
3 soru 3 cevap
26 Ağustos 2017
FUTBOLDA özgüven temeldir. Geçen sezon kötü giden takımın günah keçilerindendi. Yoksa transfer edildiğinde itiraz yoktu. Elbet şu an sol açık oynuyor ve haliyle gole de çok yakın.
2.SORU: Yaklaşık 50 bin taraftarın gelmesine ne demeli?
Taraftar yönetime, hocaya veya oyuncuya kızabilir ama takım kazanıyorsa maça gider. Gönül ister skora bağlı olmaksızın maçlara gitsin çünkü taraftarlık kültürü budur.
3.SORU: Wesley Sneijder ihtiyacı ortadan kalktı mı?
3’te 3 yapıldığı için belki Sneijder’ı arayan soran olmaz ama bence bu takım Hollandalı yıldızı arıyor. Çünkü Belhanda, Sneijder’in boşluğunu henüz doldurmuş gibi görünmüyor.