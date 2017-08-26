MENÜ
Hürriyet >Yazarlar>Uğur VARDAN>3 soru 3 cevap
"Uğur Vardan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Uğur Vardan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Uğur Vardan

Uğur Vardan

uvardan@hurriyet.com.tr

3 soru 3 cevap

26 Ağustos 2017

1.SORU: Ciğerci’den 3 hafta 4 gol. Sihirli değnek mi değdi?

FUTBOLDA özgüven temeldir. Geçen sezon kötü giden takımın günah keçilerindendi. Yoksa transfer edildiğinde itiraz yoktu. Elbet şu an sol açık oynuyor ve haliyle gole de çok yakın.

2.SORU: Yaklaşık 50 bin taraftarın gelmesine ne demeli?

Taraftar yönetime, hocaya veya oyuncuya kızabilir ama takım kazanıyorsa maça gider. Gönül ister skora bağlı olmaksızın maçlara gitsin çünkü taraftarlık kültürü budur.

3.SORU: Wesley Sneijder ihtiyacı ortadan kalktı mı?

3’te 3 yapıldığı için belki Sneijder’ı arayan soran olmaz ama bence bu takım Hollandalı yıldızı arıyor. Çünkü Belhanda, Sneijder’in boşluğunu henüz doldurmuş gibi görünmüyor.

X
﻿
Uğur VARDAN Uğur VARDANTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri