3 soru 3 cevap

FUTBOLDA özgüven temeldir. Geçen sezon kötü giden takımın günah keçilerindendi. Yoksa transfer edildiğinde itiraz yoktu. Elbet şu an sol açık oynuyor ve haliyle gole de çok yakın.

2.SORU: Yaklaşık 50 bin taraftarın gelmesine ne demeli?

Taraftar yönetime, hocaya veya oyuncuya kızabilir ama takım kazanıyorsa maça gider. Gönül ister skora bağlı olmaksızın maçlara gitsin çünkü taraftarlık kültürü budur.

3.SORU: Wesley Sneijder ihtiyacı ortadan kalktı mı?

3’te 3 yapıldığı için belki Sneijder’ı arayan soran olmaz ama bence bu takım Hollandalı yıldızı arıyor. Çünkü Belhanda, Sneijder’in boşluğunu henüz doldurmuş gibi görünmüyor.